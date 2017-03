La preocupacin por las pensiones

Tras dos reformas que han reducido la capacidad adquisitiva de los y las pensionistas y han retrasado la edad de jubilacin, nos quieren volver a meter el miedo en el cuerpo con la insostenibilidad de las pensiones. De nuevo estamos sometidos a una fuerte ofensiva que nos dice que cada vez vamos a ser ms las personas mayores y menos las jvenes. El famoso problema demogrfico. Ms para cobrar y menos para trabajar. Por lo tanto, el sistema es insostenible. Solucin? Planes de pensiones privadas para complementar las pblicas. Pero, qu hay de cierto en todo esto?

La situacin no es nueva. En los aos 90 del siglo pasado tambin tuvimos una fuerte ofensiva en el mismo sentido. Y con el mismo argumento: el problema demogrfico. Se iban a hundir las pensiones pblicas y tenamos que hacernos planes privados. A nosotros nos prometan supuestas ganancias, mientras que ellos se aseguraban suculentos beneficios con las comisiones de gestin: 1.830 millones al ao, segn Edmundo Fayanas. Y en qu han quedado nuestras ganancias? De acuerdo a los datos de Fayanas, los planes de pensiones invertidos en renta variable se revalorizaron una media de 1,36%, y los de renta fija un 1,25%. Pero, como a esa rentabilidad hay que restar un 0,8% de la comisin de gestin y el efecto de la inflacin, tenemos que, segn la OCDE, la rentabilidad media ha sido de un -0,9% para el perodo 2008-2012. El nico aliciente de los planes de pensiones, segn Adicae, es la desgravacin fiscal. Pero en realidad, esa desgravacin es ms bien un aplazamiento del pago de impuestos, ya que cuando rescatas el dinero de tu plan, tendrs que pagarlos. Hasta la Unin Europea exige que se eliminen estas desgravaciones fiscales debido a su nula rentabilidad social. La consecuencia de todo esto es que, en cuanto surge la crisis del 2008, se va dejando de hacer planes privados. No han logrado que estos fondos despegaran aqu. Sin embargo, de nuevo vuelven a la carga.

Pero antes de la crisis hubo una burbuja financiero-inmobiliaria, a consecuencia de la cual el paro baj, se cre empleo, el consumo creci y el endeudamiento creci mucho ms. Sobre todo el de los bancos y empresas; pero tambin el de las familias. Y el cacareado problema de las pensiones? Se difumin. El Fondo de Reserva lleg hasta los 67.000 millones de euros en 2011. Y, segn Albino Prada, de ATTAC, ese Fondo de Reserva sera ahora de 519.000 millones de euros, si en el pasado los sucesivos gobiernos no hubieran realizado transferencias al Estado desde los supervits del sistema de Seguridad Social para sostener la sanidad y otras polticas pblicas. Y qu fue del gravsimo problema demogrfico? Pues, que vinieron 6 millones de inmigrantes y adis problema demogrfico. Aunque es cierto que cada vez somos ms las personas mayores y que la tasa de natalidad es demasiado baja tambin habra que cambiar las polticas actuales para solucionar este problema-, todava tenemos un amplio margen de crecimiento del porcentaje del PIB destinado a pensiones si comparamos con la situacin y perspectivas de otros pases europeos. La amenaza para la sostenibilidad de las pensiones no es demogrfica sino poltica: las polticas que impiden tener un empleo suficiente y de calidad.

Deca que vuelven de nuevo a la carga induciendo el miedo con la insostenibilidad de las pensiones pblicas y tratando de convencernos de que hay que bajar el poder adquisitivo de los y las pensionistas, atrasar la edad de jubilacin, fomentar los planes privados Pero analicemos brevemente estas dos ltimas polticas. Atrasar la edad de jubilacin es un enorme contrasentido. Tenemos 4,3 millones de personas en paro y se retrasa la edad de jubilacin, se aumenta la jornada y las horas extras, y se precariza el empleo. Resultado? Gran parte de la juventud no tiene trabajo, cada vez tenemos peores condiciones de jubilacin y tambin es cada vez peor el empleo para quien tiene la suerte de tenerlo. Todas y todos, mal. Si importaran las personas, las polticas seran justo al revs: fomento de empleo de calidad, salarios ms altos, topes a los chantajes con la deslocalizacin de empresas, reparto del trabajo con criterios de solidaridad, apoyo a autnomos y pequeas empresas, polticas de redistribucin va fiscalidad y servicios pblicos Contra toda lgica social y econmica, se concentra el empleo en lugar de repartirlo, se bajan salarios y se precariza el empleo cuando se necesita ms demanda, se implementan polticas que reducen cotizaciones y recaudacin cuando se necesitan ms ingresos.

Y qu pasa con el fomento de las pensiones privadas? Pues lo mismo: las nicas que ganan son las entidades financieras. Ya hemos visto el resultado que estn dando en el Estado espaol. Chile lleva sufrindolas unas cuantas dcadas. Es la base de su sistema de pensiones, ya que apenas tienen pensiones pblicas desde Pinochet (menos del 10%). Pues bien, segn Edmundo Fayanas, el 91% de las pensiones privadas chilenas cobran solamente 330 dlares, la mitad de su salario mnimo. Esto, traducido a Espaa, sera unos 350 euros mensuales, subida reciente del salario mnimo incluida.

Las pensiones pblicas deberamos defenderlas con uas y dientes. Todas las personas: mayores, jvenes y maduras. Porque si no lo hacemos, cada vez estarn peor. Son viables y, si fuera necesario en algn momento, estn los presupuestos del Estado para aportar la financiacin complementaria necesaria. Pero hay que hacer que el sistema actual de solidaridad intergeneracional funcione. Y para eso es necesario aplicar polticas de empleo, salarios, cotizaciones, impuestos que sean adecuadas para tener empleo suficiente y de calidad, y tambin para tener unas pensiones dignas y una renta garantizada digna para quienes la necesite. Insisto, el problema no es demogrfico. Si las personas nativas en edad de trabajar no son suficientes, vendrn personas de fuera. Como ya sucedi en los 90 y en los primeros 2000.

Preocupacin por las pensiones? Depende. Si seguimos apoyando a fuerzas polticas que aplican polticas de austeridad, que realizan reformas que nos llevan al paro y a la precariedad, que ponen las polticas de promocin de empleo en ltimo lugar, que implementan polticas regresivas de fiscalidad, que fomentan ayudas a las empresas va reduccin de cotizaciones y que impulsan los planes de pensiones privados, entonces s que nos debemos preocupar seriamente por las pensiones pblicas. Pero, si nos implicamos social y polticamente y obligamos a cambiar las actuales polticas, no tendra por qu haber motivos de preocupacin.

Javier Echeverra Zabalza, miembro de Podemos-Ahal Dugu

