De Ecuador para Amrica Latina

Las claves de la primera vuelta

CELAG

El prximo 2 de abril la presidencia de Ecuador se dirimir, al igual que el 2015 en Argentina, en una segunda vuelta entre Lenin Moreno, el relevo de Rafael Correa, y Guillermo Lasso, el representante de la derecha en el pas. La campaa electoral de la primera vuelta ha estado marcada por una serie de temas que sin duda se intensificarn en las prximas semanas y que, adems, son en parte extrapolables a las diversas citas electorales que se vivirn en Amrica Latina en este ao y el prximo.1.- La percepcin de crisis econmica marca la campaa. Cuando el electorado percibe que la economa va mal, el resto de temas desaparecen. Poco importa si realmente se puede hablar o no de una crisis, cun profunda sea sta o quin es el responsable. Lo cierto es que en el momento en el que se instala la sensacin de crisis, los electores orientan su voto principalmente en funcin de su percepcin sobre la economa.Obviamente, los partidos de la oposicin son los primeros interesados en propagar esta matriz. En Ecuador, a pesar de que el pas ostenta una de las tasas de desempleo ms bajas de Amrica Latina, todas las formaciones aspirantes a desbancar a Alianza Pas, con independencia del espectro poltico en el que se siten, han trazado un panorama catastrfico. Segn todos los sondeos de opinin, las principales preocupaciones de la ciudadana ecuatoriana son el desempleo y la crisis econmica.2.- La corrupcin como correlato de la crisis econmica. Cuando la situacin econmica comienza a ser percibida como negativa, emerge la denuncia generalizada de la corrupcin. Ante este tema, el electorado suele tener un comportamiento un tanto cnico. En los tiempos de bonanza, la corrupcin puede ser incluso an mayor, pero es perdonada -y hasta ignorada- en nombre del buen momento econmico.En cambio, en momentos de percepcin econmica negativa, la indignacin ante la corrupcin se extiende por todo el entramado social. Electoralmente, las sospechas de corrupcin castigan ms a las opciones gobernantes. Pero, sobre todo, pesan sobre las formaciones progresistas. A la izquierda se le supone un prurito moral que debe mantener. A la derecha, por el contrario, le pasa menos factura, como si el elector diera por hecho que la corrupcin est en su ADN.En este contexto, la derecha slo tiene que poner su formidable maquinaria meditica a funcionar. La campaa ecuatoriana ha estado salpicada de acusaciones sin pruebas, medias verdades y completas mentiras En ese ventilador acusatorio, cualquier nombre que saliera a relucir ya quedaba manchado.3.- La disputa por el cambio. Lgicamente, si la percepcin generalizada es negativa, el electorado demanda un cambio de rumbo. El concepto de cambio ha sobrevolado toda la campaa ecuatoriana, explicitado en la mayor parte de los lemas, incluido el de Lenn Moreno, candidato de Alianza Pas (El cambio verdadero).Tras periodos dilatados al frente de sus respectivos gobiernos -diez aos en Ecuador, 18 en Venezuela, 11 en Bolivia- los procesos de emancipacin tienen graves problemas para postularse como los protagonistas del cambio. Sin embargo, es fundamental librar esa batalla por las expectativas. Todo lo conseguido a lo largo de estos aos no vale como oferta electoral. Tampoco sirve el llamamiento a defender los derechos y las mejoras duramente conquistadas ante una nueva ofensiva neoliberal. Para el elector, eso es el pasado. Las ltimas elecciones legislativas venezolanas y la eleccin presidencial argentina de 2015 fueron ejemplos sintomticos. En las disputas electorales recientes en Amrica Latina las motivaciones emocionales y el deseo del cambio, un potente significante esperanzador, confluyen con la acumulacin de opiniones negativas sobre los procesos progresistas. El cambio se erige as en una suerte de idea fuerza para aglutinar el voto anti-procesos progresistas.4.- Los grandes climas de opinin. Todo lo expuesto hasta el momento evidencia la facilidad que tiene la derecha para crear marcos de sentido que acaban por impactar en la opinin pblica. A los ya reseados de la crisis econmica y la corrupcin, en la campaa ecuatoriana hay que aadir un supuesto autoritarismo de Rafael Correa, la ausencia de democracia o la polarizacin a la que habra llevado al pas.Pero, sobre todo, la derecha quiere instalar la matriz de que la crisis econmica es, en realidad, una crisis de los modelos progresistas. Es la teora del "Fin de Ciclo". Las diferentes concreciones de los procesos de emancipacin -Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil- son intrnsecamente fallidas. Si se mantuvieron, contina este relato, fue por el inusual elevado precio de las materias primas, desde el petrleo hasta la soja. Cuando los precios se normalizaron, estos sistemas mostraron todas sus carencias y se desmoronaron.En las elecciones que se avecinan, todas en contextos econmicos complejos, va a estar presente esta revisin del Fin de la Historia. De nuevo, el capitalismo en su versin ms exacerbadamente neoliberal quiere instalar su pretensin de absoluto.5.- El empresario como modelo poltico. El credo neoliberal establece que el xito en el mundo de los negocios es trasladable a la poltica. La analoga sita a un pas al nivel de una empresa. Si un empresario ha demostrado ser eficiente en la gestin de su empresa, tambin lo ser en la direccin de un pas. Mauricio Macri y Donald Trump son los ms recientes ejemplos de una hiptesis cuya validez ha sido empricamente refutada una y otra vez. Sin embargo, peridicamente reaparece como en este momento de restauracin conservadora que est viviendo Latinoamrica- lo que demuestra la enorme capacidad de creacin de marcos de sentido del capitalismo neoliberal.Ecuador se suma a esta corriente con Guillermo Lasso. Este banquero ha sostenido durante toda la campaa un discurso basado en su supuesta eficiencia al frente de sus negocios y en su aparente capacidad para generar riqueza y empleo. Cynthia Viteri, la segunda candidata ms votada en el espectro de la derecha, tambin incorpor conceptos del mundo empresarial a su campaa.6.- Todos contra uno. En la campaa ecuatoriana todos los ataques estaban dirigidos contra Alianza PAIS. Daba igual el signo poltico de los contendientes. Tanto desde la izquierda como de la derecha, el blanco de la ofensiva era la candidatura de Lenn Moreno. Casi no se registraron ataques entre ellos. Resultaba paradjico ver cmo los candidatos de la autodenominada izquierda real o izquierda crtica dirigan sus dardos contra Moreno mientras permanecan absolutamente impasibles ante las propuestas abiertamente neoliberales de Guillermo Lasso o Cynthia Viteri.Esto da una idea de la posicin hegemnica alcanzada por Alianza PAIS. Todos se coaligan, de forma ms o menos explcita, para derrotar al proyecto oficialista que es, sin duda, el pilar en torno al cual orbita la poltica ecuatoriana desde hace una dcada.7.- El poder territorial de la militancia popular. Frente al podero meditico de la derecha, los movimientos progresistas pueden oponer un slido anclaje en el territorio y una militancia activa que da lo mejor de s misma en las campaas electorales. Esta militancia no sustituye a la enorme eficacia de los medios de comunicacin, pero s supone un valioso elemento que hay que aprovechar en toda su potencialidad.La organizacin y capacitacin en trminos de campaa electoral de este msculo territorial debe ser permanente. La meta es que estos colectivos puedan desarrollar una campaa por s mismos, de forma complementaria a las campaas oficiales, volcando en ellas toda su creatividad.8.- Las redes sociales cada vez influyen ms, si bien es cierto que an no deciden elecciones, o al menos no en la misma medida en la que lo hacen la todopoderosa televisin y la radio. Pero no cabe duda de que son un espacio electoral creciente y, sobre todo, en disputa. Aquella opcin poltica que mejor sepa comprender los nuevos modos comunicacionales que suponen las redes -horizontalidad, reciprocidad, participacin- estar en mejores condiciones de posicionarse en ellas.Las elecciones ecuatorianas han dejado ejemplos interesantes sobre la utilizacin de las redes (y tambin muchos contraejemplos de comunicacin convencional invadiendo estos nuevos formatos, dilapidando de esta forma todo su potencial). Tambin se han registrado interesantes experiencias en cuanto a aplicaciones para dispositivos de telefona mvil, que han mostrado cmo las nuevas tecnologas pueden estar al servicio de la profundizacin democrtica.9.- Comienzan las verdaderas batallas electorales. Las elecciones en Ecuador ratifican lo que ya se apuntaba tras la victoria de Mauricio Macri en Argentina o la derrota del chavismo en las elecciones legislativas de 2015. Se abre un ciclo en el que los procesos de emancipacin tendrn que afrontar encarnizadas disputas electorales. En los aos previos, la combinacin de liderazgos carismticos, polticas exitosas y bonanzas econmicas, convirti a los comicios en paseos triunfales. Se ganaban elecciones por 20 y hasta 30 puntos de diferencia.Esa poca parece haber pasado. Ya las victorias se dirimen por unos pocos puntos, como se vio en Argentina y ahora en Ecuador. Esto obliga a afrontar cada cita electoral con el mximo rigor posible, considerndolas un objetivo prioritario y empleando mtodos profesionales en su diseo.Fuente: http://www.celag.org/de-ecuador-para-america-latina-las-claves-de-la-primera-vuelta/