Se juntaron los poderes econmicos, mediticos, jurdicos y el congreso, y dieron un golpe institucional derrocando a la Presidenta Dilma, sin que se hubiese cometido ningn crimen, como exige la constitucin.

El pueblo incrdulo, apenas asisti a todo eso por televisin.

Crean que iba a hacer un gobierno de frente nacional, donde cabran todos, menos el pueblo!

Escondieron del pueblo que el verdadero objetivo del golpe era una alianza entre la burguesa brasilea con el capital extranjero para retomar un programa neoliberal, que aumentase la explotacin del trabajo, liberase los recursos pblicos para sus empresas y entregase nuestras riquezas naturales (agua, petrleo, tierras) para beneficiarse con lucros extraordinarios, con el capitalismo en crisis en todo el mundo.

Todo eso salvara a la burguesa de la crisis econmica, el PIB volvera a crecer y calmara a los trabajadores.

La crisis econmica slo se agrav. Hasta porque los capitalistas en vez de invertir en la produccin, prefieren el rentismo de los intereses. Y el estado brasileo par de hacer inversiones pblicas, porque el gobierno golpista prefiri dilapidar a las empresas estatales en las que antes se inverta. Y la tasa de inversiones sobre el PIB, en el 2016 fue de apenas el 16,9%, cuando el padrn necesario debera estar en torno al 25%, lo que revela que la crisis va a continuar por mucho tiempo.

La crisis social ya huele a tragedia con las protestas hasta de presidiarios y de la polica militar. Doce millones de trabajadores desempleados se suman a otros ocho que nunca trabajaron. Falta trabajo para 20 millones de adultos. Y la violencia social contra los pobres, que mata 50 mil jvenes por ao en las periferias, contina silenciada.

La crisis ambiental, que afecta a todo el mundo, est all, con el cambio climtico, la sequa y la falta de agua, incluso en la capital federal en plena poca de lluvias. Esto es una consecuencia de la furia del capital sobre los bienes de la naturaleza, con sus venenos, el monocultivo y la explotacin depredadora de los minerales. Mariana est all, con una herida abierta, y el Rio Doce, muerto, esperando la compensacin de dos mil millones que la empresa Vale dice no tener, a pesar de los 13,3 mil millones de beneficio neto obtenido en el ao 2016, que distribuir entre sus accionistas, 52% residentes en el extranjero. Y el poder judicial servil y promiscuo finge no darse cuenta!

La crisis poltica, dispensa comentarios. Todos los das tenemos noticias en la prensa que huelen a podrido. En nueve meses, nueve ministros tuvieron que escapar. Y la lata de la basura de la historia est a la espera de la visita de muchos otros.

El comandante del Ejrcito se dirige a la sociedad y dice que la nacin est a la deriva, y todo el mundo se queda en silencio, como si hablara de otro planeta! Ahora, cuando el comandante de las fuerzas armadas, la institucin ms disciplinada de la sociedad, advierte que el barco perdi el control, nadie sabe a dnde va y se hundir... Es por eso que la situacin es muy grave.

Frente a esta situacin, los movimientos populares agrupados en el Frente Brasil Popular hemos defendido que es necesario cambiar el gobierno. Temer y su grupo no tienen ms chances de seguir. Hay que poner freno a todas las propuestas criminales como la reforma de la previsin social y las leyes laborales, detener la entrega de Petrobras y la Base de Alcntara.

Para eso precisamos de elecciones generales, cuanto antes, combinada con una reforma poltica de emergencia, que garantice elecciones limpias sin influencia del poder econmico y de la corrupcin. Y el compromiso del nuevo congreso, convocar a una asamblea nacional constituyente exclusiva.

O sea, slo recuperar la democracia podr salvar a la sociedad, para que tengamos en el comando un gobierno legtimo y popular, que pueda debatir con la sociedad un nuevo proyecto de pas.