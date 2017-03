Entrevista a Renn Vega Cantor, Universidad Pedaggica Nacional (Bogot)

"Las crticas que Camilo Torres haca al sistema poltico y social colombiano siguen vigentes"

R.V.C.: S, me parece muy importante recordar esta fecha, el 15 de febrero, a 51 aos de la muerte trgica en combate del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Su figura trascendi ms all de Colombia tomando dimensiones internacionales, porque nunca renunci a la religin catlica, se mantuvo siempre fiel a la lucha de los pobres y adems muri en un momento muy importante de su vida personal y de la vida poltica colombiana. 1965 fue un ao muy importante de movilizacin social, de aglutinacin de fuerzas populares que intentaron formar un Frente Unido para enfrentar la dominacin oligrquica del pas. Ese proyecto fracas por mltiples razones y Camilo Torres se vio obligado a empuar las armas y en el primer combate en el que particip lamentablemente muri, siendo muy joven.

Fue una prdida muy importante para todo el movimiento popular colombiano y de toda Amrica Latina, porque encarnaba un lder natural, con carisma, sin pretensiones caudillistas, ni de sectarismo ideolgico ni poltico, sino con una apertura a las distintas fuerzas sociales, siempre y cuando lo hicieran en un programa y dentro de una lucha contra la dominacin capitalista en Colombia.

Adems, Camilo Torres estaba atravesando un importante proceso de maduracin intelectual y acadmica. Desde su formacin de socilogo convencional, pas por distintas instituciones de la sociedad colombiana incluyendo el hecho de ser capelln en la Universidad Nacional, su enfrentamiento con altos directivos de la jerarqua catlica y con sectores del Estado colombiano. Se le fue dando una radicalizacin poltica que avizoraba un personaje muy importante para la revolucin colombiana y latinoamericana. Lamentablemente muri muy joven en 1966, cuando recin se estaba configurando el Ejrcito de Liberacin Nacional.

El legado de Camilo Torres es mltiple, se lo conoce ms por su muerte, por su labor heroica, su participacin en la guerrilla, pero Camilo Torres fue un personaje multifactico, comprometido en la prctica, no era un revolucionario de escritorio ni de discurso. Trabaj siempre con los sectores populares, defendi las causas de los campesinos, de los barrios ms empobrecidos de Bogot. Siempre tuvo un compromiso con la lucha social, con los estudiantes en la Universidad Nacional y fue madurando desde una sociologa muy tradicionalista en la que se haba formado, hasta una sociologa que empez a ser bastante crtica y a pensar los problemas del pas con elementos adecuados.

M.H.: Leyendo este nmero especial de la Revista Cepa dedicado en gran parte a recordar el legado y la vigencia de Camilo Torres, me qued con el punto nmero 2 de la Plataforma de 1965, porque creo que tiene una vigencia extrema en el momento poltico coyuntural que vive Colombia. Camilo en ese punto seala la minora en el poder nunca tomar decisiones afectando sus intereses. Rescato esto porque ahora que se han iniciado las negociaciones con el otro sector de la guerrilla en Ecuador, precisamente con el Ejrcito de Liberacin Nacional al que perteneciera Camilo Torres, y en relacin a los acuerdos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, es de observar que hay una serie de puntos que no se estn cumpliendo para nada, de los acuerdos de La Habana. Uno de ellos es la creacin de un fondo de tierras para la paz y los mecanismos que hagan posibles la titulacin de 7 millones de hectreas a tenedores y poseedores colonos que no tienen ttulos de propiedad, pero el otro tambin tiene que ver con el accionar de las fuerzas paramilitares, que a medida que la guerrilla se retira de las zonas que ocupaba, estos grupos que ahora denominan grupos armados organizados, de una manera eufemstica, estos territorios abandonados por la guerrilla son ocupados por los paramilitares. Esta consideracin que plante Camilo Torres la minora en el poder nunca tomar decisiones afectando sus intereses creo que tiene una vigencia muy fuerte.

R.V.C.: Camilo muri hace ya medio siglo y uno pensara a primera vista que el contexto histrico en el que el vivi es completamente distinto a la realidad colombiana actual, pero lo sorprendente del caso es que a pesar del medio siglo transcurrido, la sociedad colombiana sigue siendo tan desigual e injusta como en la poca de Camilo Torres, incluso me atrevera a decir que la desigualdad e injusticia es peor que la de aquella poca. Esto pone presente la relevancia de sus propuestas y de su proyecto poltico, l siempre plante la necesidad de un bloque popular de la mayora social de este pas para enfrentar a una minora oligrquica que son los verdaderos dueos de Colombia. Ese proceso de monopolizacin a todos los niveles de la riqueza, empezando por la propiedad territorial, que nunca han sido modificados, es una de las bases principales estructurales que explica la violencia en Colombia. Con los acuerdos que se firmaron con las FARC, no se modifican de ninguna forma esas diferencias estructurales y en las cuestiones ms elementales ya empiezan a haber incumplimientos por parte del Estado, en cosas tan simples como la adecuacin de los mismos campamentos en donde se van a refugiar los guerrilleros, que no presentan las condiciones sanitarias necesarias, no hay mdicos, ni siquiera se han construido las casas, no cuentan con servicios pblicos. Es decir, en cosas tan simples como sas que requieren una pura voluntad poltica para destinar el gasto mnimo para llevarlas adelante.

Esto indica de antemano cmo puede ser lo que viene respecto de las cuestiones mayores, como las tierras y el paramilitarismo. Prcticamente todos los das se asesina a uno o a varios dirigentes populares cerca de las zonas de influencias de las FARC y donde estn concentrados, lo que puede considerarse una poltica de terror organizado que camina a suprimir las bases sociales de la insurgencia en su paso a la legalidad. E indica que las crticas que Camilo le haca al sistema poltico y social colombiano siguen siendo vigentes porque este pas no ha cambiado en ese sentido.

M.H.: Tens alguna noticia sobre las elecciones en Ecuador?

R.V.C.: Lo que me acabo de enterar es que va a haber una segunda vuelta, se dice que no hay grandes posibilidades de cambiar la tendencia y que el candidato mayoritario es posible que no alcance el 40% y sea necesaria una segunda vuelta.

Lo importante de las elecciones en Ecuador, es que si existiera un cambio de rumbo, es posible que las conversaciones entre el gobierno colombiano y el ELN tengan que cambiar de pas y en ese sentido, para un desarrollo de las conversaciones, lo ms adecuado sera un triunfo del candidato Lenn Moreno, porque en ese caso se podra mantener el escenario donde se han generado las conversaciones, mxime que ha sido tan difcil y el contexto geopoltico internacional en general es poco favorable a este tipo de dilogos.

Me parece que el resultado que hasta ahora se da desde ese punto de vista favorecera las conversaciones. Y en lo que respecta a las cuestiones internas del Ecuador con las polticas que se van a adelantar, si se contina con lo hecho por Correa o si se plantean modificaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con las relaciones con los movimientos sociales que se han deteriorado en los ltimos aos.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.