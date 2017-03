Desafos en torno a la territorializacin del Frente Amplio

El Desconcierto

Ante la crisis de confianza poltica que aqueja actualmente a la sociedad chilena, mucho inters ha suscitado el Frente Amplio (FA) como una alternativa en desarrollo que puede conformarse como una legtima expresin nacional del malestar social y la inconformidad, que diversos sectores de nuestra sociedad han venido acumulando con los aos y demostrando el ltimo tiempo bajo distintas maneras.

Actualmente el Frente Amplio lo componen 11 fuerzas polticas diversas en su composicin y origen, que han tomado acuerdo en conformar una fuerza poltica y social transformadora, que apunte a la superacin del neoliberalismo en Chile, con una vocacin democrtica, participativa y plural, que en su gnesis sea una alternativa al duopolio poltico y mantenga una independencia total del poder econmico empresarial, basando su unidad, en la conformacin democrtica de un programa poltico conjunto.

En este sentido, los acuerdos apuntan a por un lado, aprovechar la crisis de legitimidad en la que se encuentra la clase poltica tradicional representada por la Nueva Mayora y Chile Vamos, generando por fuera de ellas un arco de alianza electoral lo ms amplio posible, que bajo estos principios, permita agruparse en una lista parlamentaria nica a nivel nacional, posibilitando an ms las condiciones para emerger como alternativa en el mbito electoral, y de manera paralela, generar espacios de vnculo y basificacin de la poltica con la ciudadana, incluyndola en un proceso que en distintas dimensiones, se comprometa por la superacin del neoliberalismo en nuestro pas.

Con esto ltimo, es necesario comprender que no es suficiente el aspecto electoral, por ende, no debemos medir nuestro xito o fracaso en funcin de aquello, pero en el contexto actual, no podemos desperdiciar ningn espacio de disputa, teniendo siempre presente, que al corto plazo, se puede generar una apertura en el contexto poltico actual, pero solo es sostenible si miramos ms all de l, y tenemos la capacidad de proyectar trabajo en el tiempo. Es as, que el proceso de descentralizacin del Frente Amplio y la conformacin de sus ncleos territoriales en distintas partes de nuestro pas, es uno de los desafos ms interesantes que se tiene en el corto plazo, y que pueden dar resultados de manera considerable para el aspecto electoral, y en proyeccin.

Frente a esta situacin, es necesario tomar en cuenta experiencias similares de procesos que en su avance colectivo, apostaron por la territorializacin del poder y la descentralizacin de sus acciones, dando bajo distintos contextos- libertad a la conformacin de espacios deliberativos y propositivos a sus procesos nacionales de construccin. Uno de ellos es la experiencia de los Crculos de Podemos en Espaa, formados con una gran libertad de accin y como forma de organizar y politizar el descontento, entendiendo que la forma partido tradicional no era capaz, por su rigidez, de conseguir dichos objetivos. Tambin el proceso de construccin de movimiento poltico y social amplio que llev a la alcalda de Valparaso a Jorge Sharp.

Es imprescindible que se deje de pensar el Frente Amplio simplemente como una alianza entre 11 organizaciones polticas y se abra a la diversidad constitutiva de nuestro pueblo, perdiendo capacidad de conduccin la mesa nacional pero ganando profundidad y amplitud real en todos los rincones de la patria. Que para constituir Frente Amplio no sea prerrequisito formar parte de ninguna de las 11 organizaciones fundadoras (o las que se sumen al proceso) es clave para este proceso. As, los ncleos territoriales no seran meras sucursales de Santiago ni estaran sometidas al cuoteo partidario, sino que seran expresiones del Frente Amplio atingentes a sus realidades locales, en base a lineamientos generales compartidos a nivel nacional, pero con identidad, sentido, aterrizaje programtico y dinmicas propias, siendo capaces de aportar al proceso nacional con toda la fuerza que da el nacer desde el seno mismo del pueblo y sus problemas ms sentidos.