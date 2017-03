Amnista Internacional revela preocupacin por situacin de derechos humanos

Biobio Chile / Nodal

Amnista Internacional present su Informe Anual 2016, donde se documentan las violaciones y avances relevantes en materia de derechos humanos que tuvieron lugar el ao pasado en el mundo.

El informe incluye adems una serie de captulos que hacen un anlisis del estado de los derechos humanos en la gran mayora de los pases de la regin, incluido Chile.

En el apartado de nuestro pas, se detalla la preocupacin de la entidad hacia la impunidad tanto por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado como por las que se siguen cometiendo en la actualidad.

No obstante, tambin destaca el proceso de consulta ciudadana para promulgar una nueva Constitucin, la creacin de la Subsecretara de Derechos Humanos y el anuncio de modificar la actual ley de migracin.

Impunidad, uso excesivo de la fuerza y otros

En el contexto de la impunidad, menciona las declaraciones de culpabilidad por crmenes de derecho internacional y otras violaciones de DDHH cometidos en el pasado, durante el rgimen militar.

Agrega que han continuado los procedimientos judiciales relativos a crmenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado; en algunos casos, los implicados han sido encarcelados en el penal de Punta Peuco.

Sin embargo, recalca la fuerte oposicin de las vctimas, sus familiares y varias organizaciones de la sociedad civil a varios intentos de obtener la libertad condicional anticipada de los culpables.

Por otro lado, seala que durante gran parte del ao los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la polica siguieron siendo competencia de los tribunales militares. No obstante, una ley aprobada en noviembre excluy a la poblacin civil de la jurisdiccin militar.

En este caso, enfatiza en la desaparicin forzada de Jos Huenante, de 16 aos, visto por ltima vez en septiembre de 2005 cuando fue detenido por la polica en Puerto Montt. A raz de la querella, un tribunal militar tambin reabri la investigacin. No obstante, an no se conoce el paradero de Jos Huenante y ninguna de las dos investigaciones ha dado con los responsables de esta desaparicin.

Sobre los derechos de los pueblos originarios, el documento expone los casos de Juana Calfunao, Juan Paillalef, Felipe Durn, Cristin Levinao y Francisca Linconao.

El informe tambin destaca que se ha avanzado en la tramitacin de un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto y una inciativa sobre identidad de gnero.

Ver: Informe Anual Captulo de Chile