La paradoja Trump, tiempos claros y confusos

Donald Trump es un snico y declara pblicamente lo que otros comparten pero por mero clculo de correccin poltica maquillan o callan, la inusual coyuntura actual ayuda a clarificar los procesos que han estado presentes durante un perodo histrico de ms de un siglo sin embargo la desvergenza del actual mandatario estadounidense provoca una extraordinaria confusin.El presidente de una repblica burguesa es la figura visible que representa de manera general los intereses de la clase dominante y del bloque hegemnico de la misma, y cuando hablamos del presidente de los Estados Unidos hablamos del Estado ms poderoso del mundo que a su vez representa a la clase ms poderosa del mundo, la burguesa imperialista.Para representar a un puado de privilegiados se necesita el firme compromiso con ellos de hacer que el sistema econmico y poltico funcione en favor de sus intereses, lo que implica ir contra los intereses de las mayoras que producen la riqueza que ellos administran. As pues siguiendo este razonamiento podemos afirmar que el presidente de los Estados Unidos de Amrica es de por s enemigo de todos los pueblos del mundo, enemigo de la clase trabajadora del mundo (incluidos los trabajadores de su propio pas) y por ende enemigo de los sectores tradicionalmente oprimidos y marginados de la sociedad norteamericana, como las naciones indgenas, los afroamericanos y los trabajadores migrantes.Dentro de la estrategia de la dominacin imperialista, a pesar de que est claro que todo el mundo debe ser dominado en favor del inters de la oligarqua monoplica, tambin es necesario que no todos sean dominados de la misma forma y procurar en su caso, alianzas relativas con quienes resultan excluidos, marginados, explotados y oprimidos. Es por ello que tradicionalmente en esta estrategia suele apretarse la cuerda sobre ciertos sectores para aflojarla un poco sobre otros y as asegurar su lealtad. En ese sentido es que es necesario leer los posible ajustes en la poltica imperialista para identificar en donde habrn de agudizarse las contradicciones entre la gran burguesa imperialista y los trabajadores del mundo.Lneas arriba mencionbamos que el cinismo de Trump ha clarificado varios hechos y entre ellos uno que no es nuevo, pero que sola ser encubierto por discursos ambiguos repletos de lugares comunes y es el profundo desprecio que la presidencia de los Estados Unidos siente hacia los trabajadores del mundo y hacia los oprimidos. Las expresiones racistas, discriminatorias y antihumanas van implcitas en cada decisin que el ejecutivo norteamericano toma para favorecer la consolidacin del poder de los grandes dueos de los consorcios financieros, industriales y comerciales, as como de las lites burocrticas norteamericanas.Para los mexicanos que viven en Estados Unidos como para los que lo hacen en territorio mexicano la prdica de Trump resulta muy ofensiva, pero contradictoriamente, ha jugado el papel que haca falta despus de dcadas en donde se nos hostig hasta la nusea con un discurso que afirmaba que la colaboracin entre Estados Unidos y Mxico era benfica y necesaria, que Estados Unidos era socio y amigo de Mxico y que en la medida de nuestro acercamiento con las polticas norteamericanas evitaramos un conflicto con ellos. Desafortunadamente el pensamiento marxista y latinoamericano est tan marginado de la cotidianidad de la discusin poltica en Mxico, que la claridad tampoco llega como resultado inmediato de la negacin de una supuesta verdad ideolgica.Esto ocurre tambin en los Estados Unidos donde muchos de los crticos de Trump no pueden sino ver locura en sus dichos y acciones en lugar de darse cuenta que son la consecuencia lgica de una poltica de Estado sistemtica de intensificacin del domino imperialista acompaado de la ideologa del Estado que siempre ha sido por esencia racista y que siempre por esencia ha denigrado la condicin de los trabajadores migrantes y los oprimidos de ese pas.Los sectores progresistas que en el fondo no son ms que reproductores del pensamiento liberal, confan en que tarde o temprano, la locura de Trump ser corregida por el mismo aparato de Estado y esperan que las cmaras de representantes le impriman condiciones moderadas a sus polticas y hasta se entretienen con la esperanza de que los organismos de espionaje e inteligencia militar lo asesinen. Pero Alguien sabe exactamente que est pensando la CIA y el Pentgono? Lo dudamos, pues son los organismos ms cerrados del Estado norteamericano y solo podemos saber que actuarn acorde con sus intereses generales, los cuales no entran en franca contradiccin con la poltica de Trump.Cul es exactamente la estrategia imperialista encabezada por Trump? Este parece ser uno de los puntos que hoy lucen confusos, pero descartando la hiptesis de la locura clnica y atendiendo a la generalidad histrica, solo podemos saber que las condiciones geopolticas han cambiado en los ltimos 15 aos principalmente por 2 actores, Rusia y China. El Estado norteamericano es an el Estado imperialista ms poderoso del planeta, sin embargo teme varias amenazas. Hasta ahora ni Rusia ni China han tenido una poltica propiamente colonialista que amenace con invadir o apoderarse de territorios que histricamente han estado bajo el dominio del capital norteamericano, pero sin duda al Estado norteamericano le preocupa la influencia aplastante que ambas potencias econmicas y militares ejercen, reduciendo su margen de maniobra y a la vez el crecimiento econmico deseado. Muy probablemente debaten ahora mismo, al ms alto nivel, las formas en que podra revertir el proceso que de seguir las tendencias actuales amenazara sin duda su lugar en el mundo.Cul es el papel exacto de Mxico en esa estrategia? Por qu Trump confronta a un pas que Estados Unidos tiene dominado? En el plano superficial todo esto parece un disparate, pero Lo ser?El que Trump busque confrontarse al pueblo trabajador de Mxico en ambos lados de la frontera no debe sorprendernos, pues como mencionamos anteriormente ese es su comportamiento histrico y tampoco debera sorprendernos el hecho de que muestre a la burocracia mexicana su lugar frente a la burocracia norteamericana, pues se saben infinitamente ms poderosos y no hay razn alguna para otorgar concesiones a quien no cuenta ni con la voluntad ni con la fuerza para presionarlos ni en lo poltico, ni en lo comercial, y aun menos en lo militar. Entonces Por qu el gobierno de los Estados Unidos eligi confrontarse diplomticamente con un gobierno que le es incondicional?Mxico juega un papel en la estrategia imperialista, pero definitivamente no es un papel principal y por esa razn tendramos que entender que la actual beligerancia hacia el Estado mexicano por parte del estadounidense es un paso hacia algo ms, y no el capricho de un loco que por azares del destino llego a la Casa Blanca Podra acaso haber un mejor lugar para iniciar una escalada imperialista que un pas donde todo est controlado a su favor y el margen de error es escaso?En medio de esta confusin, el Estado mexicano desgastado y deslegitimado intenta chantajear al pueblo trabajador de Mxico izando las banderas del patriotismo y convocando a la unidad nacional entre explotados y explotadores, Ahora resulta que los vendedores del territorio, el subsuelo y el fruto del trabajo de millones de mexicanos a las empresas imperialistas, de pronto se sienten ms identificados con sus explotados que con sus socios comerciales! (y los intelectuales orgnicos del Estado mexicano critican a Trump por descarado).El pueblo mexicano luce indefenso frente a la mayor potencia imperialista del planeta y todo indica que estamos a su merced, y ante esta preocupante situacin vale la pena recordar y no olvidar jams como llegamos a tal posicin de debilidad. La burguesa criolla mexicana, socia de la burguesa imperialista, as como la burocracia poltica del Estado mexicano, histricamente han sido los responsables de esta situacin. Desde Santa Ana hasta Pea Nieto pasando por Porfirio Diaz, Miguel Alemn y Vicente Fox, prcticamente sin excepcin la poltica del Estado mexicano ha sido de la idea que es mejor ser un sirviente amigable frente a la potencia norteamericana que enemistarse con ella. Con este argumento se firm la independencia de Texas, el tratado Guadalupe Hidalgo de 1847, el tratado Mc Lane-Ocampo, los tratados de Bucarelli con lvaro Obregn y el TLCAN (Tratado de libre comercio de Amrica del Norte) con Carlos Salinas.El resultado de lo anterior es claro, cada vez ha sido ms grande la distancia entre Mxico y Estados Unidos y nunca tan grande como ahora.La burocracia poltica nos extiende la mano para salvar la patria que ellos arruinaron, pero en el fondo de su asquerosa demagogia slo buscan mantenerse en sus puestos de intermediarios ya sea en la explotacin del trabajo de millones de mexicanos o en el saqueo de los recursos naturales del territorio.El panorama es preocupante y no ser fcil hacer frente a lo que venga, sin embargo algo est claro; es urgente la organizacin del pueblo trabajador mexicano para librar las mil batallas en todos los frentes contra el imperialismo, y habremos de hacerlo sin las lites burguesas y burocrticas. Esta tarea solo se concretar en la medida que aprendamos a fortalecer la unidad con los explotados de Amrica Latina, los trabajadores de Norteamrica y las fuerzas revolucionarias que an hay en el mundo. Ningn capitalista y ningn gobierno ni propio ni extranjero vendrn a librarnos de Trump ni del imperialismo, pues la liberacin es una tarea histrica de los explotados del mundo, y los explotados de Mxico debemos estar conscientes que el momento de la lucha ha llegado y que podemos parar esta escalada fascista ahora, de ser as seremos ejemplo de vanguardia para la humanidad, si no lo hacemos el mundo mirara nuestra opresin con dolor o desaire, pues seremos responsables de permitir el primer paso de una escalada imperialista planetaria.

