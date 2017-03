Entrevista a Juan Carlos Ruiz Franco sobre El bastardo de Marx (II)

La clave secreta fundamental es la carta de Freyberger; todos los dems documentos giran en torno a ella

J. C. Ruiz Franco es licenciado en Filosofa y DEA del doctorado de la misma carrera. Tiene posgrados en sociologa, nutricin deportiva e historia y filosofa de las religiones. Es autor de dos libros publicados en papel, Drogas inteligentes (http://www.paidotribo.com/ficha.aspx?cod=00791) y Albert Hofmann (http://www.alberthofmann.es), y coautor de otros dos. Ha dirigido la edicin de PIHKAL y TIHKAL, consideradas en conjunto la Biblia de las drogas de sntesis. Tambin ha elaborado escritos para su difusin libre en Internet. Su principal labor en el mundo de la edicin es la de traductor, con unos cuarenta ttulos traducidos al castellano y publicados. Me centro en su ltima publicacin, El bastardo de Marx.

Nos habamos quedado en este asunto. Por qu afirma usted que a los marxistas no les gusta la afirmacin de que Jenny Marx era una aristcrata? Yo he tenido tres o cuatro maestros marxistas y ninguno tena ningn problema en usar ese trmino, en decir que la compaera-esposa de Marx era de origen aristocrtico aunque su vida se movi en coordenadas muy alejadas de su origen social.

Un buen inciso, que requiere una explicacin por mi parte. Debo hacer una aclaracin lingstica. He dicho "aunque no les guste" en subjuntivo, y no "aunque no les gusta" en indicativo; es decir, no he afirmado taxativamente que los marxistas lo rechacen y yo lo haya comprobado, sino que, dado que Marx era considerado el adalid del proletariado, personalmente veo lgico (y deduzco) que sus seguidores creyeran que deba dar ejemplo, no que tuviera relacin con la clase social de la nobleza, y menos que se sintiera orgulloso de ello. Se trata de una conclusin personal, sobre la que supongo que, si me dispusiera a buscar referencias, encontrara alguna crtica a ese orgullo aristocrtico. Pero el libro ya est escrito hace mucho tiempo y abandon el tema tambin hace bastante, como para dedicarme ahora a investigar de nuevo.

Ubicndonos en coordenadas histricas que sean ajustadas, Marx fue machista de muy seor mo? Pienso, adems del tema de Freddy, en alguna prohibicin de noviazgo.

Marx fue hijo de su tiempo, como es lgico, y a mediados del siglo XIX el feminismo prcticamente no exista, por lo que los varones se consideraban superiores y con ms derechos que las mujeres, y Marx no fue una excepcin.

En cuanto a prohibiciones de noviazgo, cuando Paul Lafargue empez a cortejar a Laura, en varias ocasiones le exigi que refrenara sus impulsos, los cuales Marx atribua a su carcter de criollo (con ciertos comentarios un tanto racistas).

A Eleanor le prohibi tener relacin con Prosper Lissagaray, miembro de la Comuna de Pars de 1871, por la gran diferencia de edad. Estaban enamorados, se vean de vez en cuando, pero la prohibicin paterna y el pedestal en que Eleanor tena a su padre caan como una losa sobre la relacin, que se fue enfriando con el paso del tiempo hasta llegar a romper.

Estando an vivo Karl, comenz su relacin con Aveling, pero sin decir nada a su padre. Fue slo tras su muerte cuando se sinti libre para ir a vivir con l y decir en sociedad que era su novio (en realidad siempre fue su amante, porque Aveling estaba casado y no lleg a divorciarse).

Habla usted muy bien de Helene Demuth. El personaje novelstico que ha creado conmueve. He ledo mal?

Helene, adems de Engels, fue la otra persona que hizo posible que sobreviviera la familia Marx. Con Karl enfrascado en sus libros y sus escritos, y Jenny con su carcter aristocrtico y muchas veces enferma, era Helene quien estaba a cargo de la casa y les pona un plato de comida sobre la mesa, en muchas ocasiones despus de empear alguna de las joyas u objetos valiosos que le quedaba a la familia, o bien pidiendo prestado al panadero o al carnicero.

Por otra parte, fue siempre fiel a Karl y no desvel el terrible secreto, ni siquiera a su propio hijo. Con razn la madre de Jenny saba que entregar a Helene a la pareja recin casada era el mejor regalo de bodas que poda hacerles.

Por ltimo, tampoco se quej nunca de que Engels no permitiera que Freddy accediera a la parte principal de su casa. Tambin fue fiel a aqul durante los aos que le acompa (1883-1890).

Acaso demasiado fiel. Hemos hablado ya un poco de ello, pero insisto. Cules son las fuentes de las cartas que usa a lo largo de la narracin?

He utilizado diversas fuentes, que cito en la bibliografa, al final del libro. En ocasiones se trata de libros, y en otras del archivo Marx-Engels de Internet ( https://www.marxists.org/ ). La famosa carta de Louise Freyberger puede encontrarse en espaol en la biografa sobre Marx de Werner Blumenberg. Un libro que me result muy til fue The Secret of Karl Marx, de Ralph Buultjens, una obra prcticamente desconocida que encontr buscando en pginas de venta de libros antiguos de Internet. Curiosamente, a pesar de la escasa relevancia que ha tenido ese libro y que prcticamente nadie lo conoce, lo prolog nada menos que Indira Gandhi.

Yo mismo lo desconoca. Gracias por la referencia. Copio un paso del resumen de su obra: "Sin embargo, el pobre Engels, con un cncer de garganta, ya no poda hablar y tuvo que comunicar los hechos escribindolos en una pequea pizarra. Eleanor qued consternada, as como todos los presentes. No obstante, prometieron no contar nada, con lo que el secreto qued bien guardado." Qu sentido tiene esa decisin? Por qu seguir ocultando lo que no debera seguir oculto?

No puedo ponerme por completo en su lugar, pero supongo que por el mismo motivo por el que antes tampoco Engels, Jenny ni Helene haban contado nada: para mantener el prestigio de Karl Marx ante la posteridad.

Cambio un poco de tercio. Salvo desconocimiento mo, nunca se han editado en castellano las cartas de Jenny Marx. Por qu? No es un poco injusto? Habla en ellas, en algn momento, de lo sucedido?

Cierto, la correspondencia de Jenny Marx debe encontrarse en algn lugar de los archivos de los Marx, esperando a que algn editor las publique. Supongo que no se le ha concedido suficiente importancia.

Jenny hace una referencia velada al embarazo de Helene en su "Bosquejo de una vida memorable", que puede leerse en espaol en el libro El desconocido Karl Marx, de Robert Payne: "A comienzos del verano de 1851 ocurri algo de lo que no volver a hablar, pero que aument en gran medida nuestras preocupaciones privadas y pblicas".

Por s sola, esta frase no nos dice mucho, y bien puede referirse a otro asunto, pero unida a las cartas que simultneamente Karl escribi a Engels sobre el tema, y conociendo los hechos por la carta de Freyberger, las palabras de Jenny cobran sentido.

De todas formas, parece ser que tanto ese breve escrito que he citado como la correspondencia de Jenny y de Karl fueron cribados por Eleanor y Laura, despus de que muriese Marx. Es decir, por conveniencia de cara a la posteridad eliminaron muchos testimonios que podran habernos ofrecido datos muy interesantes.

Le ha sido til en la investigacin que ha dado pie a su novela la correspondencia de Marx, Engels y Jenny Marx? Ha encontrado muchas claves secretas en ellas?

S, sus cartas han servido para confirmar datos. La clave secreta fundamental es la ya citada carta de Freyberger; todos los dems documentos giran en torno a ella.

Una autora inglesa, Mary Gabriel, muestra en "Amor y Capital" una admiracin por Tussy Marx similar a la suya. Qu opinin le merece este trabajo?

No lo conozco. Para la informacin sobre Eleanor Marx utilic la biografa considerada cannica, que es la de Yvonne Kapp, en dos gruesos volmenes, que no estn traducidos al castellano.

Ahora que menciona el libro, veo que se public en espaol a finales de 2014, por lo que es posterior a la redaccin de El bastardo de Marx, as que ya me explico por qu no me lo encontr al buscar bibliografa y le agradezco la recomendacin. Por las reseas que acabo de leer, tiene todo el aspecto de ser una obra muy buena.

Lo es, una gran obra en mi opinin sobre los Marx desde una perspectiva feminista muy documentada.

Gracias. No dude que la leer en cuanto pueda.

Una tontera ma. Reproduce usted una partida de ajedrez de Marx. Cul ha sido su fuente? Qu tal jugador era?

No es ninguna tontera, sino relevante para conocer mejor a Marx. Creo recordar que es la biografa de Francis Wheen, en espaol, la que ofrece esa partida de ajedrez, pero tambin puede encontrarse en muchas bases de datos de ajedrez disponibles en Internet. Al verla, podemos afirmar que tena un nivel medio-alto para aquella poca, en que an no haba tenido lugar el comienzo del llamado ajedrez cientfico y an se jugaba al estilo romntico. Toda la partida es un tremendo ataque contra el rey rival, sin pararse a defender ni importar el material que queda sobre el tablero, sino un firme propsito de dar mate cuanto antes, utilizando adems lo que en ajedrez se llaman "combinaciones", ofrecimientos de piezas a cambio de ataque. En resumen, un buen reflejo de su fuerte carcter, ya que en el ajedrez se refleja la psicologa del jugador.

Qu proyectos tiene en estos momentos? Alguna "novela documental" ms sobre aspectos no muy aireados de la tradicin marxista?

No, de momento he dejado de investigar estos temas, aunque no estara mal estudiar el proceso que llev a Paul Lafargue y Laura Lafargue-Marx a suicidarse. Creo que de ah tambin podra salir otro libro del mismo tipo.

Por cierto, de dnde su neto inters por la vida y obra de Albert Hofmann?

Durante muchos aos me he dedicado especialmente al mbito de las sustancias psicoactivas, he escrito numerosos artculos publicados en revistas y en las pginas web "Drogas inteligentes" ( httHYPERLINK "http://www.drogasinteligentes.com/index1.html"pHYPERLINK "http://www.drogasinteligentes.com/index1.html"://www.drogasinteligentes.com/index1.html ) y "Letras psicoactivas" ( http://www.letras-psicoactivas.es ), y lleg un momento en que decid estudiar las dos figuras ms relevantes del siglo XX y escribir sobre ellas: Albert Hofmann y Alexander Shulgin. Sobre el primero, a comienzos de 2015 publiqu la nica biografa que hay en espaol sobre l, adems de ser una historia de la LSD: Albert Hofmann. Vida y legado de un qumico humanista (informacin en http://www.alberthofmann.es ). Sobre el segundo escrib una breve biografa que puede leerse en Internet y decid traducir (con ayuda de otros traductores) y editar en castellano sus dos obras cumbre, PIHKAL y TIHKAL, que como ya he dicho al comienzo de la entrevista, pueden considerarse la verdadera Biblia de las drogas de sntesis. Sobre esto ltimo puede leerse informacin en la web http://www.shulgin.es y en el grupo de Facebook http://www.facebook.com/librosdeshulgin .

Muchas gracias. Quiere aadir algo ms?

Espero que el libro sea del agrado de los lectores, que a quien le haya ofendido el ttulo haga caso omiso de l y se centre en el contenido, puesto que lo eleg slo para llamar la atencin por la ambigedad generada; y que, como pueden comprobar, en ningn momento entro a discutir la obra de Marx, sino que mi objetivo ha sido narrar la historia de su familia y del hijo ilegtimo del cabeza de familia, poniendo de manifiesto que todos somos humanos y que tal vez sea verdad, como dicen algunos, que los grandes hombres tienen grandes defectos.

Perdone pero su comentario pide una nueva pregunta: Por qu no entra nunca a comentar la obra de Marx? No le ha parecido relevante para la historia que nos cuenta?

En todo momento quise centrarme en las personas, en los hechos, en sus actos y en su psicologa. Hay muchos y muy buenos estudios sobre la obra de Marx, y no era mi intencin aportar nada nuevo al respecto, ni entrar en posteriores debates, y s ofrecer un enfoque sobre el que hay poco material en castellano. El libro trata sobre la familia Marx y el hijo ilegtimo de Karl, no sobre sus teoras.

De acuerdo. Reitero mi agradecimiento.

