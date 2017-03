La golondrina ha avanzado 30 das su migracin a causa del cambio climtico

Golondrina comn ('Hirundo rustica'), una de les especies que simboliza la llegada de la primavera (MikeLane45 / Getty)

El cambio climtico est alterando el comportamiento de miles de especies en todo el planeta. En algunos casos, la adaptacin a las nuevas condiciones de temperaturas y precipitaciones se manifiesta con distorsiones en las migraciones. En un caso emblemtico en nuestro pas, y segn recuerda esta semana SEO/BirdLife, la golondrina comn cada vez llega ms temprano en primavera a la pennsula Ibrica.

Esta destacada organizacin conservacionista recuerda que, segn algunos estudios [ver cita en la parte inferior], las golondrinas llegan actualmente a nuestro pas alrededor de un mes antes que a mediados del siglo pasado.

Nido de golondrinas, una de las aves que ayudan a controlar algunas plagas de insectos (HABY / Getty)

Los conocimientos cientficos sobre la migracin de las golondrinas y otras especies de aves han mejorado durante los ltimos aos gracias a la acumulacin de miles de datos de llegada anuales durante con ayuda de programas como el Aves y Clima de SEO/BirdLife, realizado en colaboracin con la Agencia Estatal de Meteorologa. Esta iniciativa de ciencia ciudadana cumple ahora un decenio de su lanzamiento, segn destaca SEO/BirdLife.

Uno de los elementos principales de Aves y Clima consiste en anotar las primeras fechas en la que se producen diferentes fenmenos fenolgicos como la migracin de las aves, la floracin de los almendros y el inicio de la reproduccin o aparicin de los primeros insectos. Esta labor solo es posible con la colaboracin ciudadana por todos los rincones del pas. No en vano, desde su inicio, han participado ms de un millar de voluntarios que han aportado ms de 100.000 registros, destaca SEO/BirdLife.

Adaptarse al cambio

Las condiciones climticas son factores fundamentales que determinan la llegada y partida de las aves

La aparicin de la primera golondrina en nuestro pueblo o ciudad, la fecha de regreso de la cigea a su nido, la observacin de los primeros vencejos adornando los cielos urbanos o las primeras escuchas del canto del ruiseor en sotos y riberas, son algunos de los registros que se realizan en estas fechas. Pero su importancia radica en el paso del tiempo, que es como puede valorarse la variacin de los patrones migratorios de algunas especies o conocer si el cambio climtico les afecta, explica Blas Molina, del rea del Seguimiento de SEO/BirdLife.

Las condiciones climticas son factores fundamentales que determinan la llegada y partida de las aves, el retraso o adelanto de la floracin o la actividad o retraso en el bullir de los insectos. En relacin con el flujo migratorio, un factor importante son las condiciones meteorolgicas reinantes en las reas clave de paso de las aves, como el estrecho de Gibraltar.

A finales de febrero de este ao ya se ha registrado la floracin de los almendros en el sur y de manera casi generalizada en el centro peninsular; comienza la llegada de las primeras aves migratorias como la golondrina comn, el avin comn, el cralo europeo o el milano negro, entre muchas otras, que comienzan su expansin poco a poco desde el sur ibrico hasta el norte. Otras, en cambio, comienzan a dejar nuestro territorio rumbo a latitudes ms norteas, caso de la grulla comn o el nsar comn.

El cambio climtico puede alterar la migracin de especies como la golondrina (Alfredo WP)

Mientras, en las zonas urbanas algunas especies ya comienzan con su actividad reproductora, iniciando la construccin del nido, como la paloma brava, la paloma torcaz, el mirlo comn o la urraca. Y es inconfundible el trino de cortejo del mirlo comn al amanecer y atardecer. Hay que destacar, que la fenologa de las especies urbanas suele ser algo ms adelantada que la de la misma especie en plena naturaleza, sobre todo porque las ciudades funcionan como islas de calor, explica Blas Molina.

SEO/BirdLife invita a los aficionados a participar activamente en la recogida de datos con ayuda de la aplicacin para dispositivos mviles disponible en la web del programa www.avesyclima.org. JEC

Ms informacin: Programa Aves y Clima

Artculo cientfico de referencia:

Climate change and bird phenology: A long-term study in the Iberian Peninsula. Global Change Biology 12:1993-2004 September 2006 DOI: 10.1111/j.1365-2486.2006.01178.x

