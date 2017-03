Nuevas operaciones de guerra psicolgica contra Cuba

Martianos

Desde hace meses se perciben nuevas Operaciones de guerra psicolgica contra Cuba, muy similares a las ejecutadas por la CIA a inicios de 1959, con el propsito de crear la ilusin de que la Isla vive una catstrofe en derechos humanos para obligar al presidente Donald Trump, a regresar a la vieja y fracasada poltica de enfrentamiento que no pudo en 58 aos derrotar el proceso socialista.

El concepto estadounidense expresa:

Es el empleo planificado de la propaganda y de la accin psicolgica orientadas a direccionar conductas, en la bsqueda de objetivos de control social, poltico o militar, sin recurrir al uso de la armas .

Contra la Revolucin cubana se han tejido incontables mentiras por parte del gobierno de Estados Unidos, desde el mismo instante en que Fidel Castro asumi las riendas de la nacin.

Documentos desclasificados permiten conocer hoy como fueron diseadas operaciones dirigidas a la destruccin de la imagen popular de Fidel Castro, como parte de la guerra psicolgica, segn consta en el Programa de accin encubierta dirigido a debilitar al rgimen de Castro, de fecha 19.05.1961, publicado por el Departamento de Estado en el volumen X del Foreign Relations, 1961-63, paginas 554-560.

Repitiendo la misma tctica, quienes acceden hoy a diferentes noticias divulgadas en la prensa y en sitios de Internet, pueden pensar que en Cuba la violencia y la represin por solo pensar diferente, es algo cotidiano, cuando en realidad los tres millones de visitantes que arriban anualmente a la Isla comprueban que es todo lo contrario, incluso el presidente Obama y su familia lo verificaron in situ.

Siguiendo la estrategia hitleriana de que una mentira repetida llega a convertirse en verdad, divulgan informaciones falsas con una virulencia que no se constataba desde haca algunos aos.

Pruebas de esa lnea de accin son un grupo de provocaciones como la efectuada con el empleo de Kimberley Motley, abogada estadounidense en derechos humanos, enviada a La Habana a finales de diciembre, y el Premio otorgado a Luis Almagro, secretario general de la OEA y a la ex ministra chilena de educacin, Mariana Aylwin, con la participacin de la asalariada Rosa Mara Pay, a la cual le asignaron la tarea de conformar el show y la reiteracin de la supuesta responsabilidad del Gobierno de Cuba en la muerte de su padre, Oswaldo Paya Sardias.

A pesar del desmoronamiento de esa historia, la cual no le fue aceptada por la justicia de Espaa, ni cont el apoyo del Gobierno de ese pas, ahora vuelve nuevamente a revivir la mentira que nunca ha podido demostrar, pues el verdadero responsable del homicidio es el representante de las juventudes del Partido Popular de Espaa, ngel Carromero, por conducir a exceso de velocidad por las carreteras cubanas repartiendo dinero a elementos contrarrevolucionarios.

Una de las organizaciones al servicio de las operaciones de la CIA es Amnista Internacional, la cual en su informe anual 2016 afirma que en Cuba persiste la retrica de Guerra Fra y los activistas polticos y los defensores y defensoras de los derechos humanos son tachados pblicamente de mercenarios anticubanos, contrarrevolucionarios y subversivos.

Evidentemente esa organizacin no tom en cuenta los informes del jefe de la Misin diplomtica de Estados Unidos en La Habana, donde califica y describe a los supuestos disidentes, como buscadores de dinero para disfrutar la vida sin trabajar, que no tienen ningn programa poltico alternativo, no son conocidos, ni tienen apoyo popular.

Pblicamente la Casa Blanca asigna 20 millones de dlares anuales para el sustento de los planes subversivos contra Cuba, y con una parte de ese dinero se le paga el salario a cada disidente, como son las llamadas Damas de Blanco, las que no realizan sus provocaciones sin no se les entregan los dlares acordados, situacin visualizada en el sitio You Tube.

La auto titulada Comisin Cubana de Derechos Humanos y Reconciliacin Nacional, que preside Elizardo Snchez Santa Cruz, personaje descalificado por los propios yanquis por sus permanentes mentiras, al informar como detenidos por el Gobierno cubano a poetas del siglo XIX, futbolistas destacados de Amrica Latina y otros casos por el estilo, es utilizada para darle credibilidad internacional a las supuestas detenciones y represiones que nadie ve.

Otro de los integrantes del nuevo Programa de la CIA es el artista grafitero, Danilo Maldonado, persona sin obra ni estudios que solo garabatea la palabra El Sexto, incluso mucho antes de que elementos contrarrevolucionarios le ofrecieran respaldo econmico por incorporarse a sus provocaciones.

Ahora lo invitan a Estados Unidos, es recibido por congresistas anticubanos y lo llevaron a Ginebra para participar en la Novena Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia, donde se pudieron comprobar sus problemas psicolgicos.

Otra de las incorporadas a la Operacin es la organizacin Solidaridad Cristiana Mundial (CSW, por sus siglas en ingls), con sede en Londres, la que public en su reciente informe sobre la libertad religiosa en Cuba, que no obstante los acercamientos de la Unin Europea y Estados Unidos el rgimen cubano sigue negando el derecho a la libertad religiosa a muchos cubanos.

Esa afirmacin es contraria a la realidad cubana pues todas las religiones gozan de plena libertad de cultos y reunin, muchas reciben permanentemente a representantes extranjeros, donaciones de biblias y otros materiales. Hoy existen en Cuba miles de casas culto y ms de 100 nuevos movimientos religiosos que antes de 1959 no se conocan en el pas, la mayora procedentes de Estados Unidos.

Antes de 1959 la religin predominante y oficial era la catlica; las de origen africano y asitico eran mal vistas y sus cultos casi clandestinos por ser rechazados. De esa realidad no dicen una sola palabra.

Sin embargo, pases como Mxico donde impera la violencia, la corrupcin y el trfico de drogas, no son temas de campaas similares a las que se desarrollan contra Cuba.

Diariamente la prensa mexicana reporta el hallazgo de personas asesinadas, lo mismo degollados, baleados o calcinados, sin que le exijan cuentas a ese Gobierno por la debilidad en el combate a tales crmenes.

An se desconoce el paradero de 43 estudiantes y las organizaciones de derechos humanos no invitan a sus padres a declarar ante la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia, ni son recibidos por congresistas de Estados Unidos, como hacen con los asalariados cubanos.

Esas supuestas organizaciones preocupadas por los derechos humanos, nunca mencionan los privilegios que tienen los cubanos a la educacin y salud gratuita, que ni siquiera los estadounidenses disfrutan.

Pero la veracidad de Cuba sale a flote y da a da se comprueban los planes de la CIA para intentar destruir una Revolucin autntica respaldada por la inmensa mayora de su pueblo, por eso Jos Mart expres: Las verdades reales son los hechos.

Arthur Gonzlez. especialista en relaciones Cuba-EE.UU., editor del Blog El Heraldo Cubano.

Fuente: http://martianos.ning.com/ profiles/blogs/nuevas- operaciones-de-guerra-psicol- gica-contra-cuba-por-arthur

