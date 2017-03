Las llamadas de Trump

ALAI

La semana pasada el presidente de EEUU, Donald Trump, llam por telfono a su contraparte panamea, Juan Carlos Varela. Varela inform que Trump lo haba felicitado por su gestin, por lo bien que va el pas y que prximamente quisiera recibirlo en Washington.Segn otras fuentes, Trump tambin le habl a Varela sobre Venezuela.Las relaciones entre Panam y Caracas son buenas. Todo indica, segn quienes analizan la llamada, que el presidente de EEUU quiere alterar ese vnculo basado, sobre todo, en intereses comerciales. En el caso de las relaciones entre Panam y EEUU, y con el resto de la regin, en el trasfondo siempre aparece la analoga del palo y la zanahoria. EEUU puede ofrecer una zanahoria a cambio de algn favor del pas en cuestin. El favor puede ser en especie, en efectivo o, usualmente, la promesa de no usar el palo en contra de los intereses del afectado.Trump an no ha planteado de manera explcita su poltica sobre la regin latinoamericana. Sin embargo, su desprecio por los gobernantes mexicanos (y de paso el pueblo) lo expres en su primer discurso de campaa en 2015 cuando anunci su decisin de construir una muralla. Aunque las oligarquas de toda la regin latinoamericana consideran que tienen relaciones especiales con EEUU, todas son percibidas con desdn por el establishment norteamericano. Trump lo hace saber en forma explcita. Trump no habla slo a nombre de l personalmente o a nombre de un sector extremo de la opinin pblica, habla a nombre de la clase gobernante de ese pas cuyos padres fundadores lo expresaron claramente hace casi 250 aos.Las llamadas de Trump a sus colegas en el mundo siguieron un patrn muy claro. Hay que referirse al artculo publicado por Nstor Garca para seguir la cronologa. El patrn diseado, probablemente, por sus asesores privilegiaron, en primer lugar, a los gobernantes de los pases con races anglo sajonas: Gran Bretaa, Canad, Australia y Nueva Zelandia. Seguido por Japn, el honorable aliado de los pases anglo sajones. En frica y el Medio Oriente llam a los gobernantes que estn sentados sobre enormes yacimientos petroleros. Habra que agregar a India, frica del Sur e Israel (su portaaviones en el oriente mediterrneo). En Amrica latina, se dirigi a los pases con polticas ms cercanas a los intereses de EEUU. Pareciera que la intencin es construir una muralla poltica en torno a Venezuela. Panam, Trinidad y Tobago, y Colombia constituyen los puntos ms prximos a la patria bolivariana. Tambin llam al presidente de Argentina y se sent en la Casa Blanca con el mandatario del Per, ambos considerados como parte importante de la retaguardia de una futura ofensiva contra Caracas.Tuvo una conversacin de una hora con el presidente ruso, Vladimir Putin, y otra ms protocolar con el presidente de China. Ha sido muy publicitada su aparente admiracin por el mandatario ruso. Llam al presidente de Francia y a la canciller de Alemania con los cuales intercambio saludos diplomticos. Tambin llam los dirigentes europeos de Espaa, Italia y Ucrania. Ignor al resto de los miembros de la Comunidad Europea o de la OTAN.En Amrica Latina no llam a los gobernantes de Mxico, Centro Amrica, ni a pases supuestamente aliados como Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Tampoco hizo esfuerzo alguno para construir un puente - aunque simblico- hacia los pases del ALBA.La direccin que asumir la poltica exterior de Trump no se basa en sus llamadas telefnicas. Pueden reflejar una tendencia. El tiene sus inclinaciones, el poderoso establishment norteamericano tiene otras. Trump quiere asegurar la contencin de China, la alianza con Rusia, destruir al Estado Islmico y llevarse el petrleo de Irak, as como cobrarle lo que considera viejas deudas a Europa.En el caso de Amrica Latina, su poltica se refleja en su campaa contra Mxico que contina a pesar de que ya ocup la Casa Blanca hace ms de un mes. Quizs centre su atencin en Venezuela, por las reservas petroleras que contiene su subsuelo. Ya acus al vicepresidente de ese pas de ser un narcotraficante, sin evidencias (frmula muy utilizada por Washington para deslegitimar). Tiene a la OEA como herramienta para activar la Carta por la Democracia. Necesita el apoyo del presidente Varela y de los otros mandatarios de la regin para dar primero, el golpe diplomtico y, despus, desplegar la fuerza militar si es necesaria.2 de marzo de 2017.Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/183846