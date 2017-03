La investigadora de la UB Alba Roldn explica las similitudes

Qu tienen en comn el patrn oro y el euro?

La Vanguardia

Detalle de una moneda de euro (Phil Noble / Reuters)

El patrn oro fue un sistema monetario que fijaba el valor de la unidad monetaria en trminos de una determinada cantidad de oro. Histricamente, la vigencia del patrn oro imper durante el siglo XIX como base del sistema financiero internacional y termin a raz de laPrimera Guerra Mundial, puesto que los gobiernos beligerantes necesitaron imprimir mucho dinero fiduciario para financiar el esfuerzo blico sin tener la capacidad de respaldar ese dinero en metal precioso. Pero, tiene alguna similitud este sistema monetario con el euro en trminos de poltica econmica?

Ni en el patrn oro ni en euro se pueden aplicar polticas monetarias ni fiscales ni de tipo de cambio, explica la investigadora predoctoral de la UB Alba Roldn. El euro tampoco es una moneda nacional, la compartimos con muchos pases as que tampoco se le puede aplicar la poltica econmica que queramos.

La experta, que participar en el V Ciclo de Conferencias de Economa organizadas por el Grado en Administracin de Empresas y Gestin de la Innovacin del Tecnocampus de Matar, detalla que la nica manera de salir de la crisis en la poca del patrn oro era mediante la devaluacin interna y slo se poda hacer bajando los precios y los salarios, precisamente lo que ha pasado ahora. Para superar esta crisis solamente hemos podido provocar una deflacin interna y esta va es mucho ms costosa que la otra. Y en este contexto, la crisis ha sido mucho ms profunda y probablemente ms larga.

Roldn expone algunas soluciones que podran compensar este efecto. Adems de la Unin Econmica debera crearse una Unin Poltica para as poder compartir una deuda comn en la UE. Otra alternativa sera deshacer la Unin Econmica Europea. La crisis de los aos 30 fue tan fuerte que los pases tuvieron que abandonar el sistema monetario para poder devaluar el tipo de cambio, imprimir billetes y aumentar el gasto del estado, declara y aade que los primeros en salir del patrn oro fueron los que se recuperaron primero de la crisis.

En el momento en el que estaban nadie vea viable una salida del patrn oro pero la situacin era tan dolorosa que los pases terminaron saliendo, comenta. Ahora vemos difcil la salida del euro y en trminos legales es mucho ms complicado porque estamos ligados por el Tratado de Maastricht, por lo tanto, sera mucho ms lento y consensuado.

La experta considera que es complicado predecir qu pasar pero todo depende de cmo evolucione la economa de los pases perifricos y ver si consiguen recuperarse. Salir de la crisis no es slo que el PIB crezca, implica que la tasa de paro de reduzca y que los salarios no sean precarios como ahora, explica. Si esto mejora quiz sea viable seguir a largo plazo en la Unin Econmica Europea pero si la situacin no mejora, los pases tendrn que buscar soluciones, concluye.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/economia/innovacion/20170301/42356788359/que-tienen-en-comun-patron-oro-y-euro.html