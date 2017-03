La Comisin Europea acaba de presentar su informe anual sobre desequilibrios macroeconmicos. En realidad, este informe debera ser el ms importante del Ejecutivo comunitario, ya que la Unin Europea se ha construido de forma asimtrica sobre la base de un cmulo de desequilibrios, y son estos los que subyacen a todos los problemas de la Eurozona. Sin embargo, la realidad es otra, es un informe intil, pues se encuentra lleno de contradicciones, reflejo de aquellas sobre las que se asienta la UE.

La Real Academia Espaola define equilibrio en una de sus acepciones como contrapeso, contrarresto o armona entre cosas diversas, y eso es lo que ha faltado en Europa. No han existido los contrapesos. El Acta nica introdujo la libre circulacin de capitales sin establecer al mismo tiempo la necesaria armonizacin en materia fiscal, social o laboral, con lo que en buena medida trasladaban la soberana a los dueos del dinero que estaran as en condiciones de chantajear a los Estados imponindoles las mejores condiciones para sus intereses. El Tratado de Maastricht estableci la Unin Monetaria sin la imprescindible integracin en materia presupuestaria y fiscal que compensase y contrarrestase los choques asimtricos, imposibles de corregir con la moneda nica.

Por supuesto que el informe no indica nada de esto, y apenas toca el desequilibrio mayor de toda la Eurozona y causa de todos los dems: el gigantesco supervit exterior de Alemania, que alcanza ya ms del 8% del PIB. La Comisin, por el contrario, se dedica sealar aquellos defectos de las economas de los otros pases que por otra parte son evidentes.

De Espaa resalta el cuantioso endeudamiento exterior tanto pblico como privado; la tasa de desempleo, la mayor de Europa, si exceptuamos Grecia; la temporalidad del mercado laboral; la pobreza y la exclusin social que afectan incluso a una parte de la poblacin ocupada; la desigualdad, en cuyos ndices nuestro pas se sita a la cabeza de la UE; el dficit publico originado por una recaudacin fiscal insuficiente; la ineficiencia de las prestaciones sociales; escasa inversin en I+D, etc. Como se puede apreciar, nada que no sea de sobra conocido, aunque tiene la virtud de servir de contrapunto al triunfalismo del Gobierno y de otros propagandistas de la poltica econmica oficial, ya que deja patentes las debilidades e incertidumbres que anidan an en la economa espaola y que pueden en cualquier momento invertir la actual tasa de crecimiento econmico y devolvernos a la cruda realidad de una crisis no superada.

Hasta aqu todo sera correcto si no fuera porque, si se analizan las causas, encontramos que la mayor parte de las lacras que afectan a la economa espaola obedecen al diseo con el que se cre la UE o a la poltica econmica impuesta por el BCE y la propia Comisin. El endeudamiento exterior, que ahora con razn seala el informe como uno de los mayores peligros de nuestra economa, no ha surgido ayer; tuvo un origen privado y solo en la recesin se ha trasladado al sector pblico. Se fue generando durante los aos previos a la crisis, a partir de la creacin de la moneda nica, sin que la Comisin, muy ocupada con el dficit pblico, diese la menor seal de alarma. Nadie habl del endeudamiento privado. No se inquietaron cuando los banqueros alemanes y franceses prestaron sin rigor a los bancos espaoles y tampoco cuando las entidades financieras espaolas concedieron crditos a diestro y a siniestro con total irresponsabilidad y sin contrastar la solvencia de los clientes.

El incremento de la desigualdad a lo largo de la crisis, la pobreza y la exclusin social, el deterioro del mercado laboral, la insuficiencia de la proteccin social, el reducido gasto en I+D; todo ello en buena medida tiene su origen en la deflacin interior a la que se ha sometido a la economa espaola, al no poder devaluar la moneda, y que fue impuesta por la Comisin y el BCE. Es la reforma laboral la que ha acentuado el deterioro del mercado de trabajo, ha hecho descender los salarios y permite que una parte de la poblacin ocupada haya entrado en el crculo de la pobreza.

La preocupacin por el dficit pblico lleva a la Comisin a recomendar al Gobierno que suba el IVA, y adems en el tipo reducido. Estima que de esa manera se incrementara la recaudacin en un 1,4% del PIB. Creo que subir los impuestos indirectos no parece una receta muy adecuada para reducir la desigualdad que la propia Comisin denuncia. Es verdad que el informe se apresura a aadir que los efectos antisociales se podran compensar con medidas de proteccin social. Pero, si se quiere que estas sean eficaces, es de suponer que el gasto aumentara tambin aproximadamente el 1,4% del PIB, por lo que no se ve entonces donde se encuentra el efecto positivo sobre el dficit.

La mayor incongruencia del informe aparece a la hora de plantear las medidas para superar las amenazas y peligros que se ciernen sobre la economa espaola, puesto que en l se aconseja continuar e intensificar las reformas que han creado precisamente los desequilibrios. El problema con el que se encuentra la Comisin es el mismo que acecha a todo aquel que quiera trazar la poltica econmica que debe seguir Espaa. Es semejante a quien quiere corregir los rotos de una prenda vieja. Todo parche produce un nuevo agujero. Su pertenencia a la Unin Monetaria condena a nuestro pas a una encrucijada de difcil salida.

No solo Espaa se encuentra en esa ratonera. En realidad, la trampa afecta a todos los pases de la Eurozona. El informe de la Comisin as lo recoge, y cita a Francia y a Italia como los dos mayores peligros para Europa. Hay que preguntarse si los desequilibrios de Espaa, Italia y Francia, los tres mayores pases de la Eurozona, no tienen todos igual origen: mantener el mismo tipo de cambio que Alemania y el empecinamiento de este pas en mantener un supervit en su balanza por cuenta corriente desorbitado, por encima del 8%. La inestabilidad en la Eurozona continuar, hgase lo que se haga, mientras esta situacin no cambie.