Entrevista a Gilberto Meza Aguirre decano nacional del Colegio de Profesores del Per, docente con 40 aos de experiencia

Se ha alarmado a los padres cuando no hay ideologa de gnero en el Currculo Escolar

La Repblica (Per)

El colectivo 'Con mis hijos no te metas' tiene todo organizado para realizar este sbado la marcha contra la denominada ideologa de gnero, con la que esperan movilizar a un milln de personas a nivel nacional. Al respecto, Gilberto Meza Aguirre, decano del Colegio de Profesores del Per sienta su posicin y espera dar tranquilidad a los padres.

Cul es la posicin del Colegio de Profesores en relacin con el Currculo Escolar?

Hemos hecho una revisin del diseo curricular y podemos concluir que no hay ideologa de gnero. El enfoque de gnero que se presenta en el currculo es en el sentido de la educacin en igualdad de derechos, obligaciones y libertades de hombres y mujeres. No se comprueba que el documento defienda alguna ideologa de gnero o de una promocin de educacin homosexual.

Qu les dira a los padres de familia que van a marchar este sbado?

Que no se alarmen, que los maestros hemos actuado y vamos a actuar responsablemente. Nosotros jams nos prestaramos para hacer de la educacin una herramienta para tergiversar las cosas. Nos parece que hay de por medio algunos intereses polticos, religiosos que, lamentablemente, estn desviando la discusin sobre el Currculo Escolar. Se est alarmando innecesariamente a los padres.

El colectivo 'Con mis hijos no te metas' pide que se retire la palabra gnero del currculo.

Es un contrasentido. No es la primera vez que se incluye la palabra gnero en el Currculo Escolar, ya est hace varios aos. Las mujeres y hombres tienen los mismos derechos, pero todava no hay un trato igualitario con la mujer. Nosotros exigimos que el enfoque de gnero debera ser una poltica de Estado que no solo debe preocupar al Ministerio de Educacin, sino tambin a los sectores de Justicia, Trabajo, de la Mujer para conquistar la igualdad entre el hombre y la mujer.

Los maestros son los que finalmente aplicarn este currculo, cul es el llamado que hara como decano?

En primer lugar que analicen con mucho profesionalismo el currculo, que no se dejen llevar por ningn tipo de campaa. Somos profesionales, tenemos toda la capacidad de anlisis y los llamamos a seguir luchando contra todo tipo de discriminacin. Queremos que la escuela, las aulas sean espacios donde los nios y nias encuentren igualdad de oportunidades y no de discriminacin por ningn motivo, ni de carcter racial ni por su orientacin sexual.

Cmo debe ser abordado el tema de la homosexualidad en el sistema educativo?

La homosexualidad no es una enfermedad. Es una opcin que muchas veces tiene que ver con la propia naturaleza de la persona. No es que lo aprenda en la escuela como muy bien lo dijo la ministra de Educacin, Maril Martens. La homosexualidad no se aprende, la homofobia s. Entonces sealamos que a este grupo no se le debe marginar ni en la escuela ni en la sociedad, porque ellos no tienen la culpa de tener esa opcin. La homofobia, como expresin de la sociedad machista, debe ser superada y la educacin debe jugar un rol fundamental en ese esfuerzo.

Le en una nota que usted dijo que en el sistema educativo solo hay gnero masculino y femenino y que el currculo promueve la ideologa de gnero. Se est contradiciendo...

Esas declaraciones no son mas. Han usado mi nombre falsamente, yo no he estado en Ayacucho. La foto es de otra persona. Alex Paredes Gonzales se hace pasar como el decano del Colegio de Profesores y ya se le ha hecho una denuncia ante la Fiscala por falsedad genrica. Justamente por esas declaraciones me han llamado congresistas fujimoristas que promueven estas marchas para felicitarme, pero yo les he aclarado que esas declaraciones no son mas. Estoy a favor de la igualdad de gnero.