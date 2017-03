Derechos humanos, biologa y autobs transfbico

"Los de HazteOir seguro que tienen pene y vagina, lo que no tienen es cerebro ni corazn"

(Pablo Iglesias)



Todava perdurar la polmica durante un tiempo, porque la gente de la organizacin denominada HazteOir, declarada de "Utilidad Pblica" por el Gobierno del PP, piensa continuar escupiendo sus vomitivos mensajes en sus ridculos autobuses durante largo tiempo, o al menos esa es la intencin que han expresado pblicamente. Preguntado sobre el mensaje en cuestin del susodicho autobs, el Presidente de dicha asociacin, Ignacio Arsuaga, responda que "El mensaje no es un mensaje de odio, sino lo que nos ensea la biologa". No s qu biologa le ensearon a este personaje, pero est claro que se la ensearon, al menos, incompleta. No pasaron con l de la primera leccin. Porque el seor Arsuaga, con dicho argumento, demuestra ser un perfecto ignorante, l que tanto apela a la "ideologa de gnero", para ocultar su ideologa religiosa, fundamentalista y delictiva. En esta ltima palabra est el meollo de la cuestin, pues todos los anlisis se han centrado (y deben centrarse, pues de lo contrario no sera ms que un debate sobre la libertad de expresin, mal entendido y enfocado as por la derecha) en si el trasfondo del mensaje impreso en el vehculo es o no un delito contra los derechos humanos fundamentales.Al seor Arsuaga habra que responderle, en primer lugar, en cuanto a su ignorancia, con la respuesta que dio una chica transexual annima de 12 aos entrevistada para un reportaje de televisin sobre el asunto, demostrando con su respuesta ms sabidura que estos descerebrados de HazteOir: "Hay hombres que tienen vulva, y mujeres que tienen pene". Repitmoslo alto y claro, y hagmonos oir por lo menos tanto o ms que los de HazteOir: El sexo no est en los genitales, est en la cabeza, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestra identidad sexual, y en nuestro corazn. Ah est el sexo. Para practicar sexo no solo hay que estar provisto de unos genitales, tambin hay que estar provisto de una mente proclive a amar, o simplemente a disfrutar de uno de los mejores placeres de la vida. Y una vez aclarada la cuestin "biolgica", vayamos a la cuestin fundamental, que no es otra que la cuestin del respeto a los Derechos Humanos. Estamos viviendo ltimamente una serie de hechos que estn tirando por la borda tantos aos de solemnes declaraciones, tratados y convenios sobre derechos humanos, que no slo no se respetan, sino que se vapulean y desprecian con sorna. Ocurre en cada discurso que escupe el ms descerebrado Presidente de los Estados Unidos, como es Donald Trump, llamando a la construccin de muros, y a las soflamas machistas, homfobas, xenfobas y supremacistas que realiza en cada intervencin. Acaba de ocurrir en el Parlamento Europeo, donde otro eurodiputado guardin de las ms altas esencias de la ultraderecha polaca, vomitaba ataques absolutamente intolerables hacia las mujeres, justificando que sus sueldos deberan ser menores a los de los hombres, basndose en que las mujeres, segn este despreciable personaje, son "ms dbiles, ms pequeas, y menos inteligentes".Pero lo ms grave de todo esto es que todo lo que estamos contando, todos estos flagrantes ataques contra los derechos humanos ms elementales, estn quedando, en pleno siglo XXI, en la ms absoluta impunidad. Al paso que vamos, cualquier descerebrado va a poner una pancarta en la Puerta del Sol diciendo que habra que asesinar a todos los discapacitados, y aqu no va a pasar absolutamente nada. Nuestra sociedad no slo est descafeinando el concepto de democracia, vacindolo de todo contenido y significacin, sino que est vaciando tambin el contenido de las propias declaraciones sobre los Derechos Humanos, que son hoy da autntico papel mojado. Se violan constantemente, y no slo por individuos a nivel particular, sino por todo tipo de organizaciones, parlamentos y gobiernos. Y aqu no ocurre nada. Hemos llegado a un punto de miseria cultural, social e intelectual, que slo nos importa nuestra mera supervivencia, aunque se caiga el mundo detrs de nosotros. La involucin y decadencia de nuestras sociedades es palmaria. Nos recalcan que hay que respetar las leyes, cuando los mismos que nos lo dicen son los primeros en saltarse a la torera todos los tratados y convenios del ms alto nivel, que salvaguardan los derechos ms elementales. No hay que cumplir las leyes? Cumplmoslas entonces. Sin ir ms lejos, la ley madrilea contra la LGTBIfobia contempla sanciones entre 3.000 y 20.000 euros para los actos que impliquen "aislamiento, rechazo o menosprecio pblico y notorio de personas por causa de su orientacin sexual o identidad y expresin de gnero", adems de la posibilidad de prohibir el acceso a ayudas pblicas de la Comunidad de Madrid o de contratar con la Administracin.Pero no, parece que nicamente se rasgan las vestiduras cuando lo que est segn ellos siendo atacado son "los sentimientos religiosos", como en el caso de la Gala Drag Queen del carnaval canario. La campaa de HazteOir es una campaa que denigra, que ataca los valores democrticos, de respeto a la ciudadana y de civismo, que fomenta el odio y la intolerancia, que genera un mensaje falaz, y que instrumentaliza y ataca lo que ellos denominan la "ideologa de gnero" y el "lobby homosexual". Es una campaa indignante, impresentable, contraria a la dignidad y a los derechos fundamentales de los menores transexuales, a los que se condena, como en los tiempos del franquismo, al silencio y al desprecio. No podemos consentirlo. Es una campaa violenta y ofensiva, que no debe ser tolerada bajo una sociedad democrtica que se precie de serlo. La respuesta del colectivo LGTBI ha sido clara en este sentido, y a ella nos remitimos: "La campaa tiene como pretendida finalidad la invisibilidad de las personas transexuales y transgnero, rechazando de plano su existencia, y difundiendo un mensaje de menosprecio, humillacin y pretendida ocultacin, sin otro menester que el de aislarlas del resto de la sociedad". Es una campaa que fomenta la estigmatizacin del colectivo de los menores transexuales, que ya de por s ha de sufrir grandes niveles de discriminacin, violencia e incomprensin. Segn recoge y detalle un Informe europeo sobre derechos del colectivo, elaborado en 2012, un 62% de los transexuales europeos han sufrido algn tipo de acoso, y el 54% se ha sentido discriminado.Bien, nos falta por responder, para que todo cuadre en su sitio, una pregunta final: Quines son HazteOir? Qu tipo de gente hay detrs de esta indecente organizacin? Nacieron en 2001 para la defensa del ex Presidente Jose Mara Aznar (para el cual solicitan en una peticin popular que funde un nuevo partido, lo cual ya dice mucho sobre ellos y su ideologa), son simpatizantes de VOX (situado ms a la derecha que el PP), han organizado las diversas campaas y manifestaciones de oposicin al PP en torno al aborto y por el "derecho a la vida", y tuvieron en su diana al Gobierno del ex Presidente Zapatero por todos estos asuntos. Como nos informa Jess Bastante en este artculo para eldiario.es, llegaron a tener a Rouco Varela como su protector (y a toda la plyade de la alta jerarqua catlica ms reaccionaria), pero hoy da han perdido prcticamente el apoyo de la Iglesia Catlica, y se sospecha que tras ellos tambin se sita la sociedad secreta El Yunque, una poderosa secta que intenta intervenir en las decisiones de los poderes pblicos desde una perspectiva ultrarreligiosa y conservadora. En una palabra, HazteOir viene a ser la plataforma del conservadurismo ms radical que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Se han manifestado contra los matrimonios igualitarios, contra el aborto, contra la asignatura de Educacin para la Ciudadana, y en defensa de lo que ellos llaman "la familia tradicional". Estn en contra de todos los avances en la igualdad y en democracia, y a favor de quedarnos anclados en todos los absurdos e injustos postulados del tardofranquismo. Como indica Jess Bastante, son como la versin espaola del Tea Party norteamericano, y tienen lazos de conexin con el resto de foros ultraconservadores de nuestro pas: la CONCAPA, el Foro por la Familia, o Derecho a Vivir.Entre sus ms destacadas actividades, HazteOir ha organizado el envo de ms de 16.000 folletos a los colegios concertados con mensajes homfobos y en rebelda a lo que ellos denominan "ideologa de gnero", han cargado contra una serie de televisin porque mostraba una boda entre dos mujeres, o han organizado conferencias que ilustraban cmo "sanar" la homosexualidad. Qu nos podemos esperar con tan impresionante currculum? De qu no sern capaces una gentuza con estas credenciales? Insisto: no se trata de permitir opiniones y de respetar la libertad de expresin, se trata de no dejar impunes los delitos, y ms cuando se refieren a la vulneracin de los derechos humanos. Toda sociedad justa, avanzada y democrtica no puede permitir que estos derechos fundamentales sean constantemente pisoteados, ignorados y violados flagrantemente, y nos estamos relajando demasiado en estas cuestiones. As nos va. Qu va a ser lo siguiente? Vamos a atacar a los pobres sin techo? Vamos a dejar que se criminalice a los parados, a los desahuciados, a los pensionistas? Vamos a legitimar que las personas puedan morir de hambre o de fro? Vamos a cargar, como estn haciendo los norteamericanos, contra las "razas inferiores"? Construimos muros ms altos y con ms vallas en Ceuta y Melilla? Y todo ello abanderndonos en la libertad de expresin? El reconocimiento de los Derechos Humanos fundamentales, que luego se han ampliado mediante declaraciones sobre derechos emergentes, ha sido quiz el paso ms gigante que la Humanidad ha dado en su progreso, pero si no los hacemos respetar, la involucin ser imparable.Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog. es

