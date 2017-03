El sndrome de Doa Florinda

El Telgrafo

Doa Florinda, de la serie del Chavo del 8, siempre fue frontal: prohiba a su hijo Quico llevarse con la chusma. Ella, que siempre pagaba la renta, permita que su bobalicn hijo cayera a empellones a Don Ramn, bajo la mirada inquisidora del seor Barriga, el capitalista (ninguno del grupo era una familia normal). El programa estaba lleno de estereotipos.Con esos inasibles elementos el argentino Rafael Ton escribi hace algunos aos un extrao libro:. El colombiano lex Guardiola Romero analiz esta temtica en las ltimas elecciones de su pas: La gente vota por quien se parece a lo que l mismo quiere llegar a ser, por el candidato o la candidata que representa sus aspiraciones sociales, por la figura que sintetiza su sueo no de sociedad o de pas sino de figuracin social; votar se convirti en un acto de arribismo.Ms adelante seala: El ciudadano que estudi en colegio pblico construido por los gobiernos de izquierda, que entr a la universidad pblica sostenida por las luchas de la izquierda y que ahora trabaja en una empresa con un sueldo que invierte en su totalidad en pagar la cuota del carro y de la tarjeta de crdito, piensa que ya no se necesita de esos guerrilleros disfrazados de polticos que promueven la inclusin y la educacin en la capital de Colombia, sino a gente de su mismo nivel social (?) que deje de estar pensando en esos del estrato uno que afean las calles con sus ventas ambulantes y ropas de dudosa procedencia, que no los dejan entrar o salir de Starbucks tranquilamente. Esos pobres.En una entrevista en Radio Grfica, es el propio autor quien deja una sentencia: A Doa Florinda le mueve el odio hacia el diferente. Entonces, no se tratara nicamente de una clase social desfavorecida, como algunos creen, sino tambin algo tpico de la llamada clase snduche.Aqu las palabras de Ton: La clase media tiende a derechizarse. Se ven las Doa Florindas en la ltima eleccin. Lo terrible es que no quieren que El Chavo o Don Ramn estn mejor que ella. Comer afuera, comprar el nuevo celular. Les molesta que una persona pueda viajar en un tren mejor. Las supera el odio. Han elegido un lugar en la historia Cualquier persona que le brinde una visin diferente queda descartada. Lo veo habitualmente. Analic en Facebook a todas las Doas Florindas. Les duele que ciertos personajes que antes respetaban como Vctor Hugo o Prez Esquivel se pongan furiosos. Gente que perda sus ahorros en 2001 y no les jode que venga Alfonso Prat Gay. El odio los pone en un solo lugar de la historia.Ese es uno de los temas. Los otros sndromes, que callamos, son temas cruciales que nos involucran como sociedad. Las disputas entre, al menos, tres factores. Por un lado, la clase social (vista desde arriba como el populacho), lo tnico (an con esa connotacin de lo cholo o lo indio) y la disputa centro-periferia (representado en lo montuvio o lo chagra). De estos tpicos, tendremos en las redes para rato. All est el desprecio, el miedo al otro y el racismo. Obvio, el pas sigue mirndose al ombligoFuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/el-sindrome-de-dona-florinda