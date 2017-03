Los sindicatos denuncian la guerra sucia empresarial y un Decreto del Gobierno que supone un ERE encubierto

Vientos neoliberales amenazan la estiba

La huelga encubierta de los estibadores ya ha hecho perder 32 millones al Puerto (de Valencia), titulaba el 28 de febrero a cinco columnas en su portada Las Provincias. El recinto valenciano es el nico de Espaa donde los trabajadores ralentizan la actividad, lo que ha provocado el desvo de 17 buques, aada. La portada del diario Levante el uno de marzo tambin destacaba la amenaza: Ford, la cermica y la distribucin buscan otros puertos por el paro. El ABC se hizo eco del desvo de los 17 barcos el 27 de febrero, y calculaba las prdidas diarias en 2,5 millones de euros. Adems, ante el anuncio de paros en el sector de la estiba, el Ministro de Fomento, igo de la Serna, mencion el riesgo cierto de que los puertos espaoles perdieran definitivamente una parte de su actividad, por la desviacin de cargas producida. Arroj ms cizaa a la hoguera alarmista el presidente de la Confederacin Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, quien apel en Levante TV a la necesidad de un Plan B, que podra consistir en la intervencin del ejrcito, como en la huelga de controladores areos de 2010. La primera batalla de una guerra es la propagandstica

Los trabajadores de la estiba han hecho circular por las redes sociales un audiovisual de cinco minutos, titulado Cctel de medidas para acabar con las luchas laborales en un sector. La mezcla se compone de los siguiente ingredientes: un colectivo de un sector estratgico que no haya sucumbido en los ltimos aos a las embestidas y contrarreformas laborales, y al que se le sealar como privilegiado (elevados salarios, corporativismo, vacaciones desmesuradas); utilizacin de mensajes unidireccionales y difusin de cifras interesadas, como las que apunta un informe de la consultora PwC -una de las cuatro principales del mundo, encargada de auditar al Banco Santander o Telefnica- contratado por la Plataforma de Inversores en Puertos Espaoles (la patronal de las principales concesionarias de terminales). El documento ensalza los efectos de la liberalizacin del sector de la estiba: ms de 18.000 nuevos empleos y un aumento medio del PIB en 2.400 millones de euros anuales. El guin oficial sigue las pautas de otros conflictos y grandes eventos. Contra esta versin, el vdeo difundido por los trabajadores critica que se est confundiendo los costes globales de la estiba con el salario de los obreros, pues para realizar el clculo tendran que aadirse captulos como beneficios empresariales, gastos de mantenimiento o amortizacin de concesiones. Lo llaman democratizar la estiba, cuando se la quieren cargar.

Los antecedentes inmediatos del conflicto remiten a diciembre de 2014, cuando una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea (TJUE) estableca que el Estado espaol estaba incumpliendo el artculo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea (TFUE). El alto tribunal se refera a las condiciones que deban observar las empresas de otros pases que quisieran dedicarse a la manipulacin de mercancas en los puertos espaoles. En concreto, la obligacin de inscribirse en una Sociedad Annima de Gestin de Estibadores Portuarios (SAGEP), participar en el capital de sta y tener que contratar con carcter prioritario- a trabajadores de la SAGEP. En la resolucin judicial y la sancin acumulada de 21,5 millones de euros que podra incrementarse, se bas el Gobierno de Rajoy para aprobar un Real Decreto-Ley el 24 de febrero que desregula y privatiza el sector. El ejecutivo promete, tras un periodo de adaptacin de tres aos, libertad de empresa (no ser necesario que las empresas estibadoras participen en el capital de la SAGEP) y libertad de contratacin de trabajadores. El principal escollo para el Gobierno es la convalidacin parlamentaria del Decreto, para lo que dispone del plazo de un mes. El PSOE y Podemos ya han anunciado el voto negativo.

Ante la llamada liberalizacin, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar mayoritario en el sector-, UGT, Comisiones Obreras, CIG y CGT han convocado a la huelga a los 6.200 estibadores de la SAGEP. Los sindicatos han anunciado nueve das de huelga (durante la mitad de la jornada laboral) entre el 6 y el 25 de marzo contra un decreto que califican de ERE encubierto. Aseguran que no slo convertir contratos indefinidos en temporales, sino que ensanchar el camino a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), las subcontrataciones, la precariedad y la falta de formacin profesional. Tambin por ello el 21 de febrero delegaciones de estibadores de todo el mundo se reunieron en Algeciras para apoyar a los compaeros del estado espaol. Una semana despus el coordinador del Consejo Internacional de Trabajadores (IDC), Jordi Aragunde, inform de que continuaran las acciones de solidaridad el 10 de marzo, con un paro de tres horas en todos los puertos europeos y de una hora en los del resto del mundo. Adems, la IDC seal que durante las jornadas de huelga en Espaa los puertos de los pases ms prximos no se convertirn en una alternativa. Se trata, en concreto, de los puertos de Marsella-Fos, Lisboa y Tnger. Otra medida de presin comunicada es el abandono por parte de la IDC de la Mesa de Dilogo Social con la Comisin Europea.

El aluvin de propaganda interesada no repara en la especializacin y complejidad del trabajo de estibador (la Real Academia Espaola lo define como la carga y descarga de un buque as como la distribucin adecuada de los pesos en el barco). Slo te das cuenta cuando llevas una dcada en el puerto y asciendes de categora, despus de tres meses de formacin especfica y toda la experiencia laboral previa, afirma Rafael Beses, estibador de 53 aos y delegado de CGT en la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Valencia (SEVASA). Trabaja de controlador de mercancas-clasificador, una de las categoras profesionales adems de estiba, manipulador de medios mecnicos; capataces y sobordistas. La mercanca ha de estar perfectamente ordenada y tiene que dejarse constancia documental e informtica de cada contenedor, explica. Da la orden a manipuladores, maquinaria y conductores para que sepan la mercadera que han de coger, dnde llevarla y el orden que ha de seguir en el buque. Qu opina de titulares como Los estibadores dejan el puerto de Valencia al borde del colapso? Hay una guerra sucia empresarial que se mantiene durante aos para desprestigiar al colectivo y destruir el sector, sostiene Beses, con 15 aos de antigedad en la estiba. La noticia es totalmente falsa, los peridicos copian directamente sus comunicados.

El sindicalista destaca que, pese a las distorsiones de la realidad, el sector rinde a las empresas pinges beneficios. A grandes rasgos, resume el conflicto actual como la alianza entre grandes fondos de inversin y el Gobierno del PP para desregular la carga y descarga de mercaderas. Seala a compaas como JP Morgan -y sus diferentes tentculos-, pero sobre todo a la Plataforma de Inversores en Puertos Espaoles (PIPE), constituida en 2013 por empresas dedicadas a la explotacin de concesiones portuarias para la estiba y desestiba. Integran la plataforma Boluda, Ership, Algeposa, Berg, Grup TCB, Noatum, Grupo Toro y Betolaza, Grupo Nogar, Sitasa, OHL Concesiones, Erhardt, APM Terminals y Martima Davila.

El 10 de noviembre de 2004 se jubil Paco Mora, despus de trabajar 36 aos en la estiba y descarga de carbn en el Puerto de Barcelona. Vivi las huelgas de la dcada de los 80. Fueron muy duras, pero en el fondo los gobiernos de UCD y del PSOE pretendan lo mismo que el del PP, la desregulacin del sector. El exestibador observa, sin embargo, una diferencia: Antes se trataba de empresarios, hoy son fondos de inversin, y estos resultan mucho ms peligrosos. Resume la estrategia del Ministerio de Fomento en slo cuatro palabras: dejar pasar el tiempo; con la idea de obtener respaldo parlamentario al Decreto-Ley. Un solo da de huelga puede causar prdidas millonarias, pero la paciencia de los estibadores tiene un lmite: son ellos los que fuerzan la huelga, explica. Sobre el valor estratgico de los puertos se ha insistido en las ltimas fechas. Segn fuentes oficiales, por los puertos del estado espaol pasan el 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones espaolas. En agosto de 2013 Puertos del Estado informaba de que cinco puertos Valencia, Baha de Algeciras, Barcelona, Las Palmas y Bilbao- se hallaban entre los 125 principales del mundo.

Se habla de liberalizar el sector por las exigencias de la UE, pero mientras a las empresas se les otorgan concesiones largusimas hasta 75 aos-, a nosotros nos quieren desregular en tres, critica J. B., de 56 aos y once de experiencia como clasificador en el Puerto de Valencia. La estiba ya resulta empresarialmente muy rentable, por lo que tal vez la iniciativa del Gobierno apunte todava ms lejos: Allanar el camino para hacer los puertos vendibles, siguiendo el modelo de El Pireo y Tesalnica, por los que ha apostado la naviera estatal china Cosco. Son muchos los frentes abiertos, y muy duras las acometidas del sector empresarial. Paco Mora tiene un hijo de 40 aos que trabaja desde hace 15 en la estiba de Barcelona. Casos como el suyo son vistos como carnaza por algunos periodistas. Pero de los 1.800 que somos en Valencia, al menos la mitad no tenemos vnculos familiares, matiza Rafael Beses; se critica que padres e hijos trabajen en la estiba pero en cambio no se habla de la mortalidad ni de los accidentes laborales en el tajo.

Agrega otros argumentos Pascual Benaja, capataz de operaciones durante 15 aos en el Puerto de Valencia: Los salarios son fruto de la negociacin de un convenio y del libre acuerdo entre las partes. Tambin han de tenerse en cuenta los beneficios que la mano de obra cualificada genera a las empresas y el tener que estar totalmente disponibles las 24 horas del da durante los 365 das del ao. Los ingresos estn relacionados con la disponibilidad, aade. Asimismo se mencionan de manera aviesa para referirse a supuestos privilegios- los salarios ms elevados y en bruto. En cuanto al trabajo en la estiba, depende de la demanda que exista en cada momento y adems se trabaja a destajo (una parte del jornal es fijo y la parte restante se vincula a la productividad). Este estibador de 52 aos afirma que en el Puerto de Valencia han empezado a tomarse represalias; de hecho, ms de 50 capataces hemos recibido en las ltimas fechas notificaciones de sancin. A qu motivos responde el acoso de los empresarios? Es un arma de provocacin, quieren dar la sensacin de que en la estiba estn sucediendo cosas anmalas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.