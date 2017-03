[Crnicas sabatinas] Ms ac y por debajo de la identidad tnica sobrecargada y del soberanismo excluyente y sus sistemas afines

Ms equivocaciones? Dnde y cundo metimos la pata hasta el fondo? (II)

Para ustedes (https://www.youtube.com/watch?v=kS709ZyZ_YU) Todo parece un largo, fro y solitario invierno. Pero no es eso, no va a ser eso. Llegar el sol compaeros, compaeras!

Tambin -de nuevo- para Gloria, Martina, Patricia, Marian, Susana, Sara, Sonia y Celia, que llevan muchos das apostadas en la Puerta del Sol en huelga de hambre exigiendo, ms que razonablemente, que las violencias machistas se consideren una cuestin de Estado.

Tienen poca cosa, pero lo nico que tienen son hijos () las ayudas son para esa gente que no saben qu es Catalua. Solo saben decir 'dame de comer'. () mi marido est cansado de dar viviendas sociales a magrebes y gente as.

Marta Ferrusola (2001) [1]





Hay una correlacin directa entre la ofensiva judicial que aplaudo- contra la corrupcin protagonizada durante aos por Convergncia y la decantacin del aparato del partido pujolista hacia la independencia. Si Oriol Pujol, el heredero dinstico designado para ocupar la presidencia de la Generalitat, no hubiera sido cazado por un juzgado lucense en la martingala de las ITV, hoy no estaramos donde estamos. La estrategia de reaccin ante la imputacin del heredero articulada desde el pujolismo ha sido idntica a la que se escenific, hace 33 aos, ante la crisis de Banca Catalana y la querella criminal interpuesta por la fiscala: extrapolar un problema concreto de malas prcticas penalizadas judicialmente transformndolo en una agresin de Madrid contra Catalua. La agitacin del sentimiento de agravio y persecucin, la movilizacin en la calle y un discurso meditico ad hoc comprado con dinero pblico consiguieron, entonces, asustar a Felipe Gonzlez y al monarca Juan Carlos I, que firmaron la pax catalana a cambio de impunidad y de hacer algunos negocios juntos. Eran otros tiempos.

Jaume Reixach (2017)





(A modo de ruego y aviso: si se cansan, cosa no improbable, no cierren el texto y vayan por favor al final. Hay un manifiesto que tal vez merezca su atencin. Gracias)

Si la situacin fuera otra, estamos siglos-luz de ello, debera empezar esta sabatina explicando que un mdico [40 aos de servicio] apoya la rebelin contra los recortes sanitarios en Catalua. Se llama Francisco Alguacil y es facultativo de cabecera en Esplugues de Llobregat, al lado de Barcelona (o explicando la ocupacin de la sede de Economa el pasado martes 28 de febrero por los activistas de Marea Blanca exigiendo un incremento de plantilla en la sanidad pblica que reduzca la listas de espera; o dando cuenta de la huelga, de ms de una semana, de los trabajadores de cuatro centros del grupo privado Quirnsalud; o por la indemnizacin que Uralita tendr que pagar a un ex trabajador de la empresa que sufri cncer la exposicin al amianto; o comentando las actividades de la empresa Desokupa (una firma antidesahucios sin orden judicial); o recordndoles las 55 sesiones, ya iniciadas, del juicio Millet-CDC-Palau3%; o recordando el encausamiento de los otros tres hijos (toda la familia al pleno, siete hijos incluidos) Pujol-Ferrusola (y doa Marta hablaba de que los otros slo tienen hijos!); o haciendo referencia al tema nuclear atmico en Catalua (estamos a las puertas del 6 aniversario de Fukushima), etc). Encabeza Francisco Alguacil, deca, una insurreccin, esperemos que exitosa, para revertir los ajustes sanitarios acometidos por la antigua CiU de 2010 a 2014 (Boi Ruiz, el destructor, nombrado y confirmado por Artur Mas), ajustes que el presupuesto de 2017 no corrige. Alguacil se ha organizado con otros 15 mdicos para pedir a la Consejera de Salud que recupere financiacin y saque al sistema de la UVI. La accin se ha canalizado mediante dos vas: 1. Con una triple queja formal ante el departamento que comanda Toni Comn, el Instituto Cataln de Sanidad (ICS) y la direccin de Atencin Primaria (DAP) de la zona. 2. El personal del centro de atencin primaria ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma on line Change.org.

Parece que la indignacin expresada por Alguacil, altavoz de muchas quejas ciudadanas, se est extendiendo a otros centros. Personal de los ambulatorios de Pubilla Casas (L'Hospitalet), Viladecans, El Prat de Llobregat y de Barcelona ciudad se han interesado por la frmula, y preparan acciones similares.

(Si tienen alguna duda de las prcticas reales -no inventadas ni soadas ni publicitadsa- de la sanidad pblica catalana hablen con mi esposa-compaera y con su madre, una mujer trabajadora, honrada donde las haya. Les darn detalle, muchos detalles.Para ms informacin en http://cronicaglobal.elespanol.com/vida/medico-rebelion-recortes-salud-cataluna-esplugues_68858_102.html)

Pero no puedo empezar por donde de hecho he empezado porque el tema-monotema lo abarca y cubre todo. Sigo con un grito en el cielo, que en la tierra deben ser actos, y dos apuntes despus de manifestar mi sorpresa -ustedes lo entienden?- tras el voto de Manuela Carmena del pasado martes en el consistorio de Madrid, coincidiendo con la derecha -y qu derecha!- PP-Ciudadanos.

El grito en el cielo: cmo se puede admitir la aprobacin por va de urgencia y con truco, un autntico golpe parlamentario, de una ley de desconexin antes -insisto antes- del supuesto referndum sobre la secesin? Primero nos desconectamos, va urgencias antidemocrticas, y luego decidimos si nos desconectamos o no. En la actual .Cat, la lgica civil-secesionista adquiere estas curiosas formas paraconsistentes. Y no pasa nada, adelante, siempre adelante!

Primer apunte: no creo que a nadie le sorprenda el tono de chulapo madrileo o cataln usado por Francesc Homs en su comparecencia ante el Supremo. A nadie puede sorprender tampoco las declaraciones de Mas -que ha regresado al escenario principal del que nunca haba estado muy alejado- sobre el 3%convergente (es falso ha dicho y repetido; parece que don Jordi Montull le va a desmentir en breve para salvar a su hija de la crcel). Lo mismo, exactamente lo mismo, aunque 30 aos despus, de lo que sucedi con Banca Catalana y el molt ex honorable. El clan familiar sigue ubicndose en lugar destacado de las estafas y corruptelas, al lado de -o incluso superando a- Brcenas, Blecua o Rodrigo Rato, entre muchos otros. Para que luego hablen historiadores insignes de Espaa y de Madrid como otro mundo, un mundo que nada tiene que ver con las prcticas y cosmovisiones de nuestras clases dominantes tan modernas y europeas!

Segundo apunte. Sorprende ms de entrada (o ya no sorprende?) que el ayuntamiento de Barcelona se haya sumado -votos a favor de ERC, CiU y Barcelona en com- con una declaracin institucional al que llaman Pacto Nacional por el Referndum (que, por supuesto, no es un pacto nacional, sino un acuerdo poltico de una parte de un todo que no es homogneo, un pacto que Ada Colau, cada vez ms absorbida, ella y sus intelectuales orgnicos prximos, por el entramado nacional-secesionista, ya haba firmado). El Ayuntamiento de la ciudad, con votos de ciudadanos (el mo por ejemplo) que ni apoyan ni tienen que ver con esa concepcin secesionista-soberanista, suscribir el manifiesto y, por si faltara algo, se compromete a promover que otras entidades y agentes de la ciudad lo suscriban. Un dislate e, insisto, con votos robados. Nunca ms por supuesto y esta vez en serio, aunque nos traguemos cinco pldoras el da de las futuras votaciones.

El que llaman proceso o procesismo sigue su marcha antidemocrtica. Insisto y repito: antidemocrtica. Perdieron su apuesta el 27S, lo reconocieron algunos la misma noche, hablaron antes del 55% de los votos, y slo una ley electoral no proporcional ( inconsistentemente con sus planteamientos, la ley, una ley que les favorece, est por encima de la democracia en esta ocasin), les permite tener una muy reducida mayora parlamentaria con el apoyo de la autodenominada izquierda radical-revolucionaria de los Pases Catalanes menos Andorra y LAguer (quin riure!, quin riure!, izquierda revolucionaria! es de traca!). La ltima que estn elaborando como sealaba antes: cambiar el reglamento interno del Parlamento para poder aprobar la ley que llaman de desconexin (antes del referndum de desconexin!) sin margen para que pueda intervenir la oposicin. Otra estafa, otra ms.

Pero volvamos al tema, a los errores y meteduras de pata.

No nos equivocamos, desde luego que no, cuando vindicbamos libertad, amnista y estatuto de autonoma (que nunca lo pensamos como un privilegio; pensbamos tambin en aquellos aos en Galicia y en el Pas Vasco).

Tampoco cuando nos manifestamos una y otra vez, pocos, muy pocos, en plaza Catalua, en Ramblas y en plaza Universidad, el da, un domingo si no recuerdo mal, en que enterramos al Txiki, asesinado el 27 de septiembre en Cerdanyola, con cuatro luchadores antifascitas ms.

Tampoco nos equivocamos cuando nos escandalizamos por las torturas a las que fueron sometidos Paco Tllez y Alejo Garca, dos compaeros inolvidables (el segundo fallecido hace aos), dos trabajadores de la construccin, dos luchadores comunistas democrticos toda su vida (tengo el orgullo de haber sido profesor de dos de los hijos del primer camarada).

S nos equivocamos, en cambio, otros senderos no utpicos eran transitables (aunque, hay que admitirlo, que la situacin no era fcil, nada fcil), cuando aceptamos -menudo golpe!- los smbolos del franquismo contra los que habamos luchado y combatido durante aos y aos. Es muy pero que muy difcil borrar aquellas imgenes de nuestro cerebro.

Nos equivocamos tambin, como dije, cuando permitimos que la Asamblea de Catalua estuviera hegemonizada, poltica y culturalmente, no organizativamente, por el nacionalismo cataln. Incluso el nombre debera haberse discutido: queramos, buscbamos, una asamblea de Catalua (el nombre de la secesionista ANC deriva de ah) o aspirbamos ms bien a un frente democrtico amplio de todos los pueblos de Espaa? Se trataba de enfatizar, fuera como fuera, la singularidad catalana? Haba que remarcarla fuera como fuera? No era una forma de separarnos, de diferenciarnos de otros frentes de lucha antifascista?

Tampoco acertamos cuando empezamos a aceptar las cifras interesadamente hinchadas de participantes en las manifestaciones del 11 de septiembre. No hubieron, aunque lo repitiramos una y otra vez, un milln y medio de manifestantes el 11 de septiembre de 1977.

Nos equivocamos de nuevo cuando tomamos la iniciativa de unos pactos de progreso -o alguna designacin similar- que incluan a CDC, fuerza que tratbamos con una mirada acrtica y confiada totalmente inapropiada.

No pensamos bien, incluso llegamos a rechazarla, la importancia que tuvo incluir en la Constitucin de 1978 la existencia de regiones y nacion(alidades). Nos pareci nada, o menos que nada.

Volvimos a errar cuando la izquierda comunista se apoy en sus intervenciones electorales en figuras -que llegaron a ser cabezas de lista- del nacionalismo cataln secesionista.

Nos equivocamos cuando eliminamos, ms felices que un diez, la palabra Espaa de los nombres algunas fuerzas de izquierda comunista. Movimiento Comunista de Espaa -de Espaa!- era un horror de horrores (lo mismo que el Partido del Trabajo de Espaa); Moviment Comunista de Catalunya era el no va ms del no va ms. La Catalua europea y democrtica no tena nada que ver con la Espaa neofranquista.

Seguimos errando cuando no fuimos capaces de ver, de entrada e incluso al cabo de los aos, la trayectoria antidemocrtica y criminal, esencialmente secesionista, de las actuaciones de ETA (que no esconden ni olvidan, por supuesto, torturas, Gales, asesinados y batallones vasco-espaoles que, otra parte, no justifican, no pueden justificar el asesinado de Yoyes, Hipercor y tantas otras muertes).

Erramos, en general, los militantes de la que llambamos izquierda revolucionaria o designacin afn, cuando no fuimos capaces de ver las monstruosas dimensiones politicas del uso de la lucha armada en los aos ochenta. No slo en el caso de ETA. El GRAPO segua haciendo de las suyas.

No fuimos capaces de ver la corriente nacionalista antiespaola de fondo que se iba construyendo con el pujolismo y afines. No fuimos tampoco capaces de ver la importancia esencial -con tintes religiosos no excluidos- de la lengua catalana para el relato y la construccin nocional y ficcional del catalanismo. El cataln era mucho ms que una lengua; el cataln era mucho ms que el cataln. El castellano empezaba a ser, no lo haba sido durante la lucha antifascista, un idioma colonizador y de colonizadores.

Nos equivocamos cuando fuimos cambiando nuestros nombres, acentos incluidos, incluso nuestros apellidos: Javier no era Javier sino Xavier, Juan no era Juan sino Joan (aunque se llamasen Juan y Javier por gusto, por decisin familiar, no por imposicin del rgimen fascista). Los Fernndez con acento cerrado pasaron a ser Fernndez. Era ms catal!

Aceptamos, sin decir ni po, que los Lpez, los Garca, los Martnez, los Fernndez no fueran considerados propiamente apellidos catalanes.

Aceptamos, incluso apoyamos, el disparate de la lengua propia y su consecuencia: la lengua y lenguas impropias.

Nos organizamos en fuerzas estructuradas de formas confederal o como reinos de Taifas cuando decamos aspirar, as constaba en nuestros papeles, a la repblica federal de todos los pueblos espaoles.

El federalismo, y la lnea cultural de la II Repblica, qued aparcado en nuestra cosmovisin y tradicin.

Aceptamos nombres tan alejados de nuestros planteamientos como Iniciativa per Catalunya. Iniciativa por Catalua? No era peor incluso que el de Convergencia Democrtica no per Catalunya sino de Catalua?

Rascndonos un poco, pensamos, lo llegamos a sentir, que Catalua, que incluso los catalanes, ramos algo especial. Muy europeos, ms listos, con ms idiomas, nada que ver con los aragoneses, gallegos o andaluces.

Remarcamos, una y mil veces, que el PSUC era un partido distinto, una especie de PCI avanzado, mientras que el PCE de Madrid, o de Asturias, o de Andaluca, era poco refinado. Eran un poco brutitos, algo as como el PCP. Nada que ver con nuestra exquisitez de izquierda avanzada, muy eurocomunista.

Remarcamos tanto nuestra identidad que en los mtines de ICV con la participacin de Anguita, que de calle era el dirigente con ms gancho y atraccin, exigimos finalizar nosotros, los dirigentes catalanes, los encuentros, aunque eso comportara que tras hablar Anguita se vaciara la mitad de la sala.

No nos enfrentamos con toda nuestra ante toda esa corriente catalanista que hablaba y contina hablando, aunque ahora quede muy mal y lo hagan bajito, de charnegos o xarnegos, murcianos, maos, recin llegados, o catalanes de segunda.

Permitimos, fue mi caso, que nuestro abuelo asesinado pasara a ser Josep Arnau cuando su nombre era Jos Arnal.

Aceptamos que Els Segadors, un himno nacional y nacionalista, se convirtiera en un himno que cantbamos, puo levantado, como si fuera La Internacional. En el recuerdo de los inmolados, los asesinados en el Camp de la Bota hasta 1953, ERC hegemonizaba los encuentros permitiendo solo que se cantara els Segadors. Ni la Internacional ni el himno de la II Repblica tenan cabida. Nosotros sin rechistar apenas.

Permitimos que algunos compaeros intentaran boicotear la Feria de Abril como no catalana, como mtodo, decan, de castellanizacin de la cultura propiamente catalana. Mayte Martin o Miquel Poveda nunca han sido para ellos, propiamente, cantaores catalanes aunque fueran catalanes.

Nos equivocamos, igualmente, al confiar ingenuamente que el resultado de las primeras elecciones al Parlamento de Catalua sera favorable a fuerzas de centro izquierda (que contaran con el apoyo del PSUC) y no vimos la fuerza de CDC.

Hicimos, disparate de disparates, con dinero y el trabajo de los militantes obreros del PTE, a alguien como Heribert Barrera, un xenfobo de tomo y lomo, diputado del Parlamento en las elecciones de 1977.

Erramos de nuevo cuando, a partir de entonces, no nos dimos cuenta o incluso participbamos, en la construccin de pas que encabezada y representaba Jordi Pujol. Nos hicimos casi todos pujolistas. No es exageracin: en reuniones de la Comisin Poltica de Iniciativa de Santa Coloma de Gramenent, patums intocables de la ciudad, con un pasado antifascista que nadie cuestiona, podan afirmar, sin sonrojarse y sin protestas de casi nadie, que Jordi Pujol, el molt honorable aadan incluso, haba sido y era esencial y que nos estaba salvando, a Catalua, del desastre.

Nos volvimos a equivocar y de lleno cuando admitimos sin oposicin -e incluso, hay que recordarlo, apoyndola de todas todas- la que llamaron inmersin lingstica, olvidando lo que nosotros mismos habamos defendido pocos aos atrs: la necesidad, la conveniencia de educar a los nios y nias en su lengua materna. Defendimos, sin pensar en otras posibilidades, negndonos a conocer otros senderos que de hecho ya existan (Aula, por ejemplo, un colegio privado-privado donde trabaj aos despus y donde han estudiado Artur Mas y sus hijos, tal vez ahora sus nietos, nunca ha implantado la inmersin). Argumentamos, el razonamiento fue decisivo en algunos momentos, que aprendiendo cataln los hijos de los inmigrantes, nuestros hijos, tendran las mismas posibilidades que lo hijos de los otros catalanes, los catalanes de deb decan algunos, para encontrar trabajo. El tema adquiri tales dimensiones que, cuando aos despus, alguien tena el coraje de sealar algn punto crtico, no hablemos ya de una enmienda a la totalidad, era acusado, a la carta y sin reflexin, de espaolista, de fachoso o de anticatalanista (tambin de las tres cosas a la vez).

Volvimos a errar cuando no pusimos el grito en el cielo desde que vimos, y lo vimos pronto, que TV3 se estaba convirtiendo, de entrada y salida, en un instrumento decisivo de la inculcacin ideolgica del catalanismo antiespaol.

Erramos de lleno cuando nos tragamos la pldora del catalanismo popular, Josep Termes jug ah un papel esencial, a pesar de que historiadores como Joan-Llus Marfany nos advirtieron una y otra vez de la falsedad e indocumentacin de esa construccin poltico-cultural.

Nos equivocamos, nos seguimos equivocando, cuando seguimos defendiendo, tras aos de avance de la lengua y la cultura en cataln, y con indudable autonoma poltica, el derecho de autodeterminacin del pueblo cataln, al que se aada el peligro que corra la supervivencia de la lengua propia de Catalua.

Seguimos durante aos, vuelvo a insistir, sin ser suficientemente crticos respecto a la violencia de ETA. Los crmenes del GAL, las torturas de la Guardia Civil, nos hacan confundir y tendimos a justificar (sin que fuera justificable) B con A. Ni el asesinato de Yoyes nos lleg a abrir los ojos totalmente. Ni incluso Hipercor (sin justificar, por supuesto, la nefasta actuacin de la direccin comercial de la empresa).

Nos equivocamos tambin cuando nosotros mismos insistimos en lo que se sola llamar el marco nacional. Incluso tras una campaa tras fraternal y tan de todos como la que protagonizamos contra la permanencia en la OTAN, con aquellos inolvidables comits antiotnicos, incluso en esas circunstancias, fuimos luego capaces de contar las cuentas y los resultados en trminos de nacionalidades y decir orgullosos que el NO haba triunfado en Catalua y creo que tambin en el Pas Vasco, indicando o intentado destacar nuestra singularidad progresista frente a otros pueblos espaoles ms atrasados, mucho menos avanzados.

Nos hemos equivocado siempre o casi siempre cuando hemos jugado al victivismo y al fcil y manipulador la culpa es de Espaa-araa. Cmo se puede sostener que la situacin actual impide a los catalanes ser catalanes? Aparte de que hay muchas formas de ser o sentirse catalanes, es obvio que nada justifica hoy una afirmacin a no ser que consideremos que ser catalanes, en crculo que se muerde la cola, sea ser ciudadanos de un Estado propio e independiente. Aunque parezca un imposible cultural-metafsico, la presidenta del Parlamento de Catalua, Carme Forcadell, ha sostenido y sostiene esa tesis, la nica de sus reflexiones que hemos podido entender hasta el momento.

Aqu, en .Cat, no digo que no ocurra en otras comunidades o en el conjunto de Espaa pero me da que no tanto, la identidad nacional, sobrecargada, algo ficticia en mi opinin, nada de una identidad dbil y mestiza, se ubica en posiciones nunca vistas. Claudio Magris se refera en Microcosmos a la identidad nacional, lo ha sealado recientemente Jos Andrs Rojo, comentando que se desvara cuando se pretende considerarla un dato natural. No afirmo que sea eso exactamente, pero, en estos momentos, esa identidad es vivida por muchos ciudadanos catalanes de ese modo o en trminos afines. Nos ha costado mucho entender esta arista del polgono: muchos catalanes son, ante todo, patriotas.

Mejor dejarlo aqu; conviene no practicar el masoquismo. Pero de esos errores-lodos, estos barros, los actuales: participar en estos ltimos aos en manifestaciones y actos secesionistas, no romper con el discurso nacionalista-secesionista, llegar a acuerdos polticos con fuerzas como Junts pel S y por el 3%, reivindicar al unsono un referndum que solo tiene sentido desde una perspectiva nacionalista. Y mil cosas ms.

Lo he dejado para el final y acaso sea de lo ms importante. Les hablo de un manifiesto. Por si lo estimaran conveniente (yo he firmado), por si se animan (anmense!) :

Los abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas de izquierda que vivimos, mayoritariamente, en Catalua, nos manifestamos en contra del referndum unilateral y, por tanto, antidemocrtico de Catalua. Estamos en contra porque lo hace sin contar con la opinin de todos los posibles afectados en el conjunto de Espaa, legitima el derecho a la secesin de una parte, con el objetivo de construir un nuevo Estado, y adems sobre la base de un nacionalismo etnicista. Pensamos, por el contrario, que nuestra lucha pasa por conseguir un Estado de Derecho que garantice por igual los derechos civiles, polticos y sociales de toda la ciudadana, incluida, por supuesto, la catalana. Sostenemos que las declaraciones de Podemos, en la lnea de lo que plantean CSQP y el nuevo partido de los "comunes" en construccin, divide a los ciudadanos y a las ciudadanas en esta lucha comn y hace el juego a los nacionalistas."

ENLACE A LA RECOGIDA DE FIRMAS: http://manifiestocontrareferendumunilateral.blogspot.com.es/



ENLACE EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/Manifest-Manifiesto-contra-un-referendum-unilateral-868512913311177/

Tres apuntes ms:

1. La vida, para las clases desfavorecidas, sigue igual: El incendio en una vivienda de Manresa se suma a la larga lista registrada por bomberos. La semana pasada, junto con la Alianza contra la Pobreza Energtica, reclamaron mecanismos para cuantificar los fuegos originados por falta de suministros (el enlace: http://www.asec-asic.org/2017/02/28/un-hombre-en-situacion-de-pobreza-energetica-muere-en-un-incendio-en-su-casa/)

2. Si quieren ponerse de los nervios pueden leer una entrevista reciente (http://www.elnacional.cat/ca/politica/javier-perez-royo-el-referendum-a-catalunya-es-inevitable_139839_102.html) con Javier Prez Royo (quin la he visto y quin le ve!). Un ejemplo, la primera pregunta: el entrevistador, David Gonzlez, plenamente identificado con la causa secesionista, comenta: El fiscal superior de Catalunya ha presentado una querella, la segunda, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y tres miembros de la Mesa, por haber permitido votaciones sobre el referndum. En cambio, ha excluido a un cuarto miembro, el diputado Joan Josep Nuet, por su trayectoria poltica, favorable al derecho a decidir, pero contrario a la independencia. Como jurista, cmo lo interpreta?. Remarco: como jurista cul es su interpretacin. La siguiente:

Polticamente se entiende perfectamente. Ellos lo que quieren es dividir: quin est a favor de la independencia y quin est en contra. A unos y a otros no los mete en el mismo saco, pues se trata de proceder por la va penal. Si amplan el mbito de la persecucin penal, la cosa se les complica muchsimo. Lo han limitado a quienes defienden la independencia, pero si entran ya en el espacio de Podemos, el riesgo de que la operacin se les escape de las manos es mucho mayor. Han realizado un doble juicio de intenciones: a unos les dicen sois lo que sois y voy contra vosotros [independentistas], y al otro le exoneran de responsabilidades: usted ha hecho eso, pero no saba que estaba hacindolo

Pues si todo lo que se entiende perfectamente se entiende as, vamos apaados! Uno duda si JPR sabe en este caso de que est hablando. Nuet, a quien seguramente no sita bien polticamente el seor catedrtico, el traductor de los Grundrisse, no es contrario a la independencia. Est, l y su grupo, las partes mayoritarias de los restos de EUiA, por el derecho a dividir, amparndose en una lectura incomprensible del derecho de autodeterminacin de los pueblos oprimidos y colonizados, y en ms de diez ocasiones -por no decir doscientas- se le haba visto -se ha dejado ver- emocionado, en primera o segunda fila, en actos secesionistas. As que, contrario a la independencia, nada de nada. Como l mismo dice, es de Reus, y es un poltico profesional de ambicin ilimitada y sin muchos miramientos politicos (lo he sufrido en mis propias carnes). Debe llevar 30 aos como poltico profesional (cuntos aos ha trabajado?) y acumulando cada vez ms cargos: diputado en el Parlamento cataln, miembro de la mesa del Parlamento, secretario general del PCC, coordinador general de EUiA, ex senador y ms premios que se me escapan. Eso s, de puertas hacia fuera est por la renovacin de la poltica y por la renovacin de los cargos y lderes. Menuda cara!

3. Para que no habite nuestro olvido en un asunto que no debemos olvidar (recordemos Fukushima!). Una nota del Movimiento Ibrico Antinuclear en Catalua, marzo de 2017: Catalua como caso radiactivo especial:

El 4 de febrero de 2017 el diario portugus Pblico informaba de los niveles de radiacin en el ro Tajo debido a la actividad de Almaraz.

E l 15 de marzo de 2016 algunos medios de EE.UU. informaban de la deteccin de vertidos de productos radiactivos de dos reactores nucleares, en Nueva York y Miami. En el caso de Portugal se trat de una denuncia; en los Estados Unidos las autoridades reaccionaron contra las centrales; mientras los propietarios de los reactores implicados declinaban hacer declaraciones.

En Catalua en casos como estos la industria nuclear contar con un recurso nico, una vez aprobado el Captulo sptimo de la Ley de presupuestos 2017 del gobierno PDECAT-ERC. Los propietarios de Asc o Vandells podrn declarar que ya pagan un impuesto por nuestra contaminacin radiactiva, y que los problemas de salud que se puedan dar son competencia de la administracin sanitaria . An no hay fecha de aprobacin definitiva de los presupuestos 2017. An hay tiempo para que los representantes polticos sepan que nuestra salud no es una mercanca para negociar entre ellos y la industria nuclear. Apoya el MANIFIESTO donde se pide la retirada del Captulo sptimo de la Ley de presupuestos. Ya contamos con ms de 800 personas. Lo haremos llegar a todos los grupos polticos que forman el Parlamento antes de que procedan a la votacin.

Otro Manifiesto? Otro manifiesto. Apyenlo si pueden por favor. Vale la pena. Es justo y razonable hacerlo y no es parte del tema-monotema-divisin-del-pueblo-de-Catalua.

Nota:

1) Tomado de Francesc Valls, El seny y los refugiados (El Pas, 26 de febrero de 2017). Un paso complementario que vale la pena y muerde en lo sabido: El eslogan electoral de la federacin nacionalista [CiU, elecciones 2007] avalaba esa carta de ruta. En los carteles, Duran, con cara grave, adverta de un incontrovertible principio fsico: aqu no hi cap tothom (aqu no cabe todo el mundo). Esa tesis la deba compartir por entonces su todava compaero de partido Josep Maria Vila d'Abadal, primer presidente de la Asociacin de Municipios por la Independencia (AMI) y a la sazn alcalde de Vic. Convertido ahora en un independentista tout court, Vila d'Abadal estaba dispuesto en 2010 a cooperar con las fuerzas de ocupacin para denunciar a todos los inmigrantes en situacin ilegal que pretendieran inscribirse en el padrn municipal. La medida tena como objetivo condenar a los trabajadores extranjeros y a sus familias a no poder acceder a la sanidad y la educacin.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.