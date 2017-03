Economa de Per: Vaso medio lleno o medio vaco?

Per ha sido una de las economas de ms rpido ascenso en Amrica Latina en la ltima dcada. Si bien el contexto externo favorable producto del auge de los precios de las materias primas en el mercado internacional impuls el crecimiento de la mayora de los pases de la regin, se podra afirmar que el desempeo econmico de Per fue bastante notable: en 2012 su PIB per cpita fue 32% superior respecto al de 2002, y durante ese mismo perodo el promedio anual de expansin gir en torno al 6.5% en un contexto de baja inflacin.

La bonanza propici lo que economistas llaman un crculo virtuoso, hubo una mayor inversin pblica y se expandieron algunos programas sociales. Segn el Banco Mundial, el fuerte crecimiento gener una lluvia de empleos que redund de forma positiva en los ndices de pobreza. La pobreza monetaria[1], que en 2004 representaba el 43% de la poblacin, en 2014 lleg al 20%.

No obstante, la visin triunfalista sobre un modelo de crecimiento basado principalmente en la exportacin de minerales e hidrocarburos (alrededor del 74% del total) se impuso en la lgica comn, desaprovechando as la poca de vacas gordas para encarar reformas estructurales a largo plazo como la justicia tributaria o la diversificacin productiva. Es as como con el fin del superciclo de los commodities, el auge de la economa peruana tambin parece haber llegado a su fin. Slo habra que mirar los nmeros entre 2011 y 2014, cuando el precio del cobre, que representa la mitad de las exportaciones de la escasa canasta peruana, registr una baja de USD 141 a USD 116. Con ello la economa perdi dinamismo y el PIB se resinti. Acostumbrado a expandirse a un ritmo de ms de 6% a lo largo de una dcada, se desinfl a poco ms de dos puntos en 2014 (+2,35%). El frenazo tambin se reflej en los empleos y salarios.

Vale, todos coincidimos: crecer importa. Pero aunque sean positivas, es un deber estirar la vista ms all de las cifras del PIB y preguntarse cmo se crece? es inclusivo? es equitativo? cmo se refleja en los indicadores sociales?

La pobreza se redujo, pero

De acuerdo con OXFAM, las brechas que separan a quienes cuentan con diversidad de recursos y oportunidades y quienes no, se ensancharon hasta tres veces. El peor castigo de esta realidad afecta desproporcionadamente a los ms vulnerables: nios y adolescentes. El nmero de pobres entre la poblacin menor de 14 aos es casi el doble que entre los mayores de 14 aos. Adems, la desigualdad se observa tambin entre gneros: si bien los ingresos laborales han crecido en general, el ingreso laboral promedio de una mujer es un tercio menor que el de un hombre, prcticamente igual que una dcada atrs[2].

El sector salud tiene serias deficiencias. Al trmino del ao anterior, la desnutricin infantil fue de 13,3%, mientras que el 43,6% de los infantes sufra anemia crnica. Ambos se consideran un problema en las vidas de al menos 400 mil nios y nias en todo el pas.

El desempleo est en aumento. Si a finales de 2015 se ubicaba en el 5,7%, en 2016 repunt ms de un punto hasta llegar a 6,9%: la tasa ms alta en relacin a los pases de la Alianza del Pacfico. Por su parte, la tasa de desocupacin juvenil se sita aproximadamente en el 18%. Entre las principales causas de desempleo juvenil se encuentran la deficiencia del sistema educativo y el abandono escolar temprano por razones principalmente econmicas. Pero stos no son los nicos resultados negativos en cuanto a trabajo se refiere. A esto hay que sumar un alto nivel de informalidad laboral (70%), con los fenmenos generalmente asociados de subempleo.

En este particular, el gobierno del nuevo presidente de Per, Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) prometi que para 2021 su administracin habr conseguido que el 60% de los trabajadores peruanos pasen a la formalidad. Para ello, el lder de Peruanos por el Kambio prev la reduccin en un punto porcentual (de 18% a 17%) del Impuesto General a las Ventas (IGV) y la implementacin de un rgimen tributario especial para las pequeas y medianas empresas, medidas que pese a no haber sido aprobadas todava, PPK asegur comenzarn a regir a partir del primero de julio de 2017.

De cualquier modo, la informalidad no es lo nico que PPK tendr que hacer frente en materia laboral. Las expectativas por un aumento del sueldo mnimo, que an contina siendo uno de los ms bajos si se compara con otros pases de Amrica Latina y la necesidad de generar consensos sobre la Ley General de Trabajo y de crear incentivos para la capacitacin laboral, sern otras de las batallas en materia laboral que el ejecutivo tenga que abordar en los prximos meses.

El 2017 ser un ao clave en este sentido. El gran desafo del gobierno ser definir qu tipo de crecimiento quiere: uno que favorezca la gran inversin con rebajas de impuestos y enfocado hacia una flexibilizacin laboral; o por el contrario, uno con una perspectiva de desarrollo ms amplia que coloque en el centro de la agenda la lucha contra la desigualdad y la inclusin socioeconmica de las mayoras.

Notas:

[1] La pobreza monetaria es aquella situacin en la que el nivel del ingreso o consumo de una persona es inferior en valor a una canasta de bienes y servicios esenciales.

[2] INEI (2015). Estadsticas con Enfoque de Gnero. Informe Tcnico N 2 Junio 2015. Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. Lima.

Fuente: http://www.celag.org/economia-de-peru-vaso-medio-lleno-o-medio-vacio/