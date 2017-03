El discurso del presidente Macri, un monumento al cinismo, la mentira y la hipocresa

En una Plaza vaca, con calles vacas, con vallas por todo el recorrido (sin pblico alguno) con un despliegue nunca visto de Polica Federal, Metropolitana, Gendarmera, Prefectura, armados como para una guerra, el Presidente Macri dijo su discurso de inicio de las sesiones parlamentarias del 2017 sobre cuyo contenido el ttulo de este artculo no exagera.Habl de recuperacin econmica, luego de 15 meses (1/3) de su mandato, cuando el balance objetivo, con datos oficiales, habla de:-cada de los ingreso de asalariados y jubilados de entre el 8% y el 10%, a estos ltimos les sac los medicamentos gratis del PAMI al igual que a los hospitales;- cada del PBI (3,9 en 2016), de la produccin industrial (INDUSTRIA, palabra que no mencion), con cierre de miles de empresas y comercios por apertura de las importaciones y derrumbe del consumo con pocos antecedentes en un lapso tan corto, con despidos y suspensiones de trabajadores a granel, con aumento de la pobreza y la indigencia, con record de inflacin en el ao 2016 (41 al 43%) y un clculo de 2,5% para febrero de este ao (segn consultora Elipsis, afn al gobierno), con techo a las Paritarias por debajo de la inflacin, con cada del consumo de carne, pollo, leche y otros productos alimenticios;-no mencion el crecimiento exponencial de la deuda externa (aqu parece que no hay pesada herencia) para financiarse por la cada de los ingresos del Estado por la recesin y la quita impositiva al campo y las mineras.-en una hora no le dedic una lnea a los trabajadores, salvo para mencionar lo otorgado a las obras sociales de los sindicatos con el claro y nico objetivo de aplacar reclamos.-habl con extremo cinismo del desarrollo cientfico en medio de una feroz baja del presupuesto, despidos y la privatizacin de ARSAT.-plante una revolucin educativa (en realidad cometi un error, otro ms y van, deba haber dicho contrarrevolucin) con salarios docentes desvalorizados, negativa a la discusin paritaria, sin haber construido una sola escuela en el 2016, con colegios sin mantenimiento, chicos que no encuentran lugar, con planes de entregas de libros y computadoras liquidados, con una declaracin de guerra a los maestros que se atreven a ejercer el derecho constitucional de huelga y una convocatoria a remplazarlos ilegalmente por voluntarios (carneros), amenazas de muerte a sus dirigentes y familias, a las que l no solo minimiz, sino que aventur que la probable vctima deba defenderse sola.-habl de cerrar la brecha y bastarde, denigro y culp de todos los males del universo a los partidarios del gobierno anterior en un discurso berreta de campaa electoral. Se habr avivado que es Presidente hace 15 meses?El Presidente, sus ministros, secretarios, etc... no tienen autoridad ni moral para hablar de corrupcin, son Ceos de empresas que se enriquecieron chupando de la teta del Estado, aumentando precios artificialmente, explotando a los trabajadores. A la cabeza de ellos el clan Macri, la famiglia, con antecedentes mafiosos en Italia, enriquecidos durante la Dictadura cargndoles sus deudas al Estado, con las cloacas de su socio menemista de Morn, con el contrabando desde Uruguay, con el negociado del Correo a costa del Estado (antes y ahora), con el negociado de las lneas areas tambin a costa del Estado, con su sociedad coimera con Oderbrech y la lista sigue.Vivimos una pseudo-democracia, ajena al concepto de gobierno del pueblo y para el pueblo, donde un candidato, a lo que sea, si es a Presidente peor, est habilitado a levantar promesas generales para ser electo, mintiendo consciente y alevosamente, y luego hacer lo absolutamente contrario; limitada a que cada dos o cuatro aos votes y luego tus justos reclamos o protestas, o siquiera tus opiniones, no solo no sean tenidas en cuenta, sino incluso descalificadas y perseguidas. Una pseudo-democracia que habilita presos polticos, como el caso de Milagros Sala, y una justicia al servicio de los sectores dominantes.Es evidente que hay que construir una nueva democracia, donde el poder radique en el pueblo y no en las multinacionales y los grupos econmicos y financieros, con una Constitucin que discutida en cada rincn de la patria, incorpore priorice los derechos de las mayoras populares, habilite el plebiscito para debatir las leyes ms trascendentes, la revocacin de mandatos y donde los candidatos electos a cualquier cargo deban rendir cuentas del cumplimiento de los programas con que se han comprometido y han sido votados.

