Capitalismo salvaje & Violencia de gnero

Sin bragas y a lo loco?

Vamos a admitir cinco valores de verdad sobre los enunciados:1. Verdadero. 2. Ms verdadero que falso. 3. Tan verdadero como falso. 4. Ms falso que verdadero. 5. falso. Cul es el valor de verdad en ese caso de las siguientes afirmaciones?1. Mosc es la capital de Espaa y Leningrado es la ciudad ms importante de Portugal.2. Entrada y primera consumacin gratis en una discoteca barcelonesa, ms un premio de 125 euros, si el cliente se desnuda en medio de la pista.3. Entrada y primera consumacin gratis en una discoteca barcelonesa, ms un premio de 300 euros a compartir, si dos cliente practican el coito en medio de la pista.4. Entrada y primera consumacin gratis en una discoteca barcelonesa, ms un premio de 500 euros, si tres cliente se desmadran hasta el orgasmo, felaciones incluidas, en medio de la pista.5. Entrada y primera consumacin gratis en una discoteca barcelonesa, ms un premio de 90 euros, para cualquier cliente femenina que venga sin bragas (el guardia de seguridad o, en su defecto, el encargado del club, sern los encargados del control. No se admitirn bragas de repuesto en el bolso).Por si tienen alguna duda les doy la solucin: las cuatro primeras son falsas (la primera sin dudas; las tres siguientes espero que tambin aunque nunca se sabe). La ltima, en cambio, es mucho ms verdadera de falsa porque no fueron 90 sino 100 los euros prometidos en un anuncio de una discoteca barcelonesa que consider normalsimo una publicidad de estas caractersticas.Para llamar la atencin, dijeron. Ya se sabe, lo sabemos todos: si no ests en el mercado, no existes, no eres porque no ests en el mercado. Sorpresa-sorpresa, o todo vale? Todo vale. Conocemos los procedimientos admitidos en la bsqueda del penique: no existen lmites. Las empresas, todas ellas en general, son instituciones que tienen la bsqueda del mximo beneficio como bandera.Se les define as en los manuales de economa. A quin le importa realmente unas bragas ms o menos? Por favor, no vengamos con chiquilladas y miramientos a estas alturas de la historia... y de nuestros intereses.La cuestin de fondo: qu concepcin debe reinar en la mente de los propietarios y publicistas de esa discoteca (o de tantas otras)? Qu deben pensar de nuestro cuerpo? Cosificacin-objetualizacin-alienacin o algo o incluso mucho ms? Y si las potenciales clientes fueran la mujer, la hija o una sobrina cercana de unos de los propietarios? No importara tampoco?. La pela s la pela, el euro es el euro, es eso el lema central?.No es imposible que el futuro tenga nuestro nombre, nombre de mujer, pero el presente, lo sabemos todas, es masculino, odiosamente masculino, impdica, insoportablemente masculino.Que se metan sus calzoncillos sucios, de pipi maloliente y cada podrida, en su grasienta barriga de burgueses indecentes vidos de dinero! Vamos a permitir tanta burrada, tanto insulto? No deberamos boicotear todas las discotecas, empezando por esa del anuncio, donde se nos trate como objetos de decoracin, excitacin y coito inmediato?.(En este enlace podis encontrar la noticia de la que la autora hace esta crtica: http://www.deia.com/2017/02/23/sociedad/estado/una-discoteca-de-barcelona-pide-a-mujeres-ir-sin-bragas

