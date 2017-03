Los destinos de Lula

CELAG

En una entrevista reciente [1], la ex presidenta Dilma Rousseff afirm que el golpe que la sac de la presidencia an no haba concluido y que tema la impronta aun ms radicalizada y represiva de una segunda fase golpista. Entre otros aspectos, sta nueva fase del golpe buscara quitar a Lula de la carrera electoral hacia las presidenciales de 2018 y, de concretarse esta posibilidad, destaca Rousseff, la democracia brasilea estara ya herida de muerte.

I

Segn la ltima encuesta de intencin de voto realizada en Brasil, Lula lidera en todos los escenarios, tanto en primera como en segunda vuelta creciendo en apoyos respecto de la encuesta realizada en diciembre por Datafolha [2], que slo lo daba ganador en todas las opciones de primera vuelta-. La ms reciente, de mediados de febrero, aplic dos tcnicas: en la primera, que se le peda al entrevistado que mencionara espontneamente un candidato al cual votar en 2018, Lula obtuvo el primer puesto (16,6%) seguido del ultraderechista Jair Bolsonaro (PSC, 6,5%) y luego por Aecio Neves (PSDB, 2,2%), Marina Silva (REDE, 1,8%), Michel Temer (PMDB, 1,1%), Dilma Rousseff (PT, 0,9%), Geraldo Alckmin (PSDB, 0,7%) y Ciro Gomes (PDT, 0,4%) [3]. Aqu tambin el nmero de indecisos fue muy elevado (57,1%), y los votos blancos y nulos sumaron el 10,7%. En la segunda, se les ofrecieron nombres de candidatos para el primer turno y el segundo. Lula lidera los tres escenarios del primer turno: (a) con el 30,5% frente al 11,8% de Marina Silva, el 11,3% de Bolsonaro y el 10,1% de Aecio Neves como candidato del PSDB; (b) con el 31,8% seguido de Marina Silva (12,1%), Jair Bolsonaro (11,7%), Geraldo Alckmin como candidato del PSDB (9,1%) y Ciro Gomes (5,3%); (c) Sin Alckmin y Gomes en el primer turno, Lula recoge el 32,8% de la intencin de voto, seguido de lejos por Marina Silva (13,9%), en tanto que el tucano Aecio Neves y Jair Bolsonaro quedan casi empatados con el 12,1% y el 12%, respectivamente. En cuanto a los escenarios de segundo turno Lula gana en los 3 en que fue considerado: si fuera contra Aecio Neves, le ganara con 39,7% frente a los 27,5% del tucano; si el oponente fuera Michel Temer, Lula obtendra 42,9% y el anterior 19% y, en el caso que la contienda fuese contra Marina Silva, sta obtendra 27,4% y Lula el 38,9% de las intenciones de voto.

II

Dado este panorama, no son infundados los temores de Rousseff: poca efectividad a mediano plazo tendran el golpe institucional sufrido por ella y el accionar polticamente sesgado de la justicia brasilea si Lula ve allanado su camino para disputar y con chances de xito- la presidencia en 2018. Si bien el ex mandatario cuenta con apoyos histricos y con una reciente ola de nostalgia entre ex aliados de izquierda y ciudadanos afectados con las polticas sociales y econmicas de Temer, cuenta tambin con un potente cerco meditico-judicial que podra impedirlo de disputar la presidencia.

A lo largo de estos ltimos aos, Lula ha acumulado 5 imputaciones judiciales, esto es, que los jueces responsables aceptaron como vlidas o suficientes las acusaciones del Ministerio Pblico y decidi llevar a juicio al acusado [4]. Ms all de que todo indique que es un caso de lawfare, lo cierto es que est en manos de la justicia cerrarle a Lula el camino a Planalto. Segn la legislacin electoral brasilea, Lula podra ejercer su derecho a ser candidato, aun estando imputado o preso, siempre y cuando estas resoluciones se hayan dado en la primera instancia. Si l apelase y la causa pasa a una segunda instancia, y all obtiene otra sentencia desfavorable, se le aplica la ley de ficha sucia, que lo inhabilitara a ser candidato durante 8 aos.

De los cinco procesos judiciales en contra del ex mandatario, tres estn bajo jurisdiccin del juez Sergio Moro [5], el superhroe del ciudadano de bien (de derecha), que ha exhibido en reiteradas oportunidades su animadversin por el ex presidente y dirigente sindical. Hasta agosto del pasado ao, de los pedidos de habeas corpus y recursos ordinarios presentados, slo un 4% fueron avalados, con lo que la tendencia parece ser adversa para Lula [6].

III

La candidatura de Da Silva no ha sido oficializada aun. El ex presidente se ha mostrado dispuesto a encabezar la frmula por el PT, y la mayora de la base partidaria y social afn a la sigla lo demanda [7]. Uno de los interrogantes es si ello acontecer antes o durante el 6 Congreso Nacional del PT que est previsto para el 1, 2 y 3 de junio. Una pre-candidatura anticipada tal vez ponga en mayor evidencia los intentos judiciales de inhabilitarlo, puesto que los selectivos tiempos de la justicia brasilea podran quitar a Lula de la carrera presidencial antes de haberse colocado en la largada.

El otro interrogante es si la dinmica interna del PT, y la estrategia poltica a seguir se renovarn, como pretenden las bases, o primar el pragmatismo de parte de su burocracia que, como se vio en las discusiones previas a la votacin de los presidentes del Senado y Diputados [8], aun defienden las negociaciones con partidos y figuras polticas con destacada participacin en el golpe institucional. La inhabilitacin poltica de Lula sera el tiro de gracia a la ya moribunda calidad democrtica de las instituciones brasileas. Pero, con o sin Lula, el PT necesita reformarse y retomar una agenda radicalmente democrtica al interior y por fuera del partido, que lo posicione como una alternativa de izquierda al oscurantismo reaccionario y elitista que ha tomado el poder en Brasil.

Notas

[1] http://www.sul21.com.br/jornal/o-golpe-nao-terminou-a-segunda-etapa-pode-ser-muito-mais-radicalizada-e-repressora/

[2] http://g1.globo.com/politica/noticia/lula-tem-25-marina-15-e-aecio-11-aponta-pesquisa-datafolha-para-2018.ghtml

[3] http://www.cartacapital.com.br/politica/lula-lidera-eleicoes-de-2018-em-todos-os-cenario-diz-cnt-mda

[4] http://brasil.elpais.com/brasil/2016/12/15/politica/1481837478_502004.html

[5]http://brasil.elpais.com/brasil/2016/12/15/politica/1481837478_502004.html

[6] https://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/281389/Merval-detalha-estrat%C3%A9gia-judicial-para-inviabilizar-Lula.htm

[7] http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2017/01/candidatura-de-lula-depende-de-programa-diz-rui-falcao

[8] http://oglobo.globo.com/brasil/eunicio-oliveira-eleito-presidente-do-senado-20859066 y http://www.cartacapital.com.br/politica/novo-presidente-da-camara

Fuente: http://www.celag.org/los-destinos-de-lula/