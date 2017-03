Frente Amplio: desde abajo y a la retaguardia

Nace un Frente Amplio en Chile. Todos y todas van configurando sus primeras lneas de accin. En otra columna, N. Titelman discute las posibilidades de plantear otro modelo de desarrollo para Chile, que supere este modelo rentista, basado en estrujar piedras, chupar peces y mutilar rboles. Como l, muchos venimos hablando, escuchando, marchando principalmente el 2006 y el 2011-, escribiendo y discutiendo en torno a cmo superamos el actual Chile de la estafa neoliberal. Hasta el momento, en el FA hay espacio para todos estos puntos de vista. Esto porque, a diferencia de las dos coaliciones que disputan el poder poltico en Chile, no existe un programa prestablecido en este movimiento (al estilo de El Programa de la Nueva Mayora). El frente amplio no es, el FA est siendo.

Una de las claves de este proceso de construccin se dar en la recuperacin de la democracia en su sentido ms amplio. Es decir, la democracia como un fin en s mismo, y no como un simple medio para renovar a una elite poltica. Creo que esta idea de democracia se puede topar con la nocin del andar preguntado de los indios Tojolabales, que es otra manera de hacer poltica, muy distinta del andar predicando, propia del sistema poltico actual.

Escuch por primera vez el concepto de andar preguntando en La Otra Campaa del EZLN. Llamaron la Otra Campaa a una iniciativa de participacin y construccin social que buscaba escuchar al pueblo mexicano, a los organizados y a los que no lo estaban, siempre regidos por principios como el anti-neoliberalismo y la justicia social y, aqu otra particularidad, varios principios ms que el movimiento ira definiendo en el andar. La Otra Campaa iba desde el retaguardismo, que va preguntando y escuchando, en lugar del vanguardismo, que va predicando y convenciendo. Como dice Ramn Grosfoguel [1] : El andar preguntando est ligado al concepto tojolabal de democracia, entendida como mandar obedeciendo; donde el que manda obedece y el que obedece manda, lo cual es muy distinto de la democracia occidental, en donde el que manda no obedece, y el que obedece no manda. Es un Poder Obedencial, como apunta el profesor Enrique Dussel.

Hasta ahora, el Frente Amplio nace desde abajo y a la retaguardia, preguntando y no imponiendo. Es totalmente genuina la construccin que se est dando. Tan as es que se opone incluso a la vieja tradicin izquierdista: cuando Lenin, por ejemplo, dice que el movimeinto revolucionario necesita de una teora revolucionaria, est, como apunta Grosfoguel, utilizando a Kautsky como modelo. Lenin est dicieno que los obreros son incapaces de producir su propia conciencia de clases y su teora revolucionaria. Por ende, esta solo puede llegar desde afuera. Por eso la necesidad de un partido de vanguardia.

Por ahora, en el FA no hay una vanguardia, ni tampoco una ideologa evangelizadora. Si todo contina as, el programa que resulte provendr de un dialogo crtico que incluir una amplia diversidad de puntos de vistas. La retaguardia ser la estrategia, el andar preguntando la tctica. Ya habr tiempo para, como apunta Titelman, discutir otro modelo de desarrollo. Discrepancias? Por supuesto que las habr; en toda mayora las hay. Difcil que haya unanimidad, pero eso no debe impedir la unidad. Algo es claro: la recuperacin de la soberana popular requiere de consensos al final del da. Por el momento, desde abajo y a la retaguardia, escuchando y no imponiendo, contina organizndose la alegre rebelda.

[1] El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistmica ms all del capitalismo global. Editores:

Santiago Castro-Gmez, Ramn Grosfoguel. Siglo del Hombre editores. Pgina 75.

