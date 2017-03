Geopoltica mundial (Anlisis de la IV Internacional)

Qu implicaciones puede tener la eleccin de Donald Trump?

Viento Sur

Con mucha probabilidad, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estado Unidos representa un punto de inflexin en el desorden geopoltico y en la inestabilidad internacional. Sin embargo es muy pronto para medir sus consecuencias. El mismo Trump, y una parte de su equipo, carecen de un pasado poltico como gobernantes que pudiera ofrecernos alguna referencia fiable. En EE UU el poder presidencial est constreido (mucho ms que en Francia) por el poder del Congreso, de la justicia y de los Estados [federales], como lo ha puesto de manifiesto el pulso entablado tras el decreto que prohiba el acceso al pas a las personas provenientes de siete pases musulmanes (aunque poseyeran permiso de residencia o fueran residentes en el pas). La aplicacin del Decreto fue suspendida por los jueces.As pues, no se puede establecer un criterio basado nicamente en los tweets, en las llamadas de telfono o en las declaraciones salidas de tono de las que Trump es un especialista; tampoco sobre las rectificaciones realizadas precipitadamente: sobre Taiwn y la poltica de Una sola China, sobre Rusia en Europa oriental An as, es necesario comenzar, desde ya, a definir las grandes cuestiones que estn o podran verse afectadas por la puesta en pie de la nueva administracin americana. En este documento solo abordaremos las implicaciones a nivel internacional, dejando aparte las consecuencias de su eleccin en el interior de EE UU.Trump y la inestabilidad. En s misma, la eleccin de Donald Trump constituye un factor de inestabilidad internacional. No estaba prevista y los sectores dominantes de la burguesa en EE UU no lo deseaban: perdieron el control del proceso electoral. Que esto haya ocurrido en el principal pas imperialista constituye un elemento muy inquietante para los gobernantes de todo el mundo. Cmo hacer previsiones cuando el gobierno de EE UU se convierte en algo tan aleatorio?Las primeras medidas de Trump no han hecho ms que alimentar ese sentimiento de inquietud: retirada de EE UU del Acuerdo Transpacfico de cooperacin econmica (TPP), crticas a la OTAN, etc. Los espacios de colaboracin entre los Estados y las burguesas parecen estar amenazados por una administracin que se presenta como unilateralista. El sentido dado al lema Primero Amrica se convertira de ese modo en Slo Amrica. La multiplicacin de acuerdos bilaterales en los que EE UU cuenta con una relacin de fuerzas favorable frente a su interlocutor- reemplazara a los acuerdos multilaterales.Evidentemente existe una continuidad entre las polticas anunciadas por Donald Trump y las de las administraciones precedentes; incluso de la de Obama. Pero tambin hay posibles puntos de ruptura, una inflexin y una escalada cuando menos verbal. Antes EE UU se presentaba como el jefe de fila de distintas alianzas (aunque, en la prctica, no pudiera asumir esa funcin); ahora Trump amenaza con ir en solitario. De ese modo, durante su discurso en Davos permiti que el presidente chino Li Xiping se presentara como su sucesor: no se inquiete por el retroceso de EE UU, estamos dispuestos a garantizar que el proceso de globalizacin capitalista contine!.Trump y la crisis ecolgica global. Donald Trump fue elegido en un momento en el que estamos al filo de la navaja en lo que respecta al calentamiento climtico. Y la cuestin es que ahora tenemos a un climaescptico a la cabeza de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos. El nuevo presidente hace de portavoz de las industrias extractivistas y rechaza las conclusiones de los estudios cientficos al respecto. Se ignora y se niega la dimensin de la crisis ecolgica multiforme a la que estamos confrontados as como la extrema gravedad de sus consecuencias.Los compromisos adoptados por los gobiernos durante la COP21 eran muy insuficientes y las polticas preconizadas (geo-ingeniera) peligrosas: no permiten contener el calentamiento a 1,5. Limitarlo a 2 (un nivel demasiado alto) parece tambin muy difcil. Y si la retirada de EE UU [del acuerdo] se confirma, resultar inalcanzable.Los recientes grandes acuerdos intergubernamentales sobre el clima estuvieron determinados por las negociaciones bilaterales previas entre Washington y Pekn. Es cierto que China y otros grandes Estados siguen prometiendo respetar sus objetivos en materia de reduccin de emisiones de gas de efecto invernadero, pero el paso atrs dado por Trump servir de pretexto a otros pases. Cada gobierno se dedicar a problemas nacionales importantes (como la polucin en China) o a desarrollar sectores industriales que juzga importantes a nivel internacional, pero la suma de estos egosmos no se traducir en una poltica de conjunto.Trump y las mujeres. Donald Trump ha decidido acabar con la financiacin a las ONG que tengan que ver con el aborto (y no slo a las que lo practican). Los presidentes republicanos ya lo hicieron en ms de una ocasin en el pasado. Las consecuencias a nivel internacional son muy graves. Una vez que pierdan estas ayudas, muchas de las asociaciones afectadas no dispondrn de medios financieros para continuar desarrollando sus actividades de ayuda a las mujeres [ni en EE UU ni a nivel internacional].El precio a pagar por la poltica de Trump corre el riesgo de ser muy grave, porque la extrema derecha reaccionaria (sobre todo la de referencia religiosa) sale reforzada. En muchas ocasiones son las propias iglesias las que se sitan a la ofensiva contra los derechos de las mujeres: de hecho asistimos a una dramtica regresin de la condicin femenina en una gran parte del mundo. En esta situacin, el papel de la administracin Trump puede ser particularmente nefasto, lo que en cierta manera explica el eco internacional que han tenido las Marchas de mujeres que tuvieron lugar en Estados Unidos durante la investidura del nuevo presidente as como el anuncio de nuevas jornadas de movilizacin a nivel mundial.Trump y la reaccin ideolgica. Donald Trump rezuma, literalmente, la reaccin. Lo que es verdad para las mujeres tambin lo ser, probablemente, para las LGTB+, para el racismo y para el obscurantismo.Trump no est contra la ciencia. Est contra la investigacin cientfica all donde la misma puede generar un problema a los intereses econmicos que defiende, convirtindose de ese modo en negacionista. Como antes que l Harper en Canad (que quera destruir las bases de datos que permitan trazar la historia del clima), quiere controlar la investigacin y amordazar a las y los investigadores. Para hacerlo ha adoptado medidas de aislamiento y censura hacia los climatlogos y las agencias medioambientales de una brutalidad excepcional, lo que ha provocado la organizacin de una gran manifestacin de cientficos para el prximo abril en Washington.Aunque focalizada sobre cuestiones medioambientales y climticas, la denuncia de las opiniones cientficas por parte de Trump tiene consecuencias ms amplias: legitima el obscurantismo en un momento en el que el creacionismo (incluso su versin dessin intelligent) desarrolla una ofensiva particularmente orientada hacia los programas escolares en numerosos pases.Trump y las extremas derechas. Para los movimientos de extrema derecha en Europa, la victoria de Donald Trump aparece, antes que nada, como una buena noticia. La prueba de que es posible romper con la globalizacin por la derecha! Igual que rechazar a las elites por la derecha!No obstante, no es evidente que las extremas derechas occidentales deseen identificarse demasiado con Donald Trump. El nacionalismo de gran potencia (Primero Amrica) constituye una amenaza y nadie sabe si su administracin lograr estabilizarse. El ridculo puede terminar por matar. Marie Le Pen, dada por vencedora en la primera vuelta de las presidenciales en Francia, no habla a lo Trump.Por su parte, las extremas derechas islamistas, fundamentalistas, saludan la eleccin de Trump como un don cado del cielo. Fue lo que ocurri en Francia despus que Manuel Valls, en su poca de Primer ministro, diera su apoyo a los decretos ilegales adoptados por determinados municipios contra el Burkini, descartando de un manotazo la opinin del Consejo de Estado (de ese modo, actuando anticipadamente como Trump: El Consejo de Estado habla de leyes; yo hago la poltica, situndose por encima de la Ley. Puede hacerlo un primer ministro?)Valls no es ms que una ancdota (salvo para nosotros, en Francia) que hace rer en el extranjero. El Muslim Ban de Trump que prohbe el acceso a Estados Unidos a los originarios de siete pases musulmanes no es para rerse. Las movilizaciones espontneas en Estados Unidos y en los aeropuertos con el fin de permitir la entrada de residentes extranjeros bloqueados y la suspensin por los jueces del decreto firmado por Trump adquieren una dimensin internacional muy importante. Quiebran la bipolarizacin extrema deseada tanto por Trump como por las extremas derechas fundamentalistas.Impacto en el equilibrio de las potenciasTrump y Amrica Latina. La arrogancia imperial no le ha permitido callar a Donald Trump en lo que respecta a Amrica Latina, su coto privado. Los jefes de Estado de esta regin no debieron de apreciar la brutalidad con la que humill repetidamente al presidente mexicano a base de Twists, a cada cual ms lapidarios.Ocurre lo mismo con la amenaza de cuestionar de forma unilateral el Acuerdo de libre-cambio norteamericano (Alena) entre Estados unidos, Canad y Mxico. El primer jefe de todo el continente impulsa una poltica a base de medidas proteccionistas. La izquierda militante en Amrica Latina va a tener que movilizarse contra los nuevos diktaks imperialistas pero sin, por ello, defender el orden existente y la agenda neoliberal /2.Mxico es el pas de la lnea del frente con Estados Unidos. Fundamentalmente en lo que respecta a las implicaciones internacionales de la xenofobia y del racismo anti-inmigracin, anti-latino, de la administracin Trump, simbolizada por una poltica de expulsiones masiva y a marchas forzadas, y la construccin de un muro en la frontera. Toda la inmigracin latina est concernida!. La poblacin musulmana est lejos de ser la nica afectada; ni mucho menos.Trump y el Oriente Medio. Donald Trump dio un puetazo en la mesa para denunciar el fracaso de Obama y la OTAN en Oriente Medio. Anunci la retirada de EE UU del teatro sirio-irak en beneficio de Rusia as como desplazar la embajada de EE UU en Israel de Tel-Aviv a Jerusaln (lo que le llevara a reconocerla como capital de Israel, que no lo har); rompi con la poltica de dos Estados (palestino e israel) que constituye el fundamentos de las negociaciones de paz; situ en el punto de mira a Irn y el acuerdo nuclear que se firm con Tehern, al mismo tiempo que se abri a Arabia Saud y a las monarquas del Golfo y aboga por una alianza estratgica que integre a esos Estados y a Israel para contener a Irn.Dicho esto, todo deja pensar que Trump no tiene la menor idea de la complejidad del juego en Medio Oriente ni, quizs, del hecho de que al respecto las decisiones no le corresponden a su presidencia sino, sobre todo, al Congreso. Ms an que en lo que concierne a estas cuestiones internacionales. As pues, ms vale esperar para hacernos una idea de a dnde llegar la poltica de la nueva administracin.Trump y Rusia. En el terreno diplomtico parece claro que entre sus prioridades, Donald Trump querra un acercamiento con Rusia y que Mosc cuenta con ello. Pero la situacin no est clara. Ya veremos.En el mundo de Trump, en el que la geopoltica de gran potencia sirve sobre todo para hacer negocios, esta opcin (si se confirma) tiene sentido: a diferencia de China, Rusia no es un competidor a nivel mundial. La industria extractivista (petrolera) que quiere encarnar ha tejido lazos estrechos en Rusia. Puede haber convergencia en Oriente Medio. Un eje Washington-Mosc aislara a Pekin, el enemigo principal.Si este esquema se confirma, la posicin de Rusia se consolidara en el teatro de operaciones sirio-iraqu y en Europa oriental a expensas de la Unin Europea.Trump y la Unin Europea. Una colaboracin ruso-americana tendra muchas implicaciones para la UE, de la que Trump ha dicho todo lo que de mal pensaba. A pesar de las ideas sobre una Europa-Potencia, la UE no ha podido, no ha sabido o no ha querido constituirse como potencia geopoltica mundial. El nuevo presidente estadounidense amenaz con reducir su aportacin a la OTAN, rechazando pagar ad vitam aeternan por su defensa. La UE est bajo presin en un momento de crisis: Brexit, heterogeneidad creciente, impopularidadLa reciente conferencia de Munich (Alemania) en torno a la seguridad denominada el Davos de la defensa- no ha tranquilizado a la UE. Es cierto que muchos de los enviados por Washington intentaron quitar hierro a las declaraciones de Trump (que, por ejemplo, calificaba de obsoleta a la OTAN), pero el vice-presidente Mike Pence ni siquiera ha cit a la Unin Europea en su discurso. Y no se ha avanzado en ninguna cuestin /3.Los dirigentes europeos plantean el problema del armamento real de Alemania de forma cada vez ms urgente. No existe un ejrcito europeo. Los ejrcitos britnico y francs no cubren esta ausencia ms que parcialmente y, sobre todo, se movilizan en el marco de opciones nacionales. Se han visto confrontados a exigencias contradictorias: reducir los costes debido a las polticas de austeridad al mismo tiempo que se ampliaban sus compromisos en mbitos extranjeros o, tambin, internos (Francia). El material y el personal militar estn agotados, con riesgo de quemarse, lo que parece ser la situacin en el caso de Gran Bretaa , mientras que en Francia podramos asistir a una cada brutal /4.En esta situacin, puede ocurrir cualquier cosa. Se lanzan globos sonda sobre cuestiones tab. Un miembro del Partido demcrata-cristiano, Roderich Kiesewetter, declar que si la Amrica de Trump ya no quiere ofrecer la garanta de seguridad nuclear, Europa necesita un paraguas nuclear. Un editor del Frankfurter Allgemeine Zeitung, remach el clavo: dado el rearme ruso y la pequeez de las fuerzas de ataque anglo-francesas, pensemos en lo impensable: nuestra propia disuasin nuclear /5.La primera ministra britnica, Theresa May, tambin se interroga sobre las consecuencias de la eleccin de Trump en materia de defensa europea. Hace tiempo que Estados Unidos reclama mayores esfuerzos a los miembros de la UE y critica a la OTAN, pero Trump puede pasar a los hechos mientras que Obama, ms consciente de la complejidad del asunto, no lo hizo. May es (era?) una incondicional de la OTAN. El Financial Times publica ahora un artculo de Anne Applebaum incitando al Reino Unido a impulsar un nuevo pacto de seguridad, a pesar del Brexit /6.La incertidumbre no solo llega del otro lado del Atlntico. En la UE no puede haber una discusin seria antes de las prximas elecciones en Francia y Alemania. La construccin europea vive una crisis estructural. La Unin es incapaz de desempear el papel que debera en el mbito internacional para garantizar el orden imperialista. Quienquiera que sea el presidente de Estados Unidos, all nadie sabe qu esperar de los Europeos.Trump y China. Cmo va evolucionar la confrontacin chino-estadounidense bajo Trump?Esta es una de las cuestiones ms importantes que habr que seguir con atencin en el prximo futuro. Un nmero creciente de comentaristas hace referencia incluso a la posibilidad de una nueva guerra mundial (en qu forma?) que se estara prefigurando en la situacin de Asia oriental.Sin aventurarnos en el debate sobre la guerra que viene, tomemos nota que Trump tiene enfrente un problema al que Obama fue incapaz de dar respuesta: Cmo recuperar la iniciativa en Asia oriental despus de haber dejado durante tanto tiempo la iniciativa a China; ms an, cuando estos ltimos aos Pekn ha consolidado su control regional? Su actividad econmica en la regin ha aumentado, as como su peso poltico y diplomtico. La militarizacin en propio beneficio del mar de la China del Sur es un hecho consumado. La construccin de islas artificiales est suficientemente avanzado como para poner en pie una red de defensa operativa: pistas de aterrizaje, implantacin de numerosos lanza misiles tierra-aire, etc. La flota china navega a sus anchas. Se ha dado un paso cualitativo.Ninguna presin forzar a China a hacer las maletas. Es muy importante lo que est en juego: el control del acceso a los ocanos, la influencia dominante en la regin (EE UU o China), el nacionalismo de potencia (cemento ideolgico del rgimen)El listn est muy alto. Es verdad que la VII flota estadounidense puede navegar en el mar de China, pero no puede expulsar al ejrcito chino sin, cuando menos, embarcarse en un conflicto activo del que nadie puede prever las consecuencias.La situacin es ms controvertida y fluida en Asia del Nordeste con el cara a cara belicoso entre Japn y China. El factor norcoreano y la crisis latente de la pennsula; la identidad propia reafirmada por Taiwn y la necesidad de Pekn de meter en cintura a la poblacin de Hong Kong. Ahora bien, en esta parte del planeta, las relaciones entre las potencias no estn fijadas, al contrario de lo que mucha gente trata de creer. La nueva China capitalista ya no est en la posicin estratgica defensiva heredada de Mao. Cada vez ms, Estados Unidos debe restablecer el liderazgo perdido en el sudoeste. Insegura sobre el futuro, la derecha militarista de Japn presiona para una rearme completo del pas. Corea del Norte juega al juego nuclear de la disuasin del dbil frente al fuerte, pero desencadena una serie de reacciones imprevistas: implantacin por parte de Estados Unidos de una base de misiles de intercepcin Thaas en Cora del Sur, susceptible de cubrir una gran parte del territorio chino, que reducen su capacidad de disuasin. Por su parte Pekn decidi desplegar en los ocanos sus submarinos con ojivas nucleares para protegerse de un primer ataque enemigo /7.Este despliegue an no se ha llevado a cabo, y es ms fcil decirlo que hacerlo. Los submarinos chinos con todava muy ruidosos (fcilmente detectables), el alcance de sus misiles balsticos es muy pequeo y China necesita producir ms armas con cabezas mltiples que sean tecnolgicamente fiables. Por otra parte, disponer de una cadena de mando capaz de actuar en tiempos de crisis es problemtico; todo eso cuesta muy caroNo obstante, la escalada militar en Asia del nordeste adquiere actualmente una dimensin nuclear. De ah que las potencias menores deban mostrar que disponen de una capacidad seria para un segundo ataque en caso de que Rusia de un lado y EE UU de otro intenten destruir de un golpe todos sus emplazamientos de lanzaderas. Francia, Gran Bretaa y China no pueden hacerlo. En Europa la cuestin es slo terica. Ahora Pekn se inquieta de su vulnerabilidad, como atestigua su programa para el despliegue de los submarinos nucleares.China y RusiaChina se impone como una potencia mundial (sobre todo, con su parque armamentstico nuclear) y como una zona de influencia regional. A Putin no se le vio aparecer en Davos, como lo ha hecho Xi Jinping, como garante de la globalizacin capitalista.China es una potencia mundial con un perfil militar mucho ms discreto, si bien en progresin permanente. Ahora bien, su zona de influencia econmica y diplomtica es ya casi universal. Es la conclusin de una poltica de expansin desarrollada de forma sistemtica desde hace 30 aos y de la relacin que establece entre los retos nacionales y el despliegue internacional. Como pas capitalista que es, China conoce y conocer crisis. Actualmente contempla un considerable exceso de produccin, una crisis inmobiliaria, el endeudamiento, crditos impagables, tensiones en el mercado del trabajo, huida de capitalesEl despliegue internacional responde por una parte a estos factores internos de crisis. Debe garantizar el aprovisionamiento regular de la economa en materias primas (compra de tierras, de minas, de compaas de transporte, de puertos). Para ello invierte de forma masiva en la construccin y la obra pblica en el extranjero, ofrece mercados a un sector en gran dificultad a nivel nacional; mercados de salida para su sobreproduccin (cemento, acero..). Permite exportar mano de obra y refuerza la ideologa del rgimen: el nacionalismo de gran potencia.En diversos pases, estas inversiones (financiadas por bancos chinos) estn polticamente en riesgo. Un Estado endeudado puede movilizar fcilmente la poblacin contra los chinos para desembarazarse de ellos una vez que los trabajos estn finalizados, pero por el momento la expansin china conserva su dinamismo. hasta cuando? He ah una cuestin importante.Siendo como es la primera potencia mundial, Estados Unidos ha perdida la iniciativa estratgica: no puede asumir todas sus responsabilidades y sin poder esperar gran cosa de los europeos, dej a Siria en manos de los rusos y a China en el mbito internacional. Trump, que parece no conocer ni pio de la relacin de fuerzas mundial ni de las combinaciones geopolticas regionales, comenz a pedir a la UE y al Japn que paguen ms (devolvedme mi dinero!) y a instituciones como la OTAN que se plieguen a las prioridades definidas unilateralmente por su administracin. La realidad no va a plegarse a su imaginacin. Cmo va a intentar de contrapesar a China; qu reacciones en cadena puede provocar? Inquietante.Periodo y solidaridadLa eleccin de Trump expresa y aviva las contradicciones de la globalizacin capitalista en tanto que modo de dominacin. La libertad del movimiento de capitales se salda por la desafeccin popular en un nmero creciente de pases, por crisis de legitimidad y gobernabilidad nacionales o regionales. Por otra parte, las funciones monrquicas de los Estados no se han globalizado al mismo nivel que el capital. No hay armonizacin entre las polticas econmica pedradoras de una parte y, de otra, su encuadre ideolgico, las polticas securitarias y las guerras cuya responsabilidad incumbe siempre a los Estados (-nacin).Por el momento estas contradicciones no tienen solucin. Desde hace varias dcadas la burguesa desarrolla una ofensiva de clase frontal para recuperar todo lo que se vio obligada a ceder tras la Segunda Guerra Mundial y las revoluciones del siglo XX. Desde la implosin de la URSS, esta ofensiva ha adquirido una dimensin realmente planetaria. Desde las crisis financieras de 1997-1998 y, sobre todo, la de 2007-2008, adquiere una dimensin cada vez ms claramente contrarrevolucionaria. La extrema violencia con la que se han movilizado las mltiples fuerzas de la contrarrevolucin en Oriente Medio para quebrar la extraordinaria movilizacin popular iniciada en 2011 es una muestra de ello.Hemos entrado en una nueva poca. En mi informe ha hablado de un perodo contrarrevolucionario, lo que ha generado muchas reticencias o incomprensiones. Por utilizar la palabra periodo que parece demasiado largo, poco clara? Podra decir momento (en el sentido de una duracin indeterminada), pero me temo que un trmino semejante no supere la prueba de las traducciones. Contrarrevolucionario no quiere decir que la contrarrevolucin haya vencido sino que es a eso a lo que estamos confrontados; bien de forma abierta como en una gran parte del mundo musulmn, o de manera ms sibilina como a menudo en Occidente.Busquemos las la palabras que expresen mejor la naturaleza del tiempo presente, pero no lo maquillemos.En una parte del mundo, la violencia de los ataques provoca movilizaciones a veces espectaculares, como en EE UU tras la eleccin de Trump: marchas de mujeres, apoyo a las vctimas del Muslin Ban, marcha a favor del da de la tierra y de las y los cientficos Se trata de una ola de protestas de una dimensin excepcional. La derechizacin de los gobiernos suscita tambin la emergencia de procesos polticos a izquierda, como Corbyn en Gran Bretaa. Lo que ofrece muchas posibilidades de accin para nuestras organizaciones.En esta medida se puede hablar de bipolarizacin: reaccionaria y progresista; si bien es necesario precisar que se trata de una bipolarizacin muy desigual. Theresa May est en el gobierno, Jeremy Corbyn no. El Brexit realmente existente ha abierto la va a una explosin racista y xenfoba, no a una ofensiva de la clase obrera.Por otra parte, en la otra punta del planeta, las oportunidades se reducen drsticamente. La lucha popular continua en Oriente Medio, pero en condiciones terriblemente degradadas. Quisiera citar un ejemplo que me ha marcado profundamente. A lo largo de muchos aos he estado yendo a Pakistn en solidaridad con luchas ejemplares por su tenacidad. Los fundamentalistas religiosos, los servicios secretos del ejrcito, los esbirros de los poderosos imponan el terror pero, a pesar de ello, las resistencias populares continuaban siendo importantes. Fue as como llegu a tomar la palabra en mtines de varios miles de personas. En la granja militar de Okara donde ahora estn presos y torturados todos los lderes campesinos junto con los trabajadores del textil de Faisalabad- me encontr con Baba Jan, infatigable militante de Gilgit-Baltistan actualmente condenado a cadena perpetua tras haber sido torturado. Los atentados terroristas se suceden en Lahore, donde suelo residir. En pocos aos la situacin se ha venido abajo. Continan las resistencias y evidentemente merece todo nuestro apoyo- pero en una situacin peor que antes.No voy a tratar aspectos del debate referentes a otros puntos del orden del da (sujeto revolucionario y los movimientos sociales, la construccin de partidos tiles /8), pero quiero concluir sobre nuestras tareas de solidaridad.Actualmente estamos confrontados a formas de violencia realmente sin lmites y, tambin, sin tapujos. Ya no se niega la hiperviolencia, sino que se hace alarde de ella. Es sobre todo el caso para organizaciones terroristas como el Estado islmico que escenifica la deshumanizacin de las vctimas, pero esta deshumanizacin del adversario y de grupos enteros /9 se encuentra tambin en la guerra tica o guerra santa, en el combate del Bien contra el Mal entonado por Bush tras los atentados del 11 de septiembre /10. La guerra humanitaria se emancipa del derecho humanitario y del derecho de guerra. Al enemigo absoluto no le corresponde ningn derecho: se pudre en las galeras fundamentalistas o en el pozo negro de Guantnamo y las prisiones secretas de la CIA. El recurso al crimen del blasfemo, de lesa-majestad, de atentado a la seguridad (o a la identidad o al smbolo) nacional brilla por excelencia. En Francia algunos proponen detenciones preventivas en campos de retencin de quien sea sospechoso de poder realizar un atentado terrorista en el futuroRecordemos de pasada que la deshumanizacin era uno de los objetivos del rgimen concentracionario nazi. El retorno insidioso de la poltica de deshumanizacin no es slo un signo de los tiempos reaccionarios sino de los tiempos contrarrevolucionarios. Define un nuevo terreno de resistencia de cuya importancia hemos de ser conscientes. Ningn fin lo justifica. No se puede negar la humanidad del adversario, sea quien sea. Esa es la cuestin.La represin sin lmites anuncia la expansin de las tareas de solidaridad.Actualmente estamos confrontados fundamentalmente a tareas de solidaridad colectiva: hacia las poblaciones vctima de catstrofes humanitarias de diverso origen; hacia las migraciones y los desplazamientos forzados (mucho ms amplios hoy que al final de la II Guerra Mundial); hacia los pueblos agredidos o hacia las y los militantes detenidos en sus pases Debemos acoger a las y los exiliados, personalmente amenazados, con una particularidad: en el exilio, puede que sigan estando perseguidos. Como es el caso de periodistas e intelectuales del mundo rabe contra los que se han lanzados las fatwas. Tambin es el caso de las y los tailandeses culpables de lesa-majestad y obligados a ocultarse porque son denunciados por redes ultra-realistas que operan en Francia. Es ya, o lo ser, el caso de las y los kurdos y turcos que los servicios secretos de Erdogan han estado o estarn dispuestos a asesinar. No solo debemos y deberemos acogerles, sino tambin protegerles.Todo ello exige la reconstruccin de una cultura colectiva de solidaridad entre la gente progresista. La solidaridad (bajo mltiples formas humanitarias, polticas y financieras /11) debe formar parte de las tareas habituales de las organizaciones populares (asociaciones, partidos, sindicatos). Colectivizada, la solidaridad concreta es uno de los pilares sobre los que se puede fundar el nuevo internacionalismo que necesitamos /12.Pierre Rousset(26/02/2017)http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article404141/ La versin actualizada de los proyectos de resolucin se publicar a finales de marzo.2/ ESSF (artculo 40171), Statement (Mexico) : Against Trump and Pea : unity from below and without borders.3/ Le Monde, 20 /02/ 2017. Disponible en: Au Davos de la dfense , lincertitude Trump : Grave crise de confiance entre lEurope et les Etats-Unis.4/ Nathalie Guibert, Le Monde, 22 /12/ 2016. Disponible en Arme bonsa Larme franaise craint un dcrochage brutal en 2020.5/ Ver Josef Joffe, 13 /02/ 2017, Financial Times :https://www.ft.com/content/4a60efd8-f1fd-11e6-95ee-f14e555136086/ FT, 15 /02/ 2017 :https://www.ft.com/content/b3fcd252-f1f0-11e6-95ee-f14e555136087/ ESSF (artculo 40404), New arms race China to send nuclear-armed submarines into Pacific amid tensions with US.8/ Sobre este ltimo punto, ser fundamentalmente Pierre Rousset, Rflexions sur la question du parti (bis) Un tour dhorizon.9/ ESSF (artculo 40417), Human Rights : Toxic political agenda is dehumanising entire groups, Amnesty warns.10/ Daniel Bensad, ESSF (artculo 40412), Le nouveau discours de la guerre le monde entier en tat dexception permanent .11/ En torno a este ltimo aspecto, ver el balance de la actividad de ESSF (artculo 39722), 2005-2015 : Onze ans de solidarit un bilan des campagnes financires dESSF.12/ Se estn construyendo nuevos espacios para colectivizar la reflexin y el intercambio de experiencias con el fin de reforzar las sinergias. Ver, por ejemplo Intercoll en ESSF (artculo 40234), Intercoll : Prsentation du groupe de travail Internationalisme et solidarit internationale .Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article12276#sthash.KC05hWxx.dpuf