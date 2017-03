Educacin ambiental inversa: cuando son los pueblos los que educan ambientalmente a sus autoridades

Ecoportal

La Ley General del Ambiente (Ley 28611) menciona que la educacin ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que se da en toda la vida del individuo, y que busca generar en ste los conocimientos, las actitudes, los valores y las prcticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del pas.

Por su parte la Poltica Nacional Del Ambiente (DS. 012 - 2009 MINAM) tiene como objetivo especfico alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el pas, con la activa participacin ciudadana de manera informada y consciente en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible. Asimismo, es objetivo de la Poltica Nacional de Educacin Ambiental Desarrollar la educacin y la cultura ambiental orientadas a la formacin de una ciudadana ambientalmente responsable y una sociedad peruana sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad.

Del marco de polticas pblicas se puede inferir la existencia de dos actores centrales las autoridades y la ciudadana entendida sta ltima como todas las personas hombres y mujeres pertenecientes a una comunidad organizada que no ejercen funciones de autoridades. Estas personas a su vez pueden pertenecer a diferentes organizaciones de diferente naturaleza. Se asume a su vez que son las autoridades las que han recibido el encargo del pueblo de gobernar y la ciudadana recibe el encargo de cumplir las polticas y leyes, aunque no hay que olvidar que el soberano es el pueblo.

Pero qu pasa cuando son las propias autoridades quienes con sus actos y medidas dan cuenta de una subestimacin del cuidado ambiental en nombre del crecimiento econmico, cuando debilitan las consideraciones ambientales en nombre de la eficiencia o la fluidez de las inversiones, cuando no muestran un compromiso decidido por luchar contra la corrupcin ambiental que se traduce en deforestacin y degradacin de bosques, contaminacin de mares, ros y lagunas, cuando en nombre de la simplificacin administrativa reducen las salvaguardas que garantizan las funciones y los procesos ecolgicos de los ecosistemas. Es entonces cuando necesitamos apelar a la educacin ambiental inversa, que es aquella cuando el pueblo, la sociedad civil debe educar ambientalmente a sus autoridades para que entiendan que lo ambiental no es accesorio ni descartable, es parte consustancial del desarrollo sostenible.

No se trata de ser anti progresista o de retardatario del desarrollo del pas, lo que se trata es ese desarrollo tome en cuenta todas las dimensiones, y no se privilegie nicamente las consideraciones econmicas. Es simplemente reconocer que un modelo de desarrollo que permite abierta o subrepticiamente la contaminacin y deterioro de los ecosistemas es insostenible. La ilegalidad que destruye la base de recursos naturales no puede ser sustentada con argumentos de emprendimiento o de herosmo laboral si es que no va acompaada de respeto a consideraciones ambientales (y por supuesto que tambin de consideraciones sociales). El verdadero emprendimiento es el que va acompaado de valores y de respeto al ambiente. As de simple.

Por tanto la educacin ambiental inversa nos invita a parafrasear el objetivo de la Poltica Nacional de Educacin Ambiental dirigido a nuestras autoridades. En ese caso el texto sera: Desarrollar la educacin y la cultura ambiental orientadas a la formacin de funcionarios pblicos ticos, transparentes, inclusivos, colaborativos, ambientalmente responsables al servicio de los ciudadanos y con una visin de desarrollo sostenible

Bajo el marco de la educacin ambiental inversa las autoridades estaran ms prestas a reconocer las buenas prcticas de manejo y conservacin de recursos existentes, a revalorar y revitalizar los conocimientos y saberes locales, a recoger las experiencias, innovaciones y tecnologas locales apropiadas, las historias de xito, entre otros tanto logros. Por supuesto que tambin hay muchas cosas que en el pueblo se hace mal en trminos ambientales (sabiendo que hay varias razones), por eso se justifica la forma tradicional de cmo se ha venido haciendo la educacin ambiental. Pero tambin es innegable que mucho del accionar gubernamental deja mucho que desear en trminos ambientales y de ah la necesidad de avanzar hacia una propuesta de interaprendizaje, de educacin mutua intercultural, de una construccin social de intersubjetividades favorables al desarrollo sostenible y no solo para mantener la estructura de poder que solo favorece a determinados grupos econmicos en detrimento de la sociedad y el ambiente.

