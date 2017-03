Recuperadas en peligro: desalojo a Acoplados del Oeste y la amenaza al BAUEN

Lavaca.org

Las narices de pasajeras y pasajeros se pegan a las ventanas del colectivo 506 en Merlo cuando el vehculo se interna en la ruta 200 camino hacia Marcos Paz: una hilera de camiones de Infantera y Polica Bonaenerense cercan las 15 hectreas de la metalrgica Acoplados del Oeste (ADO) ex Petinari-, fbrica recuperada por ms de 100 trabajadores en 2015. Dentro del predio se observan efectivos de la Polica local y hasta polica montada.

Una orden de desalojo del Juzgado de Garantas N2 del Departamento Judicial de Morn, a cargo del juez Ricardo Fraga, se despleg con un megaoperativo durante la madrugada del viernes para restituir la posesin de la empresa a la firma Pedro Petinari e Hijos S.A, a quien los trabajadores vienen denunciando desde hace dos aos por el vaciamiento de la fbrica, los despidos y salarios impagos. El inusitado despliegue policial (en total, desde las 5 de la madrugada, desfilaron all ms de 600 efectivos) se produjo entre las 5 y las 6 de la maana y no dej ingresar a los obreros a sus fuentes de trabajo. Llama la atencin la cantidad de policas: es algo nunca visto. Pareciera que ac hubo una decisin poltica, dijo a lavaca Luis Becerra, uno de los trabajadores de ADO.

La cooperativa, que ya haba sufrido otros desalojos, haba puesto la empresa en funcionamiento y haba conquistado una ley de expropiacin votada hasta por funcionarios de la alianza Cambiemos en ambas cmaras de la Legislatura bonaerense, pero la gobernadora Mara Eugenia Vidal la vet. La amenaza de desalojo no tard en caer, pero la cooperativa logr frenarla por 90 das que luego se prorrogaron. Una vez cada, la orden de desalojo (orden de lanzamiento, segn el amigable lxico judicial bonaerense) que databa del 5 de mayo de 2016, se concret este viernes.

Ni en un Boca-River se ve semejante operativo, diceLuis Coronado, uno de los abogados de los trabajadores. Claro que vamos a apelar y posiblemente la Cmara de Apelaciones d marcha atrs con esta orden, pero lo que me preocupa es quin est mandando semejante mensaje con este ejrcito en la calle. Que no nos deje llamar la atencin: esto es un megamensaje. La primera pregunta es si esto es para el movimiento de fbricas recuperadas. Que yo recuerde nunca se vio un operativo de estas caractersticas en una fbrica recuperada. Recordemos que esta semana se conoci la fecha del desalojo del Bauen para el 14 de abril. Qu quiere decir esto?.

El desalojo motiv una fuerte repercusin en redes sociales que expres el arco social y territorial en el que se sustenta Acoplados del Oeste: vecinos, partidos polticos, movimientos sociales y sindicatos como Curtidores, ATILRA (lecheros), SATSAID (televisin y comunicaciones), ATE y CTA, entre otros, se movilizaron en apoyo hasta la planta, ubicada en Ricardo Balbn 2951. Tambin estaba Francisco Manteca Martnez, trabajador de la recuperada Textiles Pig. Desde la ruta, colectiveros, camioneros y automovilistas hacan sonar sus bocinas y pedan a gritos:

-No aflojen!

Ese grito se expresa en la historia de los trabajadores: les adeudaron salarios, les incumplieron aguinaldos, los echaron, los dejaron en la ruta, tomaron, pusieron la fbrica a producir, los desalojaron, volvieron a tomar y formaron una cooperativa para mantener las fuentes de trabajo.

Desde ese abrazo y esa historia, Fabin Malacalza, obrero, detalla qu ocurri: Nos enteramos ayer que podra haber un desalojo ya que hubo una movida extraa. Cerca de las 15 cay un mvil de Infantera con dos oficiales, uno de civil y otro sacando fotos. Le preguntamos qu estaba haciendo y nos dijeron que los haban mandado de La Plata porque haba un conflicto con la empresa. Empezamos a sospechar. Llamamos a diputados y nos dijeron que no haba ninguna orden, que nos quedemos tranquilos. Nosotros tenamos, adems, un lugar en la planta para la Municipalidad de Merlo porque ellos tenan una delegacin rota. A las 11 de la noche vinieron a sacar todas sus pertenencias. No nos dijeron por qu. Ms sospechas: nos quedamos en la fbrica unos 50 compaeros hasta las 4 de la maana. Ah pensamos finalmente que no iba a haber desalojo y nos fuimos. Minutos despus cayeron todos. Haba mil policas, la fbrica totalmente tomada y luego nos noticiamos que los exdueos cayeron y haban entrado a la planta.

A Malacalza le llama la atencin la actitud municipal. Estbamos trabajando para ellos, construyendo refugios y paradas de colectivos. Y no nos dicen nada?. Jorge Gutirrez, presidente de la cooperativa, cuenta luego de una reunin con el secretario de Gobierno del Municipio, Gustavo Soos. Nos dijeron que ellos pensaron que nosotros sabamos.

Alejandro Vallejos, 56 aos, que trabaja en seguridad los fines de semana y feriados, se enter porque le avis su sobrino al ver el despliegue policial: Fue todo sorpresivo, pero es lo que est pasando en el pas: fijate los despidos, las suspensiones y la amenaza de desalojo en el Bauen. Es una incertidumbre. Mi familia hace aos que me est bancando pero muchos compaeros se separaron. Los dueos ofrecieron indemnizarnos. Yo no quiero nada. Adems, no me sirve: trabaj 13 aos y, con la edad que tengo, ya no me toma nadie.

La referencia al Hotel Bauen, smbolo de las empresas recuperadas en Argentina, se replic desde la calle en cada uno de los trabajadores. La cooperativa sufri el veto del Presidente Mauricio Macri a la ley de expropiacin que haban conseguido en el Congreso nacional. Ahora la jueza Paula Hualde, al frente del Juzgado Comercial N9, Secretara 18, dispuso la restitucin del inmueble de la Avenida Callao 360 a la empresa Mercoteles, con un plazo tope el da 14/4.

Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa y presidente de la Federacin Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), dice a lavaca: Lo de Acoplados es como el ensayo de lo que puede suceder ac. Estamos intentando acelerar los trmites en el Congreso para ver si llegamos a votar de vuelta la ley. Tambin estamos pensando algunas acciones. Por eso, convocamos a todas las organizaciones el jueves 9 de marzo a las 18 en el hotel para pensar juntos cmo seguir.

Un dato: el desalojo de Acoplados del Oeste llega a dos semanas del vencimiento de la quiebra de los exdueos de Pedro Petinari e Hijos. Gutirrez: Creo que nos favorece porque estamos a 14 das de la resolucin del juez de concurso. Hoy lo que se ve es que la empresa no tiene la intencin de pagar. Coronado: Por ms que en un concurso llegues a un acuerdo con los acreedores comunes, si no llegs a uno con los trabajadores tu empresa va a la quiebra. Por eso lo que ocurri es un sinsentido: echs a los que legalmente tienen la chance de la tenencia.

Gutirrez: Volveremos a resistir ac afuera, como en los principios. No nos vamos a mover. Adems estamos tratando de hablar con los ministros de Trabajo (Marcelo Villegas) y de Seguridad (Cristian Ritondo), ya que incumplieron su promesa: ellos se haban comprometido a que no nos iban a desalojar. Queremos una explicacin: qu pas. Malacalza: Es muy duro lo que estn haciendo. Estbamos trabajando, generando confianza en los clientes. ADO es una cooperativa legitimada, legalmente constituida. Es el ltimo manotazo de ahogado que pueden hacer.

Jos Luis Mio, 50 aos, casado, cuatro hijos: La realidad es que somos 70 trabajadores. Eso quiere decir que somos 70 tipos que queremos trabajar. Y hay que mantener este monstruo: Petinari estuvo en los mejores puestos del ranking nacional en su momento. Y ellos tienen una deuda muy grande con nosotros. Son dos aos de pelea, de aguante. Slo estamos reclamando lo que es nuestro. Nosotros armamos de cero carroceras, acoplados, conteiners. Los tenemos en la cabeza porque nosotros somos los planos. Yo hace 11 aos que estoy. Hay gente que ms. Imaginate que si nos vamos, cmo van a hacer para poner esto a trabajar? El eje del equipo somos nosotros.

