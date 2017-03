Ecuador, la batalla decisiva

Caminante, no hay camino: se hace camino al andar. Los versos de Antonio Machado, convertidos en letra de cancin por Joan Manuel Serrat, resuenan en el anochecer quiteo, en el populoso y modesto barrio de la Michelena, al sur de la capital de Ecuador, donde miles de ciudadanos han venido a escuchar el discurso de cierre de campaa de Lenn Moreno, el candidato del partido gobernante Alianza Pas. Va cayendo la noche, hace fro y humedad, y tambin, para los que venimos de afuera (Quito est situada a unos 2.500 metros de altitud) pega fuerte el mal de altura.Muchas personas aprovechan el reparto masivo de material de propaganda camisetas, bufandas, chaquetones, gorras, de luminoso color verde tilo, para arroparse mejor. La tarima principal, perpendicularmente prolongada como en algunos conciertos de rock por una suerte de pasarela que penetra profundamente en medio de la muchedumbre, est montada en la boca de una larga y ancha avenida bien iluminada y que ha ido, poco a poco, llenndose de gente variopinta.Hay pantallas gigantes, altavoces ultrapotentes y una orquesta y sus cantantes que intentan calentar el ambiente con clsicos revolucionarios (El pueblo unido jams ser vencido, Hasta siempre, Comandante, Bella Ciao, No nos movern, Cmo ser la patria, etc.). El pblico, andino, escucha con calma, agita lentamente banderas verdes y rojinegras, muy poco expresivo, excepto unas nias en un balcn cercano que gritan Le-nn pre-si-den-te!, y no cesarn de gritarlo, entre risas y carcajadas, durante las dos horas del actoInterviene primero Gabriela Rivadeneira, la joven presidenta de la Asamblea Nacional, oradora fuera de serie, que consigue sacar a la audiencia militante de su silenciosa pasividad. Ni siquiera hace alusin al atentado del que ha sido vctima ese mismo da cuando consigui evitar que un paquete bomba, enviado a su nombre, le estallara en las manos Habla despus Jos Pepe Serrano, abogado, ministro del Interior, muy cercano a Lenn Moreno, y que, segn toda probabilidad, ser el prximo presidente de la Asamblea, tambin con gran energa y entusiasmo.A escasos das del escrutinio, los dos oradores insisten en el neto contraste entre las propuestas regresivas, involucionistas de los principales candidatos de la oposicin el ultraliberal ex banquero opus dei Guillermo Lasso, de CREO; y la conservadora Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano (PSC) y los avances indiscutibles de la dcada ganada, o sea, los diez aos de gobierno del presidente Rafael Correa, quien no se presenta y aspira, por razones personales y familiares, a un descanso sabtico que desea pasar en Blgica, pas de nacimiento de su esposa y donde hizo una parte de sus estudios.En aquel momento, la mayora de los sondeos y de las encuestas prevean para el candidato de Alianza Pas, Lenn Moreno, unos resultados que le obligaran a ir a una segunda vuelta (1). Por eso, todos cantan y repiten como un mantra el mismo eslogan: Un-a so-la vuel-ta!.En medio de esos cantos y esos gritos, avanza entonces por la pasarela, en su silla de ruedas, Lenn Moreno. Vctima de una agresin armada en 1998, sufre una parlisis en las piernas porque una bala le alcanz la mdula espinal. Pero es un hombre muy positivo, ejemplo de voluntad y de resiliencia, y autor de una serie de libros de humor Lenn encarna una corriente que apuesta por la necesidad de moderar el tono de la confrontacin con la oposicin, y favorecer un mejor entendimiento con diversos estamentos sociales que se han ido alejando de la Revolucin Ciudadana, sin cambiar sustancialmente el marco econmico (alianza del sector pblico con el sector privado) que se ha practicado hasta ahora. No es un orador revolucionario y mucho menos un demagogo. Apuesta por la inteligencia del auditorio. Habla con tono natural y narra su programa de gobierno casi como un conferenciante. La gente unas diez mil personas escucha en silencio y con atencin, hasta tal punto que uno se pregunta si estamos realmente en un mitin electoral de masas No hay estremecimientos, ni entusiasmos, ni pasionesQu contraste con el verbo encendido de Rafael Correa! Pero quizs es el efecto deseado por Lenn Moreno: rebajar el exceso de ideologa del discurso de la izquierda ecuatoriana. Dirigirse, ms all de la base dura militante, a los ciudadanos en general y, en particular, a las clases medias que, al cabo de diez aos de corresmo, dan seales de estar saturadas de eslganes polticos y muestras de deseos de cambio Todos recuerdan aqu la inesperada derrota en las alcaldas de las principales ciudades del pas en las elecciones municipales de 2014 y, en particular, en la de Quito, en cuya campaa se implic muy directamente, en favor del candidato de Alianza Pas, el propio Presidente Correa, que sufri por consiguiente, en cierta medida, un fracaso personal.O los polmicos proyectos de ley de herencia y plusvala que, hbilmente manipulados por la oposicin, desencadenaron, en 2015, violentas y masivas protestas en todo el territorio nacional contra el Gobierno. A tal punto que Rafael Correa se vio obligado a retirarlos temporalmente. Todo eso, sumado a algunas catstrofes climticas y al terrible terremoto que, en abril de 2016, afect a la costa norte del pas, ms los efectos devastadores de la crisis provocada, estos ltimos tres aos, por el derrumbe de los precios del petrleo y de otras exportaciones (Ecuador es uno de los mayores exportadores mundiales de camarn, pltano y flores), han frenado el crecimiento ecuatoriano y degradado bruscamente la atmsfera electoral.Sin embargo, los logros de la Revolucin Ciudadana y los xitos de Rafael Correa como gobernante son espectaculares, en particular en materia de obras pblicas de infraestructuras: carreteras, puentes, tneles, aeropuertos, etc. En este pas de 14 millones de habitantes, disminuy (en el curso de esta dcada ganada) en un 6% la pobreza y casi dos millones de ecuatorianos salieron de la miseria. La clase media pas del 29% al 47% de la poblacin. Un cuarto de milln de nios dej de trabajar e integr el sistema educativo. Hay ms de 1.200.000 nuevos estudiantes. Medio milln de personas mayores disfrutan de nuevas pensiones. El nmero de atenciones mdicas pas de 16 millones a 30 millones anuales. En materia de atencin a los discapacitados, Ecuador posee un rcord mundial: hace una dcada, slo trabajaban 1.039 discapacitados; ahora laboran ms de 80.000, con todos los derechos que les corresponden, y 70.000 de ellos estudian. Las pensiones por discapacidad cubran slo a 5.039 personas; hoy protegen a ms de 126.000. El Gobierno entreg ms de 300.000 viviendas de ayuda social. En materia de ecologa, el ndice de energas renovables que consume Ecuador alcanz el 95% del total. Y una gran parte de su deuda exterior se recompr a un 30% de su valorPero los electores no siempre son agradecidos. Sobre todo cuando campaas sucias de la oposicin conservadora, conducidas a golpes de millones de dlares, con participacin de todos los gures conservadores de la propaganda electoral mundial, siembran el desconcierto inundando las redes sociales de noticias falsas, informaciones virtuales y postverdades.El caso es que los resultados de la primera vuelta, el pasado 19 de febrero, no respondieron a las expectativas de la dirigencia de Alianza Pas. Ese sufragio se sald, sin embargo, con tres victorias contundentes: 1) Lenn Moreno gan la consulta presidencial con el 39,33% de los votos, o sea, 11 puntos por delante del segundo, Guillermo Lasso, que obtuvo el 28,19%; 2) Alianza Pas consigui mayora absoluta en la Asamblea Nacional con 77 escaos de 137; 3) y en el referndum para prohibir a los funcionarios pblicos poseer bienes o capitales en parasos fiscales, el s, defendido por el oficialismo, gan por un 55% frente a un 45%. Pero, en un inexplicable error de comunicacin, a pesar de estos tres triunfos, Alianza Pas transmiti el sentimiento de haber fracasado y de tenerle pnico a la segunda vuelta.Ha comenzado otra eleccin, que se celebrar el prximo 2 de abril. El mundo entero va a estar atento a lo que aqu est en juego, a saber: si el ciclo progresista se termina en Amrica Latina o si se consolida, como las recientes victorias de Tabar Vzquez en Uruguay y de Daniel Ortega en Nicaragua lo dejan esperar. Desde su encierro en la embajada ecuatoriana de Londres, nuestro amigo Julian Assange sigue los debates con expectacin; el candidato derechista ha prometido que, si gana, lo expulsar de all y lo entregar a las autoridades suecas En su confrontacin contra un ex banquero corrupto (2), Lenn Moreno puede y debe ganar.(1) Segn la ley electoral en Ecuador, gana la eleccin presidencial el candidato o candidata que obtiene ms del 50% de los sufragios en la primera vuelta o ms del 40% con 10 puntos de diferencia, por lo menos, con el segundo. Si no se da ninguna de estas dos condiciones, se va a una segunda vuelta en la que solo participan los dos candidatos mejor situados.(2) Guillermo Lasso es descendiente de una tradicional familia de poder en Ecuador; es el presidente ejecutivo del Banco Guayaquil y fue superministro de Economa y Energa en el Gobierno de Jamil Mahuad quien lo haba nombrado gobernador de la provincia del Guayas un ao antes entre agosto y septiembre de 1999, que invent ese cargo para enfrentar la gravsima crisis financiera que viva el pas. Esa situacin deriv en el famoso feriado bancario de 1999, en la que se suspendieron las actividades financieras durante cinco das, se declar la quiebra de varios bancos y se trasladaron todos los costos del rescate al Estado, que suprimi gastos sociales y congel los depsitos de la poblacin. Una crisis social de enormes dimensiones que, a la larga, confluy en la dolarizacin del sistema monetario ecuatoriano provocada en buena medida por las polticas de liberalizacin y flexibilizacin que el mismo Lasso propone en su campaa. Lase: Crnica desde las calles del Ecuador en campaa, por Federico Larsen, Nodal, Buenos Aires, 16 de febrero de 2017.Director deFuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/19372/ecuador-la-batalla-decisiva/