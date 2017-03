Entrevista a Guillermo Almeyra, editorialista internacional de La Jornada (Mxico)

"Tsipras va a hacer un poco de ruido y despus someterse a la Unin Europea como siempre"

G.A.: Un poquito, en efecto. Porque primero dicen una cosa que hasta ahora no haban dicho, que se oponen directamente al gobierno y a todo gobierno capitalista, lo cual est bien y es una declaracin fundamental. Lo otro tambin nuevo, en menor escala, frente a lo que est sucediendo, hacen referencia a un aspecto y llaman a acoger y a proteger a los deportados por Trump, por lo menos dan cuenta de que existe Trump, de la situacin de los deportados y manifiestan solidaridad de clase. Por lo dems no hay nada nuevo, son todas declaraciones generales y desgraciadamente el programa anticapitalista que dicen que va a desarrollar la candidata indgena no aparece por ningn lado. Aparte de eso, lo importante es que se han movido un poquito, ante una gran presin de sus simpatizantes, por supuesto. Pero no se han pronunciado respecto de ninguno de los otros temas actuales de importancia, decenas de miles de muertos, alzas enormes de la calidad de la vida, de la energa, del transporte.

M.H.: Otra novedad que tuvimos hacia fines de la semana pasada fue que se sald la guerra interna en la direccin de Podemos, luego de varias semanas de un agrio enfrentamiento que llev al triunfo de Pablo Iglesias que seguir siendo el Secretario general y tendr la mayora en el Consejo ciudadano. El gran derrotado fue Iigo Errejn. Qu refleja esta lucha interna?

G.A.: Para decirlo en pocas palabras, era una lucha entre dos alas que oscilaban entre la socialdemocracia y el social liberalismo, la de Errejn que pona como objetivo el parlamentarismo y la de Iglesias de llegar a acuerdos con el PSOE y si es posible con Ciudadanos para formar una mayora anti PP pero no anticapitalista. Y por otro lado, dos tendencias ms o menos aliadas en este caso, la de Iglesias que sigue manteniendo su posicin con respecto al Partido Comunista Italiano, de alianzas de clase para llegar al gobierno, cercano a Tsipras y a Syriza, al cual todava no ha criticado por el desenlace, que tiene una tendencia de origen en el PCI, que adems augura un poco el debate interno y que estaba aliada con otra tendencia menor, que es la Anticapitalista.

Ambas han conseguido la cmoda mayora, sobre todo Iglesias, porque los anticapitalistas tienen solo dos dirigentes en la direccin nacional, pero tienen influencia, sacaron 35.000 votos sobre 135.000, lo que no est mal. Triunf ese acuerdo, que mantiene a un Iglesias con sus concepciones ms bien aparatistas, pero un poco ms abierto y ms ligado a las bases; y Errejn derrotado pero no desaparecido, en el Parlamento eso se expresa en la medida que los representantes de Podemos son ahora mucho ms decididos, por ejemplo, no van a ir al homenaje a Macri que estar ah.

M.H.: Mencion al pasar a Syriza y hoy hay una reunin europea donde Syriza tiene que dar respuesta a un nuevo ultimtum para presentar nuevas medidas de austeridad, esto a pesar de que revisando lo que ha sucedido en Grecia en los ltimos aos, el IVA ha subido al 24%, ha recortado en un 40% las pensiones, ha aumentado los impuestos, creado nuevos impuestos sobre la tierra, los automviles, la gasolina, los televisores, etc. y, sin embargo, la situacin en ms critica que cuando empezaron esta serie de ajustes, de hecho la deuda de Grecia hoy alcanza un 180% del PBI cuando en 2010 era del 120% y tambin ha aumentado significativamente la desocupacin que afecta a un 25% de la poblacin sobre todo a los jvenes de entre 15 y 25 aos. Inclusive se hablaba de la posibilidad de la salida del euro. Qu informacin tiene al respecto?

G.A.: Desgraciadamente Tsipras va a hacer lo que hizo hasta ahora, hacer un poco de ruido y despus someterse, est dentro de su concepcin y de su poltica con respecto a la Unin Europea. Eso no va a cambiar, no puede romper porque tena mejores condiciones antes con el No aplastante a favor y no lo hizo. Entonces al pueblo griego solo le queda desconocer los acuerdos y la deuda y hacer borrn y cuenta nueva.

M.H.: Eso no ha sucedido y contina la poltica de ajustes como se viene haciendo hasta ahora.

G.A.: Y lamentablemente se agrava cada vez, hasta que ya no puedan pagar los intereses sobre los intereses de la deuda.

Me parece difcil que en Ecuador vuelva a ganar la derecha para hacer una poltica como la de Macri o Temer

M.H.: En una de las ltimas comunicaciones que tuvimos hicimos referencia a la eleccin ecuatoriana que marchara hacia una segunda vuelta.

G.A.: Creo que hay un problema, la derecha est presionando dentro del Consejo nacional electoral, porque todava queda un 6% de votos y Lenin Moreno lleva 39,20%.

M.H.: La ltima cifra de ayer (21.2) a las 20:00 era de 39,29%.

G.A.: Claro, le falta apenas un 0,7% y le faltan provincias muy pobladas, es muy probable que llegue al 40% pero lo que quieren hacer aparecer, y en eso estoy de acuerdo con el gobierno, es que va a haber una segunda vuelta. Habra que ver hasta el ltimo sufragio qu pasa y revisar bien porque es probable que el nico fraude sea hacia el candidato del gobierno, porque si el gobierno hubiera querido hacer fraude hubiera pedido de entrada mucho ms del 40% y no es el caso. El caso es que le estn retaceando informacin para que en la cabeza de la gente quede la idea que no queda otra opcin que ir a una segunda vuelta, y que no quede otra cosa que juntar todos los votos de la derecha. Moreno solo podra ganar unos votos de gente que no quiere votar a un banquero podrido como es Lasso y los del candidato del centroizquierda que era el ex alcalde de Quito, Mendoza, porque se ha peleado con los movimientos ecologistas.

De todas maneras estoy convencido de que va a ganar el candidato del gobierno. Esto no quiere decir que sea una maravilla pero me parece difcil que vuelva a ganar la derecha y que haga una poltica como la de Macri o Temer.

M.H.: Finalmente, quiero consultarlo sobre una realidad que usted conoce en profundidad, que es la italiana. Hace unas semanas abordamos el tema de la crisis que enfrenta el Banco Monte dei Paschi, que se ha agravado y se combina con una crisis al interior del partido de gobierno.

G.A.: S, una crisis econmica grave y sobre todo amenazadora porque lo del Monte dei Paschi di Siena ms o menos lo pueden emparchar dndole 7.000 millones de euros, aunque esconde un endeudamiento de todos los bancos italianos, pero a esa crisis econmica, que es grave y no est resuelta, se agrega ahora la crisis poltica.

Renzi perdi el referndum que quiso hacer para construir un gobierno firme con l como una especie de Mussolini de segunda. Y ahora se le escinde el partido sobre la base de que no estn de acuerdo con continuar con esta poltica ni con Renzi. Si van a elecciones corren el riesgo de que gane Grillo y el Movimiento Cinco Estrellas, que tienen la mayora y, segundo, corren el riesgo de una enorme abstencin que podra llevar a duros enfrentamientos en Italia porque no solo no se ha resuelto el problema del empleo sino que se agravan la desocupacin y las suspensiones en las fbricas.

