Una aclaracin necesaria

Por qu a los sionistas no les conviene la asimilacin juda, y s el antisemitismo?

Hablar de sionista o sionismo no es algo que se d mucho en nuestros das. Es necesario recordar, entonces, que sionistas es el nombre que adoptaron los representantes y partidarios del sionismo[2]: ideologa y movimiento poltico creado oficialmente por un grupo de intelectuales de origen judo en Alemania que, respaldados por la gran burguesa bancaria juda europea, e influenciados por el carcter popular del nacionalismo alemn, tom sobre s la tarea de inventarse un pueblo y una historia herencial, como prueba de que ellos - afirman los zionistas -, los judos, haban existido como una nacin separada e identificable ya desde los albores de la civilizacin, y de que, por lo tanto, tenan derecho a un territorio nacional[3].Las ideas sionistas, expuestas en 1896 por el Teodoro Herzl en su libro El Estado judo, no obstante, no salieron de la iluminada cabeza de este periodista austrohngaro, sino que venan de mucho ms atrs, del movimiento protestante cristiano y una de sus facciones radicales, los puritanos, y sobre todo de los intereses del imperialismo britnico en el siglo XIX. Ideas que han sido el reflejo en el pensamiento poltico de la realidad de esa poca, en la cual se abran paso los intereses de la burguesa imperialista, en especial de los ricos judos occidentales asociados a la burguesa britnica. Y hoy ms que nunca sigue siendo el reflejo de la realidad del mundo actual, dominado por las transnacionales y el capital financiero internacional que imponen sus condiciones y reglas a pases, gobiernos y organizaciones, y de los cuales es parte insoslayable la oligarqua juda que lo sostiene, siendo el sionismo parte consustancial de la ideologa imperialista predominante.Esas ideas consecuentemente sirvieron para que, al coincidir sus intereses con los de las grandes potencias y el gran capital financiero internacional, pidieran apoyo que el imperialismo les permiti para hacerse del territorio de los palestinos y crear artificialmente en 1948, en l, una entidad que denominaron Estado de Israel, el cual les ha permitido a todos ellos, y en particular a Estados Unidos, posicionarse en el Medio Oriente e impedir la unidad rabe con el fin de dominar los recursos, en particular los petroleros, e imponer su hegemona de la regin.El sionismo, sin embargo, necesitaba utilizar a los judos para colonizar a Palestina, lo que no les ha resultado tan fcil, pues la mayor parte de los judos estaban plenamente integrados de una u otra forma en la vida normal de los pases donde haban nacido o vivan. Y en los cuales, al igual que los dems ciudadanos, se realizan como trabajadores, obreros, estudiantes, comerciantes, industriales, banqueros, etc. Esta integracin por ende, no determinaban ni determina su rol dentro de las clases sociales, estando su realidad relacionada con su rol y su funcin social en esas sociedades en la que viven, y no con sus conceptos religiosos. Resultaba imprescindible por ende para lograr sus objetivos, revertir esa situacin, la que definen como asimilacin[4].Haba que convencer a los judos por consiguiente, como expres muy claro el, el Rabino sionista Zvi Yehuda Kookde de que, Donde est un judo, l pertenece a Eretz Israel. Este es su hogar permanente. Fuera de la tierra, tenemos la condicin de huspedes. La finalidad de Nuestra vida es estar aqu[5], convirtindose para el sionismo la lucha contra la asimilacin juda en un objeto vital.Por qu? Porque el sionismo, ayudado de cerca por la iglesia anglicana cristiana, tiene que hacer creer de plano a los judos que, simplemente por tener esa religin o haber nacido en el seno de una familia juda, el judo es miembro de por s de un pueblo especial, el pueblo judo, elegido por Dios, expulsado de su hogar - que sera Palestina - y obligado a vivir en la dispora. Supuestos aspectos a los que han llamado poseer calidad de judo. Por lo que, cualquiera que sea el pas donde hayan nacido o viven, e independientemente de que sean religiosos activos o laicos, los judos, segn lo que pretenden los sionistas, slo son huspedes en ese pas, slo son extranjeros all.Dicho en otra forma, la concepcin sionista intenta establecer que aunque los judos hayan nacido en Francia, Inglaterra o Yemen, ellos no son franceses, ni ingleses, ni yemenitas. All simplemente son extranjeros que, debido a que supuestamente sus antepasados fueron expulsados de su tierra, se han visto obligados a vivir ah. Por ello, para los zionistas y sus planes, no es posible tolerar que se integren en esos pases, pues los judos deben emigrar y asimilarse a Israel, que sera su tierra por designios divinos. Todo ello, a pesar de que los judos de Europa son en su enorme mayora conversos, especialmente Jazaros y no tienen relacin alguna con la tierra de Palestina.La estrategia zionista consiste entonces en convencer a los judos de que deben evitar la asimilacin. Es decir, que deben dejar de ser ciudadanos de aquel pas donde han nacido, puesto que all a travs del tiempo su principal e inminente peligro ha sido y es la intolerancia gentil (de los no judos) hacia ellos. Intolerancia que segn ellos se ha materializado en el antisemitismo, o sea, el odio y hostigamiento a los judos, siendo esto lo que ha ocurrido a travs de toda la historia.Esta lucha, luego de crearse el artificial Estado de Israel, ha seguido siendo un objetivo primordial. Y ha sido as porque la asimilacin segn su concepcin, condiciona continuamente y constantemente que se pierda la calidad de judo. Lo que se debe, entre otros aspectos, a que la asimilacin hace que los judos sean proclives a fundirse con la poblacin de los lugares en que viven y a convertirse en parte de ella, proceso que han llamado licuacin demogrfica. Y tambin, segn ellos, que se produzca lo que denominan la desilustracin juda[6], que se expresa en el hecho de que los judos laicos estn sufriendo la prdida de su historia como parte del pueblo judo. Todo lo cual lleva a que estos judos se estn alejando del Estado de Israel, el Hogar del pueblo judo. Lucha tan cardinal para la entidad sionista que, entre otras instituciones para su ejecucin, tienen hasta un Ministerio[7] para ocuparse especialmente de este asunto, priorizado por su gobierno y el actual primer ministro[8], y la poltica y las acciones a desarrollar para evitar la asimilacin se discuten en el Parlamento Israel (ver Ilustracin 1[9]. Fuente: https//hasbarabahia.wordpress.com/category/asimilacion/) Cuando los sionistas dicen que quieren evitar la asimilacin juda, como vemos, lo que afirman es que los judos nunca han sido nacionales de ninguna parte. Lo que hace del trmino asimilacin un concepto mentiroso y malvolo. Y la estrategia de la lucha contra ella, por consiguiente, lo que apunta es a desnaturalizar a los judos, estimular su emigracin para usarlos como instrumento de colonizacin, ocupacin y destruccin. Y lo ms importante, asimilarlos a su entidad para integrarlos como clulas conformantes de la misma, justificando as su propia existencia como principal aliado - cada vez ms importante - de Washington como ha subrayado la nueva administracin norteamericana, y gendarme en el Medio Oriente.Ese antisemitismo del que hablan los sionistas, igualmente, no ha sido el producto de simples reacciones religiosas ni tampoco, como dicen, una reaccin instintiva ante las caractersticas exclusiva y especiales de los judos. El antisemitismo es un acto consciente, condicionado dirigido objetivamente como tendencia y en cada momento por motivaciones e intereses reales. Acto que desde finales del siglo XIX se convierte en un instrumento premeditado de violencia de connotacin poltica, como medio de gobierno o para alcanzarlo. Lo que reconoce el mismo Padre del sionismo, Teodoro Hertz, en su libro[10] cuando seala que es una poderosa fuerza que no reportar daos al sionismo siendo, al contrario, un movimiento til a sus fines, dado que provoca situaciones de inseguridad y clima de desconfianza interna contra ellos y, mientras ms discriminacin contra los judos haya, ms aumenta la emigracin.Pero la propagacin y fomento consciente de la enemistad hacia los judos se convierte adems en manos de los sionistas en algo de profunda dimensin ideolgica, al estar dirigido no slo a estimular esa emigracin, sino tambin, segn sus planteamientos, la conciencia juda como nacin. Por ello, habiendo logrado la Declaracin de Balfour, era imprescindible que hubiera emigracin juda y que sta se dirigiera concretamente a la anhelada tierra prometida.El antisemitismo, aunque parezca contradictorio, ha sido pues la principal arma empleada por los sionistas en su lucha contra la asimilacin, con el fin de realizar sus fines polticos. Lo que persigue el sionismo poltico segregacionista es aislar de sus pases de origen y asimilar a los judos a su nuevo estado. Por ello, puede afirmarse inequvocamente, que los sionistas y el antisemitismo no slo caminan de la mano, sino que son consustanciales, no pudiendo existir uno sin el otro.[1] Los autores: Nicola Hadwa Shawan Integrante de la Coordinadora por la Lucha de los Pueblos y del Comit de Solidaridad con el Pueblo Palestino de Chile, y Silvia Domenech Nieves, Doctora en Ciencias Econmicas. Profesora Titular y ex profesora de la Escuela Superior del PCCubano.[2] El trmino deriva de la palabra Sin que, segn se plantea, fue acuado por el editor austriaco de origen judo Nathan Birnbaum, fundador del movimiento estudiantil judo Kadima, en su diario Selbstemanzipation (Autoemancipacin) en 1890.[3] En palabras de Sholmo Sand, israel, historiador y profesor en la Universidad de Tel Aviv, el cual ha escrito varios libros, entre ellos La invencin del pueblo judo (The Invention of the Jewish People en ingls). http://www.rafapal.com/wp-content/uploads/2012/01/Shlomo-Sand-The-Invention-of-the-Jewish-People-2009.pdf [4] Teodoro Hertz comprenda por asimilacin , y as lo define en su libro, tanto los cambios exteriores que pudieran introducirse en el vestir, en las costumbres, en los hbitos y en la lengua de los judos, como sobre todo la igualacin paulatina de los sentimientos y de su manera de ser al de los dems miembros no judos de la comunidad. http://masuah.org/wp-content/uploads/2013/12/El-Estado-Judio-Hertzl.pdf [5] Zvi Yehuda Kook , rabino, lder sionista cuyas enseanzas son parcialmente responsables del moderno movimiento de asentamientos ILEGALES En Cisjordania. La cita es del libro Torat Eretz Israel, publicado en Espaol por el Instituto Beit Yosef de Beer Sheva. http://masuah.org/filosofia-y-preceptos/pensamiento-judio/torat-eretz-israel-2/ [6] Pablo Bercovich. Una reflexin sobre la asimilacin. http://www.delacole.com/cgi-perl/medios/vernota.cgi?medio=comunidades&numero=449¬a=449-8 [7] Lucha que, luego de crearse la entidad zionista en 1947 sigue siendo por ende tan primordial que, entre otras cosas, tienen hasta un Ministerio para ocuparse especialmente de este asunto, priorizado por su gobierno y el actual primer ministro Netanyahu, y la poltica y las acciones a desarrollar en este sentido se discuten en el Parlamento Israel . Ver: Ministerio de la Ala y de la Integracin. http://www.moia.gov.il/Spanish/About/Pages/default.aspx : Israel entra en la batalla contra la asimilacin en la Conferencia Juda Americana. http://www.enlacejudio.com/2013/11/11/israel-entra-en-la-batalla-contra-la-asimilacion-en-la-conferencia-judia-americana/ ; El Parlamento judo discute las medidas para evitar la asimilacin de los judos en el mundo. Fuente: Sitio Hasbara Baha. https://hasbarabahia.wordpress.com/category/asimilacion/ [8] Ver: Israel entra en la batalla contra la asimilacin en la Conferencia Juda A. mericana. http://www.enlacejudio.com/2013/11/11/israel-entra-en-la-batalla-contra-la-asimilacion-en-la-conferencia-judia-americana/ [9] Fuente: Sitio Hasbara Baha. https://hasbarabahia.wordpress.com/category/asimilacion/ [10] Lowenthal. The Diaries of Theodor Herz. N. York. The Deal Press, 1956. Traduccin del portal judo de Chile. http://www.anajnu.cl/teodoroherzl.htm.

