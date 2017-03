Francia

En una horrible campaa presidencial el "Estado profundo" muestra su rostro

Arrt sur info

Como si la campaa estadounidense no hubiera sido lo bastante lamentable aqu tenemos otra, esta vez en Francia.

El sistema francs es muy diferente del sistema estadounidense, con la competencia de varios candidatos y una segunda vuelta, la mayor parte de ellos capaces de expresarse muy bien an hasta en el abordaje de temas verdaderamente polticos. Los espacios gratuitos en televisin reducen la influencia del dinero. La primera vuelta el 23 de abril determinar quienes sern los dos finalistas en las elecciones del 7 de mayo, lo que posibilita mayores posibilidades electorales que en los EE.UU.

Y pese a la superioridad de su sistema los lderes de nuestra clase poltica pretenden emular las costumbres del imperio hasta hacerse eco del tema que domin el show 2016 del otro lado del Atlntico. Los diablicos rusos la emprenden contra nuestra maravillosa democracia.

El comienzo del sistema estadounidense se inici con las primarias que tuvieron lugar en los dos principales partidos gubernamentales que manifiestamente aspiran a convertirse en el equivalente de los Demcratas y los Republicanos en un sistema de dos partidos. El partido de derecha del expresidente Nicols Sarkozy ya se ha rebautizado. Los Republicanos y los dirigentes del llamado partido socialista estn esperando la ocasin de proclamarse los Demcratas. Pero dado cmo van las cosas parece que esta vez ni uno ni otro estn seguros de alcanzar sus objetivos.

Dada la falta de popularidad del Gobierno socialista del presidente saliente Franois Hollande, los Republicanos han sido considerados los favoritos para ganar a Marine Le Pen, a quien todas las encuestas favorecen en la primera vuelta. Ante una perspectiva tan prometedora, la primaria de los Republicanos ha generado ms del doble de votantes voluntarios (haciendo una contribucin y comprometindose con los valores del partido para poder votar) que los de los socialistas. Sarkozy fue eliminado pero lo ms sorprendente es que tambin lo fue su favorito, el confiable alcalde de Burdeos Alain Jupp, que bailoteaba a la cabeza en las encuestas y los editoriales de la prensa.

Los valores familiares de Fillon

En sorprendente manifestacin del gran desencanto pblico hacia la escena poltica, los electores republicanos han concedido la victoria al ex primer ministro Franois Fillon, un catlico practicante polticamente ultraliberal en lo local: reduccin de impuestos a las ganancias a las empresas, drsticos recortes de los subsidios sociales incluyendo el seguro de salud, acelerando lo que ya han hecho los gobiernos precedentes pero ms abiertamente. Y lo menos convencional es que Fillon condena fuertemente la actual poltica antirrusa. Tambin est en desacuerdo con la poltica socialista de derrocar a Assad, manifestando su simpata por los cristianos perseguidos en Siria y por su protector, el Gobierno de Assad.

Fillon tiene adems el respetable aspecto de una persona que puede llegar a entregarse al buen Dios, sin haberse confesado. Como tema de campaa ha puesto el acento en su virtuosa capacidad de luchar contra la corrupcin.

Pero lo pescaron! El 25 de enero pasado el semanario semi satrico Le Canard enchan lanz los primeros dardos de una iniciada campaa meditica concebida para destruir la imagen del Seor Puro, revelando que su mujer, la inglesa Penlope, reciba un sueldo en calidad de su asistente. Sin embargo como se conoce a Penlope como una mujer de hogar que cra a sus nios en el campo, la existencia de dicho empleo ha sido seriamente puesta en duda. Filln tambin pag a su hijo por tareas no discriminadas y a su hija por colaborar con l en la redaccin de un libro. En cierto sentido estas denuncias muestran la fuerza de los valores familiares del candidato conservador. Pero su estima ha cado y corre el riesgode que le abran causas penales por fraude.

El escndalo es real pero resulta sospechoso el momento en que se ha desatado. La informacin tiene varios aos de antigedad y el momento de su publicacin ha sido bien calculado como para asegurar su fracaso. Adems al da siguiente de que aparecieran las revelaciones de el Canard enchan comenz el juicio. Dadas todas las trapisondas no divulgadas y los crmenes sangrientos sin resolver cometidos por el Estado francs a lo largo del tiempo, especialmente en lo relativo a las guerras en el extranjero, un enriquecimiento familiar parece algo relativamente poco importante. Pero en realidad no es as como el pblico lo ve.

Cui bono? (1)

Se estima en general que aunque la candidata del Frente Nacional Marine Le Pen se halle permanentemente a la cabeza de las encuestas, cualesquiera fuere quin llegue a la segunda vuelta la superar porque la clase poltica y la prensa se unirn al grito de Salvemos la repblica! El miedo al Frente Nacional como amenazaa la repblica se ha convertido en una especie de chantaje para proteger a los partidos tradicionales que estigmatizan como inaceptables vastas propuestas de la oposicin. En el pasado los dos partidos principales se mantuvieron en astuta connivencia con el objeto de fortalecer al Frente Nacional y ganar los votos de sus adversarios.

De manera que hacer caer a Fillon acrecienta las chances de que el candidato de un partido socialista totalmente desacreditado en la actualidad pueda recuperar mgicamente una segunda posicin como la del caballero que derrotar al dragn Le Pen. Pero quin es justamente el candidato socialista? Todava no est claro. Est el candidato oficial del partido Benot Hamon. Pero el subproducto independiente de la administracin Hollande, Emmanuel Macron ni de derecha ni de izquierda cuenta con el apoyo de la derecha del partido socialista como tambin de la mayor parte de la lite globalista neoliberal.

Macron es el vencedor programado. Pero echemos una ojeada primero a su oposicin de izquierda. Con menos del diez por ciento de popularidad Franois Hollande se entreg de mala gana al llamamiento de sus colegas con el objeto de evitar la humillacin de una aplastante derrota si se presentaba a un segundo mandato. La primaria poco concurrida del partido socialista deba elegir al favorable pro primer ministro Manuel Valls oa su izquierda a Arnaud Montebourg, una especie de Warren Beatty de la poltica francesa notable por sus vinculaciones romnticas y sus reclamos en pro de la industrializacin de Francia.

Pero, he aqu una nueva sorpresa! El vencedor fue un deslucido y poco conocido farsante del partido, Benoit Hamon, que cabalg sobre la ola de descontento popular apareciendo como crtico y como una alternativa de izquierda a un Gobierno socialista que ha traicionado todas las promesas de Hollande de combatir a las finanzas y que en cambio ha atacado los derechos de los trabajadores. Hamon ha salpimentado su reivindicacin de hombre de izquierda presentando un recurso bastante de moda en otras partes de Europa pero una novedad en el discurso poltico francs: el salario bsico universal es decir la idea de asignar un ingreso a cada ciudadano, el mismo para todos, que puede ser atractiva para los jvenes para los que es difcil encontrar trabajo. Peo esa idea apoyada por Milton Friedman y algunos otros apstoles del capitalismo financiero, aislada es una trampa. El proyecto tiene por asumido que la falta de empleo es permanente y opuesto a los proyectos que proponen crear ms empleo o compartir el trabajo. Sera financiado a partir del reemplazo de toda una panoplia de asignaciones sociales en nombre de la eliminacin de la burocracia y de la libertad de consumo. Ese proyecto terminara debilitando a la clase obrera como clase poltica destruyendo su comn capital social representado por los servicios pblicos dividiendo a las clases dependientes entre trabajadores pagados y consumidores ociosos.

Existen pocas posibilidades de que el salario bsico universal se convierta en un tema serio y que sea realmente asumido por el orden del da de la poltica francesa. Por el momento la reivindicacin de radicalidad de Hamon est sirviendo para desviar a los electores del candidato de la izquierda independiente Jean-Luc Melenchon. Uno y otro rivalizan en la bsqueda de apoyo de los Verdes y de los militantes del partido comunista francs que ha perdido toda capacidad de plantear sus propias posiciones.

La izquierda dividida

Orador impresionante, Melenchon se hizo conocer como opositor al primer proyecto de constitucin europea que fue claramente rechazado por los franceses pero que luego fue aprobada con otro nombre por la Asamblea Nacional francesa, Como mucha gente de izquierda en Francia, Melenchon es un viejo trotskista (ms sensible a las revoluciones del Tercer Mundo que sus rivales) que se pas al partido socialista que luego abandon para fundar en 2008 el Frente de Izquierda. Ha cortejado tambin espordicamente al Partido Comunista que estaba a la deriva para que se una al Frente de Izquierda y finalmente se ha autoproclamado candidato a la presidencia desde un nuevo movimiento independiente llamado Francia rebelde. Melenchon combate a la dcil prensa francesa mientras defiende posiciones no ortodoxas, elogiando a Chvez por ejemplo, o rechazando la rusfoba poltica exterior francesa. A diferencia del convencional Hamon, que se mantiene en lnea con el partido socialista, Melenchon quiere que Francia abandone el euro y la OTAN.

Dos fuertes personalidades se enfrentan en estas elecciones: Melenchon a la izquierda y su escogida adversaria de la derecha Marine Le Pen. En el pasado, en elecciones locales, su rivalidad les impidi recprocamente ganar aunque ella llegara en punta. Es difcil no compartir sus posturas en materia de poltica exterior: crtica a la Unin Europea, deseos de abandonar la OTAN, buenas relaciones con Rusia.

Como ambos proceden del lineamiento establecido, los dos son calificados de populistas, un trmino que se aplica a cualquiera que preste mayor atencin a lo que quiere la gente comn que a lo que pretenda el establishmen.

En materia de poltica social, de preservacin de los servicios sociales y de los derechos de los trabajadores, Le Pen est bastante ms a la izquierda que Fillon. Pero el estigma endosado al Frente Nacional de partido de extrema derecha se mantiene pese a que siguiendo a su consejero, Florian Philippot, Marine Le Pen ha separado a su padre Jean-Marie y harealizado algunos ajustes en su partido con el objeto de atraer a la clase obrera. El principal relicto que an mantiene el viejo Frente Nacional es su hostilidad hacia los inmigrantes, que actualmente se concentra en el miedo a los terroristas islmicos. Las matanzas terroristas en Pars y en Niza los han popularizado. Esforzndose por superar el antisemitismo de su padre, Marine Le Pen se esmera en cortejar a la comunidad juda, apoyndose en su ostentoso rechazo al islam para el que ha reclamado la prohibicin de llevar velo en pblico.

Una segunda vuelta entre Melenchon y Le Pen planteara un enfrentamiento entre una izquierda reavivada y una revivificada derecha, un verdadero cambio en la ortodoxia poltica que ha alienado a una buena parte del electorado. Algo que podra volver a hacer de la poltica algo excitante. Mientras crece el descontento popular hacia el sistema se sugiere (el mensuario no conformista Causeur de Elisabeth Lvy) que el antisistema de Melenchon podra tener mayor oportunidad de vencer al antisistema de Le Pen, atrayendo los votos de la clase obrera.

Cmo construir un consenso

Pero el establishment neoliberal pro-OTAN y pro-Unin europea se empea en impedir que eso suceda. En todos los artculos de las revistas, as como en todos los talk shows, los medios muestran su lealtad hacia un candidato moderado: Nuevo! Mejorado! vendido al pblico como un producto de consumo. Esas reuniones formadas por jvenes voluntarios cuidadosamente elegidos y ubicados frente a las cmaras estallan en delirantes clamores ante la menor declaracin del orador agitando banderas y gritando: Macron presidente! antes de ir a la fiesta con que se los recompensa. Nunca se ha parecido tanto a un robot un candidato serio a la presidencia en el sentido de ser una creacin artificial concebida por expertos para una tarea especfica.

Emmanuel Macron era un banquero de negocios de primer nivel que ganaba millones al servicio de la banca Rotschild cuando en 2007, con 29 aos, elbrillante y joven economista fue invitado a participar en el cnclave de los grandes por Jacques Attali, un gur inmensamente influyentequejug un papel central en los aos 80 en la conversin del partido socialista al globalismo neoliberal procapitalista. Attali lo hizo entrar en su grupo privado de reflexin la, Comisin para la liberacin del crecimiento francs que haba ayudado a la concepcin de las 300 propuestas para cambiar Francia presentadas al presidente Sarkozy un ao ms tarde como un proyecto de gobierno. Sarkozy fracas al ponerlas en marcha por temor a las reacciones sindicales, pero los socialistas llamados de izquierda se permitieron drsticas medidas antisindicales gracias a un discurso ms tranquilizador.

Un discurso que fue objetivado por el candidato presidencial Franois Hollande en2012 cuando despert gran entusiasmo al declarar en un mitin: Mi verdadero enemigo es el mundo financiero. La izquierda aplaudi y vot por l. Mientras tanto y por precaucin haba despachado a Macron a Londres para asegurar a la lite financiera de la City que solo se trataba de un discurso electoral.

Luego de su eleccin en 2014 Hollande incorpor a Macron a su equipo. Inmediatamente le design un alto puesto del Gobierno de connotaciones supermodernas como ministro de Economa, Finanzas e Industria. Con el encanto silencioso de maniqu de un gran negocio, Macron eclips a su irascible colega, el primer ministro Manuel Valls, en el marco de una silenciosa rivalidad para suceder a su jefe el presidente Hollande. Macron se granje el afecto de las grandes empresas dando a su reformas antisindicales yun aire joven propio y progresista. En los hechos sigui casi toda la agenda de Attali.

El tema de la competitividad. En un mundo globalizado un pas debe atraer inversin de capitales para ser competitivo y por eso mismo es necesario disminuir los costos laborales. Una de las formas clsicas de hacerlo es impulsar la inmigracin. Con el crecimiento de las polticas identitarias la izquierda se halla mejor ubicada que la derecha al justificar una inmigracin masiva en trminos morales, como medida humanitaria. Por tal razn tanto el partido demcrata de los EE.UU. como el partido socialista en Francia se han convertido en los socios polticos de la globalizacin neoliberal. En conjunto han cambiado las perspectivas oficiales de la izquierda en cuanto a medidas estructurales que promueven la igualdad econmica en el terreno moral, promoviendo la igualdad de las minoras y de las mayoras.

Solo en el ltimo ao Macron fund (o fundaron para l) un movimiento poltico bautizado En marcha! caracterizado por la realizacin de reuniones pblicas con la participacin de jvenes gruppies con remeras con la inscripcin Macron. Al cabo de tres meses sinti la necesidad de dirigir el pas anunciando su candidatura a la presidencia. Muchas personalidades desertaron del naufragado barco socialista y se unieron a Macron, cuya poltica fuertemente similar a la de Hillary Clinton sugiere que es l quien es capaz de mostrar el camino para la creacin de un partido demcrata francs segn el modelo estadounidense. Hilary perdi, es cierto, pero sigue siendo la favorita del "OTANistn". Y esevidente que la cobertura meditica de los EE.UU. confirma esta nocin. Una mirada a un artculo de Robert Zaretsky en Foreign Policy aclamando al poltico francs anglfono y germanfilo que Europa esperaba no deja lugar a dudas, Macron es ciertamente el preferido de la lite globalizante transatlntica.

La culpa es de los rusos

Ante esta eventualidad existe un argumento preventivo directamente importado de los EE.UU.: La culpa es de los rusos!

Qu es lo tan terrible que han hecho los rusos? En realidad han manifestado que para jefes de gobierno prefieren ms tener amigos que enemigos, el gran negocio! Los medios informativos rusos critican o entrevistan a gente que critica a los candidatos hostiles a Mosc. Nada extraordinario, entonces.

A modo de ejemplo de tan chocante injerencia, que pretendidamente pone en riesgo a la Repblica francesa y sus valores occidentales, la agencia de informacin rusa Sputnik entrevist a un miembro republicano del Parlamento francs, Nicolas Dhuicq, que os decir que Macron podra ser un agente del sistema financiero estadounidense, lo quees por lo menos evidente. Pero lo que ha resultado el escndalo mayor se ha basado en este detalle para acusar a los medios estatales rusos de "comenzar a hacer circular rumores de que Macron ha tenido una relacin extramarital homosexual (The EU Observer, 13 de febrero de 2017). En realidad esta calumnia sexual circulaba ya en todos los medios homosexuales de Pars para los que el escndalo, si lo hay no, tiene que ver con la orientacin sexual de Macron sino con el hecho de negarla. El viejo alcalde de Pars Bertrand Delano era abiertamente homosexual, el brazo derecho de Marine Le Pen, Florian Philipot, es homosexual. En Francia ser homosexual no es un problema.

Macron est apoyado por un lobby homo muy importante habra afirmado Dhuicq. Todo el mundo sabe de qu se trata: Pierre Berg, el rico e influyente director comercial de Yves Saint Laurent, la personificacin extrema de lo chic, feroz partidario de la gestacin subrogada, un tema candente en Francia, es donde se halla la verdadera controversia luego de la fracasada oposicin al matrimonio homosexual.

El Estado profundo asoma a la superficie

La sorprendente adopcin en Francia de la campaa antirrusa estadounidense muestra la titnica lucha por el control del relato, la versin de la realidad internacional consumida por las masas de gente que no pueden realizar sus propias investigaciones. El control del relato es el corazn crtico de lo que Washington llama su soft power. El hard power puede desatar guerras y derribar gobiernos. El soft power explica a la gente por qu eso era lo que convena hacer. Los EE.UU. pueden literalmente permitirse tanto tiempo como puedan contar una historia que los favorezca sin el riesgo de que alguien los contradiga en forma fidedigna. En lo referente a los puntos sensibles del mundo, ya sea Irak, Libia o Ucrania, el control del relato se halla fundamentalmente ejercido por la asociacin entre los servicios de informacin y los medios. Los servicios de informacin escriben la historia y los medios la cuentan.

En conjunto las fuentes annimas del Estado profundo y los medios masivos se han acostumbrado a controlar el relato que llega al pblico. Y no quieren abandonar ese poder. No lo quieren seguramente ver replicado por los outsiders, especialmente por los medios rusos que cuentan una historia diferente.

Tal es una de las razones de la campaaen curso extraordinariamente orientada a denunciar a los medios rusos y a otros medios alternativos como difusores de falsas noticias con el objeto de desacreditar a las fuentes rivales. La existencia misma de la cadena rusa internacional RT ha suscitado una inmediata hostilidad: cmo es posible que los rusos osen inmiscuirse en nuestra versin de la realidad! Hilary Clinton se puso en guardia contra RT cuando era secretaria de Estado y su sucesor John Kerry denunci a esa cadena como un megfono de propaganda. Lo que nosotros decimos es verdad, lo que ellos dicen no es otra cosa que propaganda.

La denuncia de los medios rusos y la pretendida injerencia rusa en nuestras elecciones constituye una gran invencin de la campaa de Clinton que infecta inmediatamente el discurso pblico de Europa occidental. Esta acusacin es un evidente ejemplo del doble estndar, o de la proyeccin, dado que el espionaje de los EE.UU. a todos, incluidos sus aliados, y la injerencia de los EE.UU. en las elecciones de otros pases son pblicamente notorios.

La campaa que denuncia las falsas noticias que parten de Moscgolpea fuertemente tanto a Francia como a Alemania en proximidad de las elecciones. Es esta acusacin la que envenena la campaa, no los medios rusos. La acusacin de que Marine Le Pen es la candidata de Mosc no solo supone arruinar sus chances, sino que tambin se trata de un globo sonda capaz de suscitar una revolucin de color si por ventura ganara la eleccin del 7 de mayo. La injerencia de la CIA en las elecciones extranjeras no se limita a emitir boletines noticiosos controvertidos.

Ante la ausencia de una autntica amenaza rusa en Europa, afirmar que los medios rusos interfieren en nuestra democracia tiende a sealar a Rusia como un enemigo agresivo y en consecuencia el enorme aumento del potencial militar de la OTAN en el noreste de Europa, que reaviva el militarismo alemn y desva la riqueza nacional a la industria armamentstica.

En cierto modo la eleccin francesa es una extensin de la eleccin estadounidense en la que el Estado profundo perdi su candidata preferida, pero no el poder. Las mismas fuerzas actan aqu apoyando a Macron como si fuera un Clinton francs, pero prestos a estigmatizar a todo oponente como un instrumento de Mosc.

Lo que ha sucedido estos ltimos meses ha confirmado la existencia de un Estado profundo que no es solo nacional sino tambin transatlntico y aspira a ser global (mundial). La campaa antirrusa es una revelacin. Muestra a mucha gente que ciertamente existe, un Estado profundo. Una orquesta transatlntica que toca la misma meloda aparentemente sin director de orquesta. El trmino estado profundo tambin aparece a menudo entre los fieles al sistema como una realidad imposible negar aunque sea difcil definirla con precisin. En lugar de Complejo militar industrial se debera llamar Complejo meditico inteligente-militar-industrial. Su poder es enorme, pero reconocer que existe es el primer paso para librarnos de l.

Nota:

(1) Cui bono = a quin beneficia

Diana Johnstone para Counter Punch

Texto original en ingls: France : Another Ghastly Presidential Election Campaign ; the Deep State Rises to the Surface . Diana Johnstone from Paris, France, February 17, 2017. CounterPunch . Usa, le 17 fvrier 2017.

Traducido del ingls para Arrt sur Info porMarcel Barang.

Fuente: http://arretsurinfo.ch/france-encore-une-horrible-campagne-presidentielle-letat-profond-monte-a-la-surface/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora yRebelin como fuente de la traduccin.