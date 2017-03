La oposicin planea ahogar con denuncias a Lenin Moreno

Con el resultado confirmado, la campaa por la segunda vuelta ya comenz en Ecuador, y ser una campaa dura y encarnizada, en la que el gobierno pondr todo su nfasis, con Rafael Correa a la cabeza. El pas gobernado hasta mayo por el economista que finalizar su segundo mandato se enfrenta a la decisin de continuar en dos sendas muy diferenciadas: la que marc el rumbo de la Alianza Pas, un gobierno de orientacin progresista y nacionalista, con profundas transformaciones sobre todo en las bases sociales y con una presencia estatal determinante, contra el modelo neoliberal de derecha encabezado por empresarios, a tono con los cambios producidos en otros pases de la regin.El escenario parece similar al de la Argentina de 2015. Un oficialismo que saca la mayor cantidad de votos, muy cerca del nmero necesario para ganar en primera vuelta, pero sin lograrlo. En tanto, el candidato opositor parece en condiciones de colectar todo voto que se manifieste contra el gobierno, sea del sector que fuere.Lenin Moreno, candidato corresta y vicepresidente entre 2007 y 2013, obtuvo el 39,35% de los votos, mientras que el empresario Guillermo Lasso (CREO) consigui el 28,10 por ciento. An no estaba realizado el 100% del escrutinio, pero las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) dieron por oficializada la cifra el martes y calculaban completar las actas finales para antes de que terminara el fin de semana.La nueva campaa comenz antes de lo esperado, cuando Lasso y sus partidarios se movilizaron hasta las puertas del CNE para reclamar velocidad en la divulgacin de los datos escrutados, con el objeto de crear un clima de supuesto fraude. El banquero que prueba por segunda vez convertirse en presidente tuvo un fugaz paso por la gestin durante el bochornoso gobierno del destituido y prfugo Jamil Mahuad, que en 1999 provoc el feriado bancario que congel millones de dlares en ahorros de los ecuatorianos, paso previo a la dolarizacin que an se mantiene. Moreno critic esas movilizaciones y llam a tranquilizar a la poblacin. Pudimos enviar una multitud a tomarse el CNE, pero no somos de ese tipo, aclar.El oficialismo tambin cree que la oposicin basar su discurso de las prximas semanas en lo que el propio Correa llam campaa sucia, que para el asamblesta de Alianza Pas, Jos Eduardo Torres Lara, consistir en acentuar la campaa sucia que ya vimos en la primera vuelta y que a travs de ella se pretender, sobre todo, vincular a autoridades del actual gobierno a hechos de corrupcin cuyos responsables an deben ser sealados por los organismos competentes, dijo a Tiempo.Das previos a la primera vuelta, un exdirectivo de Petroecuador acusado de corrupcin vincul al presidente con los sobornos de la constructora brasilea Obedrecht, y a haber recibido dinero para su campaa de 2006, en sintona con denuncias en varios pases de la regin. En la acusacin est involucrado un hermano de Correa, Fabricio.Lamentablemente un familiar muy cercano, de esos que existen en todas las familias, dice que Odebrecht a m me financi la campaa en 2006. Bueno, presenten las pruebas, eso no es verdad. Usted sabe a quin me refiero, mi hermano Fabricio Correa, que era muy cercano a Obedretch, asumi el presidente.El oficialismo reconoce que esas denuncias impactaron en la intencin de voto y posiblemente sean responsables de las escasas centsimas que faltaron para llegar al 40 por ciento. No obstante, la diferencia de votos a favor de Lenin Moreno es superior al 11%, lo que significa ms de milln de votos, advirti Torres Lara.Por esa razn es que Correa decidi volcarse de lleno a la campaa, y a pesar de haberse corrido de la contienda electoral y de su anuncio anticipado de que se retirara circunstancialmente de la poltica una vez finalizado el mandato, das atrs sorprendi a propios y ajenos con una definicin tajante. Los vamos a volver a derrotar en abril, pero si gana Lasso sera una catstrofe para el pas y con lo poco que pueda hacer de su plan de gobierno quiebra el pas en pocos meses. Vern que en un ao estarn pidiendo elecciones anticipadas, que la Constitucin lo permite, y tendr que volverme a presentar en elecciones y vencerlos nuevamente, asegur.El oficialismo apostar en esta campaa a destacar los aspectos positivos de estos diez aos de gobierno y a desvirtuar acusaciones de la oposicin. Pienso que Lenin Moreno pondr mayor nfasis en la autonoma con la que conducir su futuro gobierno, respetando lo logrado por Rafael Correa, y en el carcter subalterno que, dentro del futuro modelo de gestin gubernamental, tendr el vicepresidente Jorge Glas, agreg Torres Lara. Adems, se buscar sealar el rumbo al que pretende llevar al pas la plataforma de la derecha. Algo que el actual gobierno de Argentina llam entonces campaa del miedo, de la mano casualmente de un ecuatoriano, el gur de Mauricio Macri, Jaime Durn Barba, y cuyos puntos negativos sealados en aquellos mensajes fueron efectivamente confirmados en la gestin macrista.Duran Barba no asesor a su amigo Lasso, no al menos oficialmente. Sin embargo, el eje discursivo para captar al electorado es similar al aplicado en la Argentina. El banquero tuitea por estos das con el hashtag #VamosPorElCambio y el concepto de alternancia domina su discurso. Lasso desafa a su rival a debatir, lo acusa de ser de ms de lo mismo y ser parte de una dictadura y, supuestamente avalado por su experiencia al frente del banco de Guayaquil, promete un milln de empleos en cuatro aos, algo similar a uno de los ejes propuestos por el oficialismo (Moreno dice que crear 250 mil empleos nuevos por ao, en cuatro aos). Lo que Lasso no aclara en su proclama libertaria y de cambio es que su programa prev entre otros temas: derogar la ley de Comunicacin, eliminar 14 impuestos con los que se financian programas sociales, y reducir al mximo el gasto pblico y la inversin estatal, segn su propia plataforma. Por eso contar con el apoyo del conservador partido Social Cristiano, cuya candidata Cynthia Viteri result tercera con el 16%. Al oficialismo le tocar captar el voto del cuarto, Paco Moncayo (6,72%), y de los otros cuatro candidatos, as como del voto en blanco.La diferencia del 11% en las presidenciales y legislativas del domingo pasado a favor del oficialista Lenin Moreno le otorg al partido gobernante, Alianza Pas, una mayora parlamentaria que se impondr ms all de quin resulte electo en la segunda vuelta del 2 de abril. Este resultado, que fue tomado como un gran triunfo por el oficialismo, representa sin embargo una prdida de escaos con respecto a lo que se haba obtenido en los comicios pasados de 2013, en los que Correa arras logrando incorporar 100 diputados a la Asamblea Nacional.Vamos a tener presidente con mayora de asamblestas y mayora de parlamentarios andinos, asegur el candidato presidencial de Alianza Pas tras conocerse el escrutinio que le otorg al corresta el 39,35 % de los votos, mientras que el empresario Guillermo Lasso (CREO) consigui el segundo lugar con el 28,10 por ciento.Con estos datos, Alianza Pas obtendra 74 o 75 bancas en la Legislatura nacional que cuenta con 137 asamblestas, lo que significa la mayora absoluta, aunque no alcanza para una mayora calificada, la cual requiere dos tercios de los votos (92), y que es necesaria para aprobar enmiendas constitucionales. Con esta ventaja, el presidente Rafael Correa logr en 2008 la aprobacin de una nueva Constitucin que incluy entre sus basamentos el buen vivir, un concepto tomado de los pueblos originarios.La oposicin, que tendr 63 escaos, repartidos mayoritariamente entre la fuerza de Lasso, CREO, y en menor medida el PSC, que obtuvo el tercer lugar. Algunos partidos que participaron de la eleccin quedaron sin representacin.El oficialismo tambin obtuvo la victoria en el caso de los parlamentarios andinos, con casi el 37%. Se trata de quienes representan al pas en el rgano deliberante y de control de la Comunidad Andina, integrada adems de Ecuador, por Bolivia, Colombia, Per y Chile como asociado.El Parlamento Andino est integrado por cinco representantes de cada pas miembro. Su funcin es brindar consejos y dar opinin sobre algn tema que afecte a algn miembro de la Comunidad. 