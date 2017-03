Catalua como caso radiactivo especial

El 4 de febrero de 2017 el diario portugus Pblico informaba de los niveles de radiacin en el ro Tajo debido a la actividad de Almaraz.

El 15 de marzo de 2016 algunos medios de EE.UU. informaban de la deteccin de vertidos de productos radiactivos de dos reactores nucleares, en Nueva York y Miami.

En el caso de Portugal se trat de una denuncia; en los Estados Unidos las autoridades reaccionaron contra las centrales; mientras los propietarios de los reactores implicados declinaban hacer declaraciones.

En Catalua en casos como estos la industria nuclear contar con un recurso nico, una vez aprobado el Captulo sptimo de la Ley de presupuestos 2017 del gobierno PDECAT-ERC.

Los propietarios de Asc o Vandells podrn declarar que ya pagan un impuesto por nuestra contaminacin radiactiva, y que los problemas de salud que se puedan dar son competencia de la administracin sanitaria.

An no hay fecha de aprobacin definitiva de los presupuestos 2017. An hay tiempo para que los representantes polticos sepan que nuestra salud no es una mercanca para negociar entre ellos y la industria nuclear. Apoya el MANIFIESTO donde se pide la retirada del Captulo sptimo de la Ley de presupuestos. Ya contamos con ms de 800 personas.

Lo haremos llegar a todos los grupos polticos que forman el Parlamento antes de que procedan a la votacin.

Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-155/campanas/cataluna-como-caso-radiactivo-especial