Otro pulso sin resolver en Amrica Latina

En las recientes elecciones en Ecuador el candidato de Alianza Pas, Lenn Moreno, fue el vencedor, pero, aunque obtuvo una victoria de ms de 10 puntos sobre el candidato conservador, el hecho de no alcanzar el 40% de los votos por unas decimas obliga a celebrar una segunda vuelta electoral el prximo 4 de abril dnde la victoria no parece tan asegurada.

Rafael Correa gan las primeras elecciones presidenciales en 2006 tambin en una segunda vuelta con un 56,67% de los votos, frente al candidato conservador lvaro Noboa, empresario bananero y la mayor fortuna de Ecuador. Pero en los dos siguientes procesos electorales, en 2009 y 2013, obtuvo la victoria en la primera vuelta con un 51,99% y un 57,17% de los votos respectivamente. Rafael Correa goz, pues, durante esa poca de un amplio apoyo social y electoral que ahora se ha desgastado claramente.

Tres tipos de razones se han alegado para explicar este desgaste y los actuales resultados electorales. La primera se refiere a la menor capacidad de atraccin por parte del actual candidato de Alianza Pas, Lenn Moreno, aunque ste form parte como candidato a vicepresidente junto a Rafael Correa en las elecciones de 2006 y 2009. La segunda hace referencia a los enfrentamientos que los gobiernos de Correa han tenido con parte de su base social de apoyo tanto por su poltica extractivista como por el desdibujamiento de sus polticas progresistas. La tercera se relaciona con el cambio de etapa que est viviendo Amrica Latina desde hace unos aos y que est suponiendo diferentes derrotas de los gobiernos y fuerzas progresistas que haban avanzado en la regin durante ms de tres lustros. Aunque pueda haber una mezcla de las tres razones citadas en la explicacin final del resultado, es evidente que son los dos ltimos tipos de razones los de mayor peso e importancia y, por lo tanto, en los que vamos a fijar nuestra atencin.

El desgaste interno

El desgaste interno ha sido objeto de numerosos anlisis desde hace bastante tiempo. El enfrentamiento de los gobiernos Correa con los movimientos sociales apareci en una fase temprana. Quizs haya ocurrido que los componentes progresistas del proyecto de la revolucin ciudadana (cierta impugnacin de la deuda externa, llamamiento a la Asamblea Constituyente, nueva Constitucin, poltica internacional soberana) y la disputa con la derecha haya hecho perder de vista que desde el inicio del gobierno se produjeron ya enfrentamientos con los movimientos sociales. [ii]

Para este analista, los adversarios iniciales de Rafael Correa, identificados con la oligarqua, la partidocracia y la prensa corrupta fueron desplazados paulatinamente por unos nuevos adversarios, los movimientos sociales. De esta manera, los gobiernos de Correa iniciaron desde 2007 el enfrentamiento con maestros, organizaciones ecologistas, indgenas y empleados pblicos. Estos enfrentamientos llevaron al rgimen a diversos intentos por desconstituir los movimientos

Esta situacin es interpretada como un giro del corresmo hacia un proyecto de modernizacin capitalista. De manera que Mario Undia para expresar los cambios recoge la expresin contrarrevolucin constitucional que se operaba en la traduccin de la Constitucin a las leyes que le siguieron [iii]

En el mismo sentido se expresa Fracoise Houtart, el agotamiento de un modelo de modernizacin de la sociedad que ha tenido logros sociales importantes y ha permitido inversiones pblicas e numerosas, pero que no transform el modo de acumulacin y sus contradicciones fundamentales [] Socialmente, se desarroll una clase media con un consumo importante de bienes importados; se realiz una salida de la pobreza de casi dos millones de personas, con programas eficaces, pero de tipo principalmente asistencialista que crean ms clientes que actores sociales; se redujo el poder poltico de la antigua oligarqua capitalista, se eliminaron los partidos polticos tradicionales denominados como partidocracia. Al mismo tiempo, nuevos grupos capitalistas modernos econmicamente eficaces se reforzaron, con procesos acelerados de acumulacin en los sectores de las finanzas; de la construccin; del comercio; de las telecomunicaciones; del agro-negocio y de los intermediarios con los nuevos inversionistas, especialmente chinos. [iv]

Decio Machado habla de un segundo proceso de modernizacin capitalista a travs de la reinstitucionalizacin y fuerte intervencin del Estado, y describe cual habra sido el proyecto del corresmo, al que denominan una sociedad posneoliberal, implementado un proceso de reformas por fases que pretenda como objetivo la construccin de un segundo momento que podramos definir como socialismo de mercado (capitalismo popular), para terminar en un tercer estadio que tuvieron a bien definir como biosocialismo (una sociedad de autoconciencia implementada bajo los principios civilizatorios del Buen Vivir). En la prctica y tras ms de diez aos de gobierno del presidente Rafael Correa, podemos aseverar que el proceso no ha sido capaz de pasar de su primera fase. [v]

As, y hasta que la crisis de los precios de las materias primas no empezaron a mostrar su impacto negativo en Ecuador a partir de 2013, el corresmo pudo paralelamente llevar a cabo medidas de redistribucin social, con mejora de diversos aspectos socioeconmicos para las clases populares, a la vez que impulsaba la acumulacin capitalista heredada de la etapa anterior neoliberal en un sentido que para Decio Machado no ofrece dudas las empresas ms grandes que operan en el mercado ecuatoriano ganaron durante el perodo progresista sustantivamente ms que durante los aos anteriores a la llegada del presidente Rafael Correa al Palacio de Carondelet. [vi]

Pero si los gobiernos de Rafael Correa se enfrentaron con crecientes protestas en el plano interior, provenientes muchas veces de sus bases naturales de apoyo, en el plano internacional su proyecto modernizador tambin encontr crecientes obstculos derivados de la crisis internacional desatada a partir de 2008 que redujo el valor de sus exportaciones y le llev a un creciente endeudamiento exterior - previa reconciliacin con sus antiguos enemigos, el FMI y el BM -, y al recorte del presupuesto y la reduccin de sus programas sociales. [vii]

Estos enfrentamientos, con una amplia variedad de movimientos sociales, llev a un punto alto las protestas en 2015 paro sindical y levantamiento indgena - y a plantear claramente la crisis de la hegemona en la que se haban asentado los gobiernos del corresmo, Pensamos que ocho aos ininterrumpidos de gobierno de Rafael Correa no son casualidad y tienen que ver con algn tipo de construccin hegemnica que ha permitido semejante periodo. Proponemos, por lo tanto, que la crisis poltica actual atravesada de una crisis econmica est relacionada con una crisis de hegemona del movimiento PAIS que permea como crisis de legitimidad a las instituciones del Estado [] La experiencia ltima en Ecuador demuestra que el gobierno se ha mostrado incapaz de incluir (o mantener) a los dominados" como parte del proyecto poltico. [viii] Si el corresmo se ha mantenido en el poder, incluso si ahora an ha obtenido cerca de un 40% de los votos es porque la ley de comunicacin, la propaganda y el control de los medios de comunicacin han definido a favor del gobierno la batalla por la hegemona cultural [ix]

El cambio de etapa en Amrica Latina

El fin del ciclo progresista en Amrica Latina ha sido la tesis de muchos artculos [x] en los ltimos meses que se han ocupado de las transformaciones del clima poltico y social en la regin en los ltimos aos bajo una ofensiva de la derecha que ha empezado a dar sus frutos, revirtiendo parte de los avances conseguidos por las fuerzas progresistas y de izquierda en el subcontinente. En apenas tres meses, de octubre a diciembre de 2015, tres derrotas electorales seguidas de estas fuerzas dan consistencia a esta tesis, primero fue la prdida de la alcalda de Bogot por parte del Polo Democrtico, el principal bastin de la izquierda colombiana, a manos del conservador Enrique Pealosa; despus se produjo la derrota del kirchnerismo en las presidenciales de Argentina que pas a la derecha neoliberal argentina con Mauricio Macri; finalmente la oposicin venezolana derrot ampliamente al chavismo en las elecciones legislativas. Posteriormente, siguieron a estas derrotas dos ms, de un lado, en lo que ha sido considerado ampliamente como un golpe de Estado parlamentario, fue depuesta de su cargo la presidenta brasilea Dilma Rousseff en septiembre de 2016 [xi] ; de otro lado, Evo Morales perdi en febrero de 2016 el referndum de reforma constitucional convocado para permitirle un tercer mandato en las elecciones presidenciales de 2019.

Se pueden diferenciar en este ciclo dos tipos de derrotas, aquellas que ya se han consolidado y han desplazado del poder a gobiernos progresistas por parte de otros conservadores, como es el caso de Argentina y Brasil; y aquellas en que se trata de una derrota parcial que ha abierto un perodo de incertidumbre en espera de un desenlace definitivo del enfrentamiento hacia un lado u otro, estos son los casos de Venezuela, Bolivia y, ahora, Ecuador hasta el mes de abril con la celebracin de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Existen analistas que vinculan estrechamente este cambio de ciclo poltico con el que est teniendo lugar en el mbito econmico mundial y que se refleja en el hundimiento del precio de las materias primas. El fundamento de esta relacin se encuentra en el hecho de que los gobiernos progresistas o de izquierdas de la regin mantuvieron el poder - despus de las victorias sobre los gobiernos anteriores neoliberales conseguidas por las grandes movilizaciones populares gracias a que una coyuntura favorable de precios internacionales de las materias primas permiti una poltica de redistribucin econmica entre las clases populares sin tener que atacar en profundidad los privilegios de sus burguesas nacionales y cambiar la estructura de propiedad de su sistema financiero y productivo. Cuando esta situacin econmica cambi, las polticas sociales se resintieron y una parte de las clases populares empez a retirar el apoyo a los gobiernos progresistas o de izquierdas.

Es decir, estos gobiernos siguieron funcionando dentro de la lgica del mercado y la acumulacin capitalista, si bien desmontaron las polticas ms claramente neoliberales, a la vez que fueron capaces de aplicar una poltica redistributiva hacia las clases populares apoyndose en el ascenso del precio mundial de las materias primas, debido especialmente al crecimiento de la economa china, lo cual se termin convirtiendo, por otro lado, en un problema, pues la voraz demanda china de recursos naturales ha provocado una reprimarizacin de la economa latinoamericana [xii] .

Pero las bases econmicas, sociales y polticas de la burguesa no fueron debilitadas ms que de manera dbil y temporal, lo cual dejaba intacta la capacidad de aquellas para emprender una contraofensiva exitosa en cuanto se dieran las condiciones propicias. Y stas se fueron creando lentamente tanto por la concurrencia de factores externos - la ya citada cada del precio de las materias primas - como, especialmente, por los errores y deformaciones cometidas en la gestin de los propios gobiernos progresistas y de izquierdas. Y entre estos se encuentran como ms denunciados la corrupcin, la burocratizacin y el verticalismo, el enfrentamiento con sectores de la izquierda, como los movimientos sociales y los sindicatos, o la ineficacia para afrontar polticas sensibles como la seguridad ciudadana. Un coctel que, como hemos analizado en la primera parte de este artculo, est plenamente representado en el Ecuador actual.

As, y desde el punto de vista de la correlacin de fuerzas a nivel regional y sobre el impacto en el cambio de etapa que vive el subcontinente, es evidente que si bien una victoria de Lenn Moreno en abril posiblemente no aliviara los problemas o las incertidumbres de los gobiernos de Bolivia y, especialmente, Venezuela, sin embargo, su derrota si contribuira a agravar la situacin de estos dos ltimos gobiernos.

Viejos dilemas de la izquierda

Nuevamente en las elecciones de Ecuador vuelve a presentarse un dilema clsico para las fuerzas de izquierda que ha empezado a convertirse en habitual en los ltimos aos. El dilema podra definirse como la decisin ante el mal menor, y el origen se encuentra en una doble situacin de las fuerzas polticas, bastante comn tanto en Amrica Latina como en Europa, de un lado, la izquierda se encuentra en situacin minoritaria, incapaz de ser un factor decisivo en situaciones polticas claves; de otro lado, esas situaciones claves son disputadas entre dos fuerzas polticas en el que una de ellas representa un polo derechista, reaccionario e incluso ultraderechista, y la otra un polo de progresismo desgastado o, simplemente, una derecha menos agresiva.

Se pueden ilustrar esos casos con los de las elecciones presidenciales francesas en 2002 (Chirac-Jean Marie Le Pen) y posiblemente en 2017 (candidato conservador- Marine Le Pen); el de las recientes elecciones presidenciales en Austria (candidato ecologista-candidato del ultraderechista FP); el de Per (Pablo Kuczynski-Keiko Fujimori); el de Estados Unidos (Hillary Clinton-Donald Trump); el de Gran Bretaa, dnde Corbyn apoy su mantenimiento en la UE frente a los xenfobos del brexit; el de Argentina, (Scioli-Macri); el de Espaa, dnde Podemos tuvo que optar entre apoyar un gobierno del PSOE con Ciudadanos o resignarse a que gobernar de nuevo el PP y; finalmente, ahora Per con la decisin de apoyar a Lenn Moreno, a pesar de las graves crticas realizadas al corresmo, o correr el riesgo de que vuelva la derecha al gobierno con su candidato banquero.

Las decisiones de las fuerzas de izquierda ante esos dilemas han sido variadas y contradictorias, desgarrndose ante la opcin de apoyar a un candidato al que han criticado y del que sabe que se pueden fiar poco o nada, y que lleva a que sus crticas pierda credibilidad ante la opinin pblica y su proyecto propio se desdibuje; o resignarse a una victoria de fuerzas derechistas o reaccionarias que van a hacer retroceder profundamente derechos y libertades. No existe ninguna frmula comn para tomar la decisin, siendo necesario el anlisis concreto de cada situacin y una visin amplia de las tendencias globales existentes y la correlacin de fuerzas tanto regionales como mundiales.

