Lasso dice que crear un milln de empleos, sepa cmo antes de votar!

CELAG

Una de las ventajas electorales de la derecha empresarial regional ha sido la capacidad de trasladar sus conocimientos de marketing al mundo de la poltica. Esto le otorga una importante ventaja sobre los partidos progresistas que, con bastante inocencia, desprecian esta tcnica, percibindola como meras artimaas para engaar votantes, fundamentalmente, porque no la necesitaron ya que contaban con el carisma natural de lderes como Correa, Chvez, Evo, Lula, Nstor y Cristina. En esta etapa de sucesin de liderazgos, sin el carisma de los lderes originales, el progresismo necesariamente deber utilizar las mismas cartas que la derecha, apostando a largo plazo por cambiar las reglas del juego que hacen que la democracia, como instrumento de representacin de las mayoras, sea tan permeable al engao y la mentira electoral.Al igual que en el marketing de negocios, el marketing poltico puede apoyarse en los atributos reales de los candidatos y sus propuestas, o ser un mero engao. En la campaa ecuatoriana, el recurso de marketing ms notorio fue la propuesta del banquero Guillermo Lasso de crear 1 milln de empleos en 4 aos. La consigna es muy atractiva y ha calado hondo entre los ecuatorianos quienes perciben al desempleo como el principal problema del pas.La intencin de esta nota es contribuir a dilucidar si esta propuesta es un mero recurso del marketing o si puede ser cumplida. Contamos para ello con una herramienta sencilla del anlisis econmico, que se basa en la idea de que el crecimiento del empleo est vinculado al crecimiento econmico (en la jerga tcnica se denomina elasticidad empleo-producto). De acuerdo a la Revista de la CEPAL[1] por cada 1% de crecimiento del PIB en la regin, el empleo crecer en promedio el 0,33%. Una cifra semejante al 0,43% que registr Ecuador durante el perodo de rpido crecimiento 2007-2014. Ahora bien, crear un milln de empleos implica que durante los cuatro aos el empleo debera crecer al ritmo de 3,2% anual. No parece una gran tasa de crecimiento, pero es una tasa alta acumulada si tenemos en cuenta el perodo de 4 aos. Teniendo en cuenta el crecimiento que implica la promesa de Lasso y la relacin empleo-producto que hemos sealado, el PIB tendra que crecer anualmente entre 7.5% y 10% anual.Es posible este crecimiento de la economa que implcitamente nos propone Lasso? Veamos algunas cifras de contraste. Entre 1965 y 2007, el PIB en Ecuador creci un promedio de 3.9% anual. Entre 2007 y 2014, los mejores aos de Correa, el crecimiento promedio fue del 4.7%. Solo en 4 perodos (1973, 1974, 1975 y 2004, todos de bonanza petrolera) el PIB creci por encima del 7.5%. Adems, en la misma plataforma electoral del banquero, se habla de lograr tasas de crecimiento del PIB entre 5% y 6% anual. Correa necesit 7 aos para lograr que el empleo formal creciera en un milln de puestos (pero en el mismo perodo 2007-2014, no creci el empleo informal). Tenemos que tener en cuenta que Lasso propone reducir las barreras al comercio internacional como las salvaguardias, y que toda la evidencia internacional (ver el mismo informe de la Revista de CEPAL) nos muestra que esto destruir empleos en lugar de crear empleos.A la luz de estos datos, es altamente improbable que Lasso pueda cumplir su promesa, ms aun teniendo en cuenta que el mercado petrolero no est ni cerca de disfrutar de un boom de precios como el de los 70s.Pero Lasso cuenta con una herramienta para poder cumplir su promesa: la reduccin de los salarios. El ya citado artculo de la Revista de CEPAL, muestra que en la regin se observa que por cada 1% de cada del salario, el empleo podra aumentar entre 0.05% y 0.11%. Esto significa que para que el empleo total crezca el 3.2% anual que promete Lasso, el salario de los ecuatorianos tendra que caer entre 30% y 60%, lo que slo podra lograr flexibilizando y permitiendo la contratacin ilegal de trabajadores. La misma estrategia est empleando Macri en Argentina, donde en el primer ao del gobierno los salarios reales cayeron un 10%.La tcnica de marketing consiste en destacar lo positivo y ocultar lo negativo. Esto es lo que sucede con la propuesta del milln de empleos. Siguiendo esta tcnica ocultan que lo harn bajando salarios porque quines votaran por Lasso sabiendo que bajar los salarios como Macri hace en Argentina? Este es el verdadero fraude electoral de su campaa.En definitiva, este anlisis permite concluir que Lasso podr cumplir su promesa de crear el milln de empleos, pero, probablemente, los ecuatorianos y ecuatorianas no estn muy agradecidos si lo logra.[1] Navarro, L. (2009). Crisis y dinmica del empleo en Amrica Latina. Revista CEPAL 99.Fuente: http://www.celag.org/lasso-dice-que-creara-un-millon-de-empleos-sepa-como-antes-de-votar/