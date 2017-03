Inteligencia artificial, adis al empleo?

En un artculo anterior, planteo la contradiccin entre la postura pblica de Trump de recuperar empleos apoyando a empresas automotrices y otras a regresar o quedarse en Estados Unidos. Pero las exenciones fiscales y otras medidas que prometi para incentivarlas, sern usadas por esas empresas para mayor automatizacin, lo cual redundar en menos empleos. Segn estadsticas oficiales, ese ha sido justamente el factor principal de prdida de empleos. (La Jornada, 18/2/17).Una serie de artculos delsobre la nueva clase trabajadora en Estados Unidos da cuenta del proceso: en 1900, las fbricas y campos de cultivo empleaban 60 por ciento de la fuerza de trabajo. En 1950, los dos sectores juntos slo empleaban 36 por ciento. A 2014, menos de 10 por ciento. El sector servicios ha ido aumentando porcentualmente y a 2005, ocupaba 56 por ciento de los trabajadores. El mayor crecimiento es en el de cuidados de ancianos y nios, de los cuales se ocupan mayoritariamente inmigrantes, al igual que muchos otros empleos que por ser rutinarios, mal pagos o tener bajo estatus social, no quieren hacer los estadunidenses (NYT, The Jobs American Do, 23/2/17). Aqu influyen varios factores, entre ellos la automatizacin, pero tambin la globalizacin neoliberal y la deslocalizacin de produccin hacia pases con salarios miserables.La prdida de trabajos en el sector agrcola se debe a la industrializacin en el sector, donde la maquinizacin tiene dcadas, pero ahora se agrega un proceso de automatizacin mucho ms amplio. No se trata solamente de grandes tractores y sistemas de riesgo, alto uso de agrotxicos y semillas transgnicas todos factores que eliminaron empleos. Tambin de integracin de nuevas formas de robtica, almacenaje digital y minera de enormes volmenes de datos, inteligencia artificial, genmica y nuevas biotecnologas (como CRISPR-Cas9), todo lo cual converge en una nueva agricultura de precisin, cuya meta subyacente es un campo sin agricultores, sustituidos por unos pocos operadores informticos. La tendencia es similar en todos los pases o regiones con agricultura industrial a gran escala.Las fusiones que vemos en el sector agrcola (Monsanto-Bayer/ Syngenta-ChemChina / DuPont-Dow) se explican en parte por estas nuevas convergencias tecnolgicas. Varias han invertido en bancos de datos digitales agrcolas suelos, clima, genmica de fauna, flora y microorganismos y tienen contratos de colaboracin con firmas de maquinaria que manejan robtica, informacin satelital, etctera. (Ver informe de ETC www.etcgroup.org/es/content/todo-se-reduce-controlar-el-big-data Pensar en lneas de montaje automotriz con obreros va quedando obsoleto (la mayor parte del trabajo en esa industria lo hacen robots) y el campo agroindustrial futuro parece estar dominado por drones y sensores que junto al manejo de datos digitales genmicos y fsico-qumicos, administrarn agrotxicos o agua a travs de maquinaria no tripulada.En muchos otros sectores las cosas estn cambiando rpidamente con el uso de robots e inteligencia artificial y su convergencia con bio y nanotecnologa y redes de comunicacin. En una revisin del Grupo ETC del ao 2016, citamos algunos ejemplos que dan una imagen de ese futuro artificial ( http://tinyurl.com/gr4utyc Amazon y otras empresas estn desarrollando sistemas totalmente automatizados desde la atencin al cliente a la colecta de pedidos en almacenes y su envo. Ya hacen distribucin con vehculos no tripulados. En 2016, Amazon inaugur adems Prime Air un sistema de drones de distribucin areos, que en 13 minutos entreg el pedido de un agricultor en su finca, incluidas palomitas de maz. Tambin abri Amazon Go, supermercado donde el cliente es identificado por su telfono celular, toma su compra y sale caminando sin contacto con nadie. La tienda reconoce los productos que lleva, los carga a su tarjeta y enva el recibo a su celular.Varias compaas de distribucin y transporte, como Uber, estn experimentando con autos no tripulados. Los riesgos de que la inteligencia artificial en la va pblica provoque accidentes son altos. Uber admiti que sus autos no haban frenado en luces rojas y que no reconocen el carril de bicicletas. Los autos-drones de Tesla, la compaa de Elon Musk miembro del equipo de asesores de Trump, ya provocaron una muerte, cuando un auto-dron no distingui la caja blanca de un camin al horizonte y se estrell matando a la persona que estaba en l.La automatizacin inteligente se usa ampliamente para logaritmos que especulan en bolsas de valores, que ya han provocado al menos dos colapsos de bolsa. La agencia de noticias Ap est usando sistemas de inteligencia artificial para redactar sin periodistas notas de prensa de negocios, por ejemplo valores de acciones y cambios. Existen varias marcas de muecas que dialogan con los nios y que adems los graban y recogen datos de sus casas y los envan al fabricante. Microsoft cre unde Twitter para adolescentes que se convirti en un monstruo superactivo de mensajes racistas, violentos y sexistas.Los usos de inteligencia artificial, Internet de las cosas, convergencia tecnolgica, conllevan muchos ms aspectos polmicos de los pocos que aqu nombro, que urge entender y debatir. Un punto en el que todos coinciden, es que disminuyen los empleos, aunque crean otros, en nmero muy menor. Para esos no hay suficiente personal formado. De todos modos, no parecen ser para los que perdieron el empleo en dcadas pasadas, muchos de los cules votaron por Trump. ste, pese a la carta pblica de las grandes empresas de inteligencia artificial por el tema migratorio, las mantiene cerca y las ve como parte de su proyecto.Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/03/04/opinion/019a1eco