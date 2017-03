Por qu funciona tan mal nuestro sistema monetario?

El salmn contracorriente

Sobreendeudamiento masivo, burbujas econmicas y financieras, directivos que dejan bancos en quiebra llevndose millones de indemnizacin...Esto es endgeno, no parece tener remedio. O tal vez s?

La raz de todos estos males est en el diseo actual del sistema monetario. Actualmente, la mquina de crear dinero en la zona euro la tienen los bancos comerciales y se activa cada vez que estos otorgan un prstamo o realizan un gasto.

Entender el sistema actual no es fcil. Los ciudadanos, los empresarios, incluso los banqueros y bancarios, no entienden el sistema monetario en el que estn trabajando. Los especialistas tampoco se ponen de acuerdo; encontramos diferencias en torno a cmo entienden que se origin el dinero y a cul es el papel de los bancos.

Las teoras del orden espontneo, el dinero como surgido de la evolucin de los mercados, se oponen a las que piensan que el sistema monetario es uno de los poderes de la comunidad poltica conscientemente organizada. Si el dinero fuese un orden espontneo, la labor del banco central y la direccin del Estado estaran fuera de lugar. Por contra, si es uno de los poderes bsicos del soberano, entonces tiene que estar bajo gobernanza pblica.

Estos ltimos ven el sistema monetario como creado por ley, constitucin o carta (de ah que sean llamados cartalistas); entienden que la soberana monetaria se manifiesta en:

La eleccin de moneda.

El control de su emisin.

Captar en exclusiva el seoreaje, es decir, el derecho que tiene el emisor de la moneda en ser el primer beneficiario en la emisin de dinero nuevo.

Actualmente, Espaa y sus socios de la Eurozona solo pueden presumir de haber elegido la moneda. Ni controlan su emisin ni capturan todo el seoreaje. No tenemos soberana monetaria plena. Ah est la raz de los problemas sealados y el debate en torno al papel de los bancos.

En torno a los bancos, se manejan tres discursos distintos:

Los bancos son intermediarios financieros: toman dinero de los ahorradores y lo reconducen hacia inversiones productivas, generando empleo y consumo.

Los bancos multiplican el dinero creado por los bancos centrales. Esto permite atender rpida y flexiblemente a necesidades del sistema econmico, pero a veces se cometen excesos que generan burbujas especulativas y excesos de sobreinversin en ciertos sectores e infrainversin en otros.

Los bancos crean dinero de la nada, sin atenerse ms que a criterios propios. Hay creacin genuina de dinero nuevo por los bancos al emitir prstamos que condicionan todo el sistema.

Aunque antao los billetes bancarios o los apuntes en cuentas bancarias eran reconocidos solo como promesas de pago sobre el dinero real (las monedas y billetes emitidos por el Banco Central y el Tesoro), ahora representan el 95% de la masa monetaria de la zona Euro, por lo que el dinero bancario puede ser reconocido funcionalmente como el dinero por excelencia.

De las tres afirmaciones sobre el papel de los bancos, la de que son creadoras de dinero nuevo es la ms acertada. Los bancos comerciales son, primariamente, instituciones monetarias. Las instituciones financieras son, ahora mismo, instituciones no bancarias, que conceden crdito sobre dinero preexistente, no lo crean. Los bancos, sin embargo, s crean dinero: cada vez que otorgan un prstamo o abonan la cuenta de alguien, por pago de bonus, salarios, servicios, compras, etc. Tambin se da el proceso contrario: cuando los prstamos se devuelven al banco, o estos cobran de alguien por algo, el dinero no cambia de manos, sino que desaparece.

Estrictamente, no crean dinero de la nada, sino gracias a un sistema interbancario llamado tradicionalmente de reserva fraccionaria. Si consideramos el mostrador como el flujo monetario generado por la vida diaria, la reserva fraccionaria es una suerte de trastienda en la que los bancos compensan entre s todos los pagos y cobros que sus clientes hacen entre s. Para ello usan unas cuentas que tienen abiertas en los bancos centrales del Eurosistema. Los nmeros all escritos se denominan reservas, son emitidos por el Banco Central Europeo y los bancos centrales de la zona Euro (Eurosistema), y sirven para respaldar, de forma comprimida, todo el movimiento que generan en el mostrador, es decir, en la economa cotidiana diaria.

Esta forma de financiarse de forma comprimida o fraccionaria es un enorme privilegio y es la raz de todos los problemas sealados. Cualquier otra persona o empresa necesita responder al 100% de lo que compra o se endeuda. Si quiero comprarme un helicptero por 500.000, necesito tener ese dinero. El banco no. Puede teclearlo en la cuenta de a quien se lo compra, y solo responder por l de forma comprimida en el mecanismo de pagos interbancario. En este mecanismo se anotan todos los pagos y cobros que de un banco salen hacia otros. Como hay millones de movimientos, estos se compensan entre s, de manera que, siguiendo con el ejemplo, si otro banco ha comprado tambin otro helicptero por ese mismo valor y ese dinero ha fluido hacia las cuentas del primer banco, entonces los 500.000 que salen del primer banco hacia otros se compensan con los 500.000 que entran, provenientes de los helicpteros que los otros bancos han comprado. Como resultado, el banco ha podido teclear el dinero para adquirir el bien sin que su posicin en la trastienda quede afectada. Si los bancos teclean acompasadamente el dinero que crean cuando otorgan prstamos o compran, entonces pueden expandir casi indefinidamente su creacin de dinero y su poder.

Cul es el lmite? Si los bancos saben acompasar sus movimientos entre s, casar los vencimientos de los prstamos e ir cumpliendo con los requisitos formales de la actividad bancaria, entonces el nico lmite a la expansin del poder monetario de la banca es la quiebra del sistema econmico y poltico sobre el que acta, por los excesos de deuda, la falta de intermediacin financiera correcta, la excesiva atencin de recursos hacia actividades especulativas, la desigualdad sociolgica y poltica que genera, etc.

Sin acabar con el sistema fraccionario, los daos van a seguir producindose. En el prximo artculo trataremos del remedio: un dinero soberano, en circuito nico (sin trastienda), emitido por un poder soberano democrtico independiente, cuarto poder del Estado, sin estar necesariamente ligado a deuda y dejando el seoreaje pleno a disposicin pblica.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Por-que-funciona-tan-mal-nuestro