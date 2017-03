Entrevista a Joo Pedro Stedile, fundador y miembro de la direccin nacional del ovimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)

Slo la lucha de masas altera la correlacin de fuerzas

Marcha / Lanzas y Letras

Pablo Solana y Gerardo Szalkowicz.- La relacin de los movimientos populares con el Estado fue sometida a fuertes debates en las ltimas dcadas. Qu balance arrojan los vnculos que se han dado con los gobiernos protagonistas de este ciclo progresista?

Joo Pedro Stedile.- En cada pas hay distintas circunstancias de correlacin de fuerzas y subjetivas de las fuerzas populares, por lo que no me atrevo a hacer un balance general del continente. Nosotros procuramos, como MST, actuar siempre bajo el principio de autonoma, pero, lastimosamente, esa no fue la prctica de todos los movimientos.

Hemos vivido un perodo en el que las masas, satisfechas con algunas mejoras, no se propusieron movilizar, y entonces nos falt la presin de masas. En el campo lo intentamos, con millares de familias que hicieron tomas de tierras, pero aun eso fue insuficiente para romper la alianza del gobierno con el agronegocio y acelerar la reforma agraria. Tambin podemos hacer un balance crtico del hecho de que muchos dirigentes populares, ilusionados por el espacio institucional, se fueron de los movimientos y ocuparon espacios en el Parlamento y en el gobierno. Eso quit experiencia acumulada a los movimientos, que no tenan cuadros suficientes para conducir la lucha de clases.

En esa relacin gobierno-Estado-movimientos populares, el error principal fue de los movimientos. El Estado sigui siendo burgus, y los gobiernos atados en sus programas sociales y de redistribucin de renta. Los movimientos populares debemos retomar nuestra autonoma, nuestra independencia de clase, entender que solo la lucha de masas altera la correlacin de fuerzas en la sociedad y en la gestin del Estado, sea quien fuera que lo ocupe, y que solo la lucha eleva el nivel de consciencia de las masas. Al interior de los movimientos, debemos dedicarnos a la formacin de cuadros y de militantes, que son la columna vertebral de cualquier proceso organizativo de la clase.





Pablo Solana y Gerardo Szalkowicz.- En este momento complejo de Amrica Latina, por dnde pasan las principales tareas de los movimientos?

Joo Pedro Stedile.- Tenemos muchos retos y desafos. El ms importante es que necesitamos hacer luchas de masas, contra las empresas transnacionales. Tenemos enemigos comunes de los movimientos populares en todo continente, relacionados con las semillas y los agrotxicos (Monsanto, Bayer, Basf, ADM, etc.); tenemos enemigos comunes como las petroleras y mineras gringas y canadienses que nos explotan en el continente. Enemigos que vienen a explotar el agua potable. Enemigos que nos imponen gobiernos de mierda.

Y tambin tenemos el reto de impulsar ms formas comunes comunicacionales, potenciar ms el uso de radios, de TeleSUR, de peridicos y otras formas culturales de comunicacin y formacin. Tenemos el reto de tener, en cada pas, nuestras escuelas de formacin poltica para elevar el nivel ideolgico de nuestra militancia.





Pablo Solana y Gerardo Szalkowicz.- Hay fuerza suficiente en el movimiento popular para alcanzar esos retos?

Joo Pedro Stedile.- Esperamos que, en los prximos aos, fruto de la crisis profunda del sistema capitalista, en trminos econmicos, polticos, y de la propia naturaleza del Estado burgus, se genere en nuestro continente un proceso de reascenso del movimiento de masas. Y con l, surgirn nuevas formas de lucha, nuevos liderazgos, nuevos gobiernos, y una nueva etapa histrica para el pueblo latinoamericano. Estoy muy optimista y confiado porque, ms all de nuestras debilidades, de la correlacin de fuerzas adversa, tenemos un sistema econmico moribundo, que es cierto no se va morir por s solo, pero que ya no representa esperanza o posibilidad de progreso social como fue en el siglo pasado.





Pablo Solana y Gerardo Szalkowicz.- El papa Francisco se abri al dilogo con los movimientos populares de Amrica Latina y del mundo. Usted lo calific como un Papa revolucionario

Joo Pedro Stedile.- El papa Francisco es un personaje revolucionario, por la postura revolucionaria que viene tomando a partir de los cambios que propone en la Iglesia Catlica y su relacin con la sociedad en general.

Desde que asumi, busc a los movimientos populares, a partir de su confianza y vivencia con movimientos populares argentinos. Montamos entonces encuentros anuales de movimientos populares de todo el mundo con l. Siempre nos afirm que quera hablar con los trabajadores, los que estaban organizados para hacer cambios en sus vidas, sin esquemas burocrticos, sin esas personas a quienes les gusta siempre hacer viajes internacionales. No quera movimientos de carcter pastoral, no impuso ningn condicionante de religin, fe, etnia, opcin sexual y as se conform un espacio con participacin bsicamente de movimientos que actan en el mundo del trabajo, de la lucha por la vivienda y en el campo.

Esos espacios son muy, muy importantes porque, adems de la prctica de dilogo -nunca haba ocurrido que un Papa convocara a dirigentes de movimientos populares de todos continentes, y eso tambin es una seal revolucionaria!-, son espacios de reflexin sobre los dilemas de la humanidad, en los marcos de una grave crisis capitalista, poltica, tica y ambiental.





Pablo Solana y Gerardo Szalkowicz.- Qu es lo que dialogan con l, en concreto?

Joo Pedro Stedile.- En el ltimo encuentro en Roma, en noviembre pasado, los temas principales fueron el tema del Estado burgus y de la democracia representativa, que est fallida; y por otro lado el tema de los refugiados. Estbamos ms de 200 dirigentes de los cinco continentes. Invitamos a pensadores para debatir los temas, all estuvieron [el expresidente uruguayo Jos] Mujica, Vandana Shiva, entre otros.

Consolidamos diversas propuestas y visiones. Vimos cmo el Estado burgus no funciona; la democracia burguesa, representativa, oriunda de la Revolucin Francesa, se acab. Debemos pensar nuevas formas de ejercicio de la democracia participativa, popular, en que el pueblo organizado pueda ejercer su poder poltico y hacer que el Estado funcione a su favor, no en su contra, como sucede ahora.

En su locucin final, el Papa nos sorprendi a todos y todas cuando expres conceptos radicales; dijo que los verdaderos terroristas en estos tiempos modernos son los Estados, porque ellos promueven la venta de armas, promueven la discordia entre los pueblos, en disputa de los bienes de la naturaleza y de los mercados. Tambin hizo duras crticas a la posicin de los gobiernos europeos, que gastan billones de euros para salvar bancos pero se esconden con centavos para socorrer a los millones de refugiados que llegan a Europa, expulsados por las armas que los ellos mismos venden en frica y Oriente Medio.





Pablo Solana y Gerardo Szalkowicz.- Cree que Francisco puede ocupar el lugar que dej vacante Hugo Chvez para los pueblos de Nuestra Amrica, ser un lder tico y poltico para quienes impulsan las luchas anticapitalistas en el mundo?

Joo Pedro Stedile.- No se debe comparar a Francisco con Chvez, Fidel, Maduro o Lula; l acta en un espacio distinto, es un lder religioso. Pero es revolucionario, porque desde un espacio religioso, eclesial, asumi radicalmente la causa del pueblo. As que, en la correlacin de fuerzas internacional, l es nuestro aliado, y nos va ayudar a concientizar a la gente, sobre quines son los culpables por la desgracia de la humanidad, que son las empresas transnacionales, el capital financiero y sus gobiernos.





Pablo Solana y Gerardo Szalkowicz.- Usted siempre ha tenido un rol protagnico en la Articulacin Continental ALBA Movimientos. Desde cundo existe ese espacio y cules son las fortalezas de los movimientos populares hoy en la regin?

Joo Pedro Stedile.- En Latinoamrica hemos construido en los ltimos aos una unidad muy importante entre todos los movimientos populares (en el sentido genrico, que agrupa mltiples formas de organizarse). Esa unidad la construimos en la lucha concreta, continental, desde los tiempos del neoliberalismo. Enfrentamos al neoliberalismo y a las ceremonias colonialistas de los 500 aos. Nos organizamos contra el ALCA [Acuerdo de Libre Comercio para las Amricas, impulsado por EEUU], y lo vencimos. Luego, en muchos pases hubo luchas masivas contra las privatizaciones del agua, contra las bases militares, etc.

A partir del gobierno de Hugo Chvez establecimos con l un dialogo sobre cmo ir concretando y organizando esa articulacin. Al principio pensbamos que podra ser junto con los gobiernos progresistas, en el marco del ALBA [Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amrica]. Pero luego, de comn acuerdo, mantuvimos la autonoma de los movimientos y nos conformamos como una articulacin independiente.

Articulamos a movimientos populares desde Canad hasta la Patagonia. Somos ms de mil movimientos populares en el continente. Ya realizamos dos asambleas continentales, una en Brasil y otra reciente, en diciembre de 2016, en Bogot, donde se consolid una visin poltica comn, una plataforma de luchas comunes, y diversas iniciativas colectivas continentales en trminos de comunicacin, de formacin de cuadros, con diversos esfuerzos de construir escuelas nacionales que a la vez cumplen programas hacia otros pases.

Tenemos articulacin de los movimientos con TeleSUR y la Radio del Sur; tenemos brigadas internacionalistas comunes que actan en Centroamrica, Venezuela, Hait; tenemos la voluntad poltica de impulsar los programas de alfabetizacin de adultos con el mtodo cubano Yo s puedo En fin, estamos avanzando.





Fuente: http://www.marcha.org.ar/34381-2/