El economista y activista Jos Iglesias defiende el municipalismo como va para la transformacin social

La sociedad comunal, una alternativa a la explotacin capitalista

El riesgo de pobreza o exclusin social aument en Espaa en un 4,8% durante la crisis, al pasar del 23,8% en 2008 al 28,6% en 2015. Segn la agencia Eurostat, el estado espaol fue el tercer pas de la UE con un mayor incremento tras Grecia y Chipre. Otra manera de medir el impacto de la crisis es con el nmero de perceptores de rentas mnimas de insercin: 789.6672 personas en 2015, una cifra rcord y superior en un 28% al del ao anterior. A pesar de los discursos triunfales del Gobierno, no es mejor el contexto vital de los menores. En noviembre de 2016 Save the Children inform de que el estado espaol ocupaba la segunda posicin, tras Rumana, en la tasa de nios que viven en hogares bajo el umbral de la pobreza, un 29,6% (2,4 millones); la media europea se sita en el 21,1%. Algunos de los contrastes se ponen de manifiesto en la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de Espaa (2017). Las ganancias acumuladas en el IBEX 35 durante el periodo 2011-2014 alcanzaron el 20%, mientras la riqueza mediana de los hogares mermaba un 22,1% en el mismo trienio.

Tampoco se avizoraba un futuro boyante a mediados de los aos 90 para quienes se aproximaban a la renta bsica, como posible remedio al paro y la pobreza. Entre ellos se encontraba Jos Iglesias Fernndez, hoy un jubilado de 85 aos que se define como cristalero de profesin y con esfuerzo economista. Forma parte de Coordinacin de Luchas Baladre contra el paro, el empobrecimiento y la exclusin social y tambin del Seminario de Economa Crtica Taifa. Jos Iglesias ha impartido durante aos conferencias, seminarios y talleres sobre economa y renta bsica; uno de los ltimos, el organizado por Baladre y el Projecte Au de lAssemblea dAturades y Precries de CGT-Valncia. En los inicios, hace ms de dos dcadas, la izquierda oficial propona el reparto del trabajo pero no el de la riqueza, recuerda el activista. Entonces ya defenda en sus textos la renta bsica en dos sentidos: como instrumento para la distribucin de la renta en el corto plazo y, a largo trmino, como herramienta de lucha contra el capitalismo. Pasado el tiempo tal vez fuera ms correcto referirse a las rentas bsicas, por la pluralidad de modelos. Iglesias distingue entre dbiles y fuerte o de los iguales.

Es autor de Hay alternativas al capitalismo? La renta bsica de iguales (2006), De la renta bsica a la riqueza comunal (2013), coautor de Qu es la renta bsica de los iguales? (2012), que sirvi de base para la primera Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la renta bsica en Extremadura y coordinador en 2014 de El final est cerca, pero el comienzo tambin. Desde el marxismo, reflexiones para la recuperacin del ecologismo, todos editados por Zambra y Baladre. En estos textos y otros desgrana su alternativa econmica, que ha ido madurando y concretando. Por ejemplo, a partir de la Renta bsica de las Iguales se edifica el concepto de Riqueza Comunal. Si el PIB per cpita en el estado espaol se situaba en 23.300 euros anuales en 2011, el umbral de la pobreza habra que cifrarlo en 11.650 euros al ao, lo que supondra una renta bsica de 971 euros mensuales. Pero ms adelante Iglesias Fernndez matiz esta idea, y propuso tomar como indicador no el umbral de la pobreza sino la renta per cpita, con lo que la cantidad percibida por cada ciudadano sera superior.

Adems, un 80% se le entregara a cada persona en mano, mientras el restante 20% se destinara a un Fondo de Riqueza Comunal, gestionado por la comunidad. sta decidira las inversiones del fondo en materia sanitaria, educativa, de transporte, vivienda, cultura, transporte o energa. Pero el modelo no se cierra en este punto, ya que se tratara de reducir progresivamente la cantidad en mano y aumentar la inversin comunitaria. Un mero parche contra la crisis? Jos Iglesias niega que se trate de una estrategia asptica y lenitiva. Son repartos de la renta como herramientas contra la sociedad capitalista y de larga transicin hacia la sociedad comunal. Tiene claro adems que los partidarios de la Renta Bsica de las Iguales y la Riqueza Comunal navegan a contracorriente. La izquierda del mendrugo ya no condena el empleo capitalista como lugar de explotacin y alienacin, sino que reivindica la vuelta a la explotacin del empleo digno y el salario justo. En alguno de sus libros se apoya en las ideas del Manifiesto contra el Trabajo, del grupo Krisis: la actividad laboral entendida como dependencia servil y la adoracin moderna del trabajo, vista como elevacin casi religiosa. O de acuerdo con el periodista uruguayo Ral Zibechi, en este momento de crisis civilizatoria, el gran desafo de los movimientos antistmicos es encontrar modos de producir y de vivir diferentes al capitalismo.

Tal vez los textos tericos de Jos Iglesias no se puedan desvincular de su biografa. Nacido en 1931 en Ourense, ha pasado ms de la mitad de su vida con rentas que se acercaban a las de la pobreza severa, afirma en su pgina Web. Durante 25 aos trabaj en oficios albailera, pintura, cristalera y en el campo, y durante dos dcadas en la industria qumica. Entre 1975 y 1987 fue profesor de Economa Social en la Escuela de Asistentes Sociales de Tarragona. Cuando publica artculos afila la pluma. Hace un ao escriba en Kaos en la Red sobre Los 12 ladrones ms destacados del planeta, de modo que viraba el sentido a los listados de las revistas Forbes y Fortune (adems de contar a estos superladrones tambin se hacen ricas y famosas). Mencionaba a Bill Gates (75.000 millones de dlares, Microsoft), Amancio Ortega (65.000 millones, Inditex), Warren Buffet (60.800 millones, Berkshire Hathaway), Carlos Slim (50.000 millones, Amrica Mvil) y Jeff Bezos (45.200 millones, Amazon).

Despus de trabajar durante ms de dos dcadas en la renta bsica, Jos Iglesias se centra en la defensa del municipalismo, que observa como un proceso que ha de terminar en una sociedad comunal. Lo explica en Comn. Ms all de la propiedad, el poder y el capitalismo (diciembre de 2016). Su va no es la institucional, que equipara a entrar en la casa del amo y contribuye a liquidar el poco poder popular que se gener en las plazas del 15-M. La nueva sociedad echa races en los clsicos del marxismo y del anarquismo, por ejemplo en la defensa que Marx y Lenin (en las Tesis de Abril) hacen de la Comuna de Pars. Tambin se apunta a la igualdad social de las comunidades primitivas, rurales y precapitalistas, destruidas afirma el filsofo marxista Michael Lwy en Marx, Engels y el romanticismo- por el progreso, el desarrollo de los modos productivos, la civilizacin, el Estado y la propiedad privada.

Otro punto de referencia es el Manifiesto de los iguales, alumbrado por Sylvain Marchal en 1796, en el que se reivindicaba la tierra, que no es de nadie; queremos el goce comunal de los frutos de la tierra: esos frutos son de todos. No se trata de huera erudicin, sino de una ristra de antecedentes con los que Iglesias Fernndez fundamenta tericamente una sociedad nueva, con una distribucin igualitaria y en la que se han abolido los salarios. Tambin la Utopa de Toms Moro, el pueblo citado por William Morris en Noticias de ninguna parte (1890) donde no se compraba ni se venda- o el comunitarismo de bienes y medios de produccin que figura en los textos de Cervantes.

Uno de los textos de Jos Iglesias Fernndez demuestra ya en el ttulo la apuesta firme: El municipalismo como un proceso contra el capitalismo (junio de 2014). Elige este mbito de lucha porque acoge de manera inmediata las relaciones de vecindario, laborales, culturales, asociativas, de produccin y consumo. El autor seala el ejemplo de la Koordinadora de Kolectivos del Parque Alcosa, un barrio dormitorio del municipio de Alfafar (Valencia); la Koordinadora constituy en 1987 una cooperativa social para la realizacin de trabajos de mantenimiento de los servicios pblicos, limpieza y jardinera con personas en riesgo de exclusin. Estas iniciativas de economa social tienen el municipio su hbitat idneo. Uno de los puntales del modelo es la gestin asamblearia y colegiada, con lo que desaparecera finalmente la figura del alcalde. Otro objetivo irrenunciable es la disolucin progresiva del Estado. El economista y activista no esconde la fuerte componente utpica de la propuesta: Es un desafo a los poderes del sistema. Pero ha de entenderse insiste Iglesias- no como un dogma cerrado sino como un proceso abierto en el que cada persona y colectivo decida su camino.

El largo proceso municipalista hacia la sociedad comunal requerira mucha paciencia y fases de transicin. Seguramente el punto de partida se ubicara en la fase de mercado o con predominio del sector privado, en el que muchos de los bienes pblicos operan como mercancas. Jos Iglesias Fernndez distingue un segundo periodo, en el que los ayuntamientos recuperan las competencias y hacen posible la reconversin de la mayora del sector privado en pblico. En la tercera fase, de transicin al comunalismo, ste se convierte en dominante. Todos los recursos del municipio pasaran a ser propiedad comunal. Durante el camino, tanto la Renta Bsica de las Iguales como la nocin de Riqueza Comunal apuntaran a la transformacin social. No menos importante es el aprendizaje de otras experiencias polticas. Iglesias destaca el libro de los periodistas Ral Zibechi y Decio Machado, Cambiar el mundo desde arriba. Los lmites del progresismo (Zambra y Baladre, 2016), que introduce un mensaje para las izquierdas europeas, pues han tomado como modelo a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil o Uruguay. Los poderes de funcionarios, burcratas, tcnicos, policas y militares continan en activo; y mantienen cuando no profundizan- los modelos extractivistas de produccin.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.