Recordando la intervencin de la Cuban Telephone Company

La pupila insomne

Segn la doctrina del ex presidente estadounidense Barack Obama los cubanos debemos olvidar los desmanes que cometi la transnacional Cuban Telephone Company en los aos que oper en Cuba, sobre todo desde comienzos del decenio de 1930 y hasta 1958. Forma parte de una tendencia dirigida a tergiversar la historia de Cuba.

Procuran sembrar en la mente de la juventud cubana y de otros pases, la idea que la Cuba pre revolucionaria era un edn, cuando en realidad era lo contrario en todos los sentidos.

Entre 1932 y 1933 la compaa estadounidense decidi bajar frecuentemente los salarios de los trabajadores, provocando paros y huelgas.

Despus de la Segunda Guerra Mundial deterior progresivamente el servicio telefnico nacional, alegando que le seria imposible disponer del capital necesario para estabilizar el servicio y asegurar su expansin hasta que no se le autorizara un aumento considerable de las tarifas.

Los gobiernos constitucionales de entonces no se atrevieron a poner en prctica la medida, teniendo en cuenta que significaba enfrentarse a un pblico molesto por la degeneracin del servicio.

Como represalia, la Cuban Telephone Company cancel todas sus nuevas inversiones en Cuba y a partir de 1953 no se instalaron ms telfonos nuevos.

En 1949 se puso a prueba una central telefnica tipo Rotary, con una tecnologa deficiente que afect durante muchos aos el funcionamiento de un gran nmero de telfonos de la capital, sin que el gobierno de turno le exigiera a esta compaa ninguna rectificacin o compensacin.

El 13 de marzo de 1957, mediante el Decreto No 552 del dictador Fulgencio Batista, la International Telephone and Telegraph (ITT), duea de la Cuban Telephone Company, logr la autorizacin para aumentar las tarifas telefnicas. As, se inici un plan de ampliacin dirigido principalmente al aumento de facilidades en La Habana, por ser la inversin ms rentable, olvidando las zonas rurales y ciudades pequeas.

En 1958 se venci la concesin que permita operar legalmente a la Cuban Telephone Company; pero nunca rindi cuentas por ello y los servicios que prestaba no eran fiscalizados. Les cobraba a sus usuarios altas y abusivas tarifas con la complicidad del gobierno batistiano. Todas las ganancias iban a parar a las cuentas de sus dueos en bancos norteamericanos.

Esas realidades que formaban parte del panorama cubano en la poca neocolonial es la que pretenden que olvidemos, para que regresen de la mano suave de la propiedad privada y la retrica engaosa de que esta resolver todos los problemas de la economa cubana, siempre al margen del Estado revolucionario.

Pero los cubanos no olvidamos que el 3 de marzo de 1959, hace 58 aos, se cumpli una justa demanda de las clases oprimidas de la nacin y de los sectores revolucionarios y progresistas: la intervencin del pulpo telefnico Cuban Telephone Company, antesala de su nacionalizacin el 6 de agosto de 1960 junto a otras compaas estadounidenses.



Fuente: http://lapupilainsomne.wordpress.com/2017/03/03/recordando-la-intervencion-de-la-cuban-telephone-company-por-omar-perez-salomon/