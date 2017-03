La troika desembarca otra vez en Grecia con la tijera

CTXT

PEDRIPOL

Atenas y sus acreedores internacionales discuten de nuevo importantes reformas para el pas, ajustes de hasta el 2% de su PIB para los prximos aos, segn lo acordado en el Eurogrupo del pasado 20 de febrero. Es la negociacin de la segunda revisin del programa de rescate del pas que ha comenzado este martes en Atenas para desbloquear una etapa atascada desde antes de Navidad.

Los acreedores de Grecia --la conocida anteriormente como troika y que ahora es una cuadriga porque tambin est el MEDE, Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera -- estaban enfrentados hasta hace unos das por la deuda helena, el supervit presupuestario del pas y las medidas que deba aplicar el gobierno. Los nubarrones entre ellos han desaparecido.

En agosto de 2015, cuando se pact el tercer rescate de Grecia, el FMI decidi quedarse al margen hasta cobrar los prstamos que todava le adeudaba Atenas del segundo rescate, y con el objetivo de analizar una proyeccin realista de la deuda griega. Su conclusin es que es insostenible y por eso pide reestructurar una montaa que roza el 180% del PIB del pas. Los otros acreedores de la troika, la Comisin Europea, el BCE y el MEDE, rechazan esta peticin tajantemente. Alemania, principal economa europea, impone su no.

Tsipras cede para recibir dinero internacional

Los nuevos recortes que debe aplicar Grecia ascienden a 3.600 millones de euros. No tendrn que ser en 2017, podrn introducirse a lo largo de los prximos aos y, principalmente, a partir de 2019, una vez finalizado el programa del rescate actual. Sobre el terreno se va a estudiar una reforma de las pensiones, cambios en el mercado laboral y los objetivos fiscales del presupuesto de este ao y de los prximos.

La reforma de las pensiones es una novedad no prevista y rechazada por Atenas hasta hace unos das, pero Grecia no recibe dinero de sus acreedores internacionales desde el 25 de octubre, cuando el MEDE desembols 2.800 millones de euros para pagar intereses de la deuda y prstamos internacionales. Una parte de estos fondos vuelve a salir hacia el extranjero para pagar los dos rescates anteriores del pas. Mero juego de monopoly como deca en 2015 el exministro de Finanzas heleno, Yanis Varoufakis, durante los meses de negociaciones con la UE y el FMI que terminaron con su salida del gobierno, la convocatoria de un referndum, la aceptacin del tercer rescate internacional por el primer ministro, Alexis Tsipras, y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Ahora, a punto de comenzar la primavera de 2017, las premuras de Grecia son menores aunque aumentan conforme pasan las semanas. En julio tiene que devolver 7.000 millones de euros de varios prstamos internacionales y el objetivo es no agotar sus exhaustas reservas en medio de la difcil primavera electoral europea, con partidos de ultraderecha liderando las encuestas de las legislativas holandesas de marzo y las presidenciales francesas de abril. El miedo en Bruselas es que una victoria de estos populismos empantane totalmente el trabajo del Eurogrupo y, por tanto, las negociaciones entre Atenas y sus acreedores internacionales.

Recientemente, en una visita a Bruselas, el viceministro de Asuntos Exteriores de Grecia, George Katrougalos, asegur en un encuentro privado con periodistas al que estuvo invitado CTXT que su pas no se estaba quedando sin dinero y que podan sobrevivir sin un acuerdo sobre la segunda revisin hasta el verano. Un da despus, el Ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, viajaba de urgencia a Bruselas para negociar con la Comisin, el BCE y el FMI.

Katrougalos negaba tajantemente una reforma de las pensiones, demandas irracionales del FMI segn el poltico, no incluidas en el calendario del rescate. Una semana despus, en el Eurogrupo, su gobierno volvi a tragar y la incorpor para que regresase la troika. Todo se haba cocido en la visita previa de Tsakalotos, un viernes negro, segn un miembro del gobierno griego en Bruselas.

El ejecutivo de Tsipras, a cambio, recuperar la negociacin colectiva, desmantelada en los rescates del pas. Una concesin obtenida por Tsakalotos en su viaje exprs. Las sucesivas reformas laborales aplicadas en Grecia han provocado una cada del 22% del salario mnimo y la aparicin de un milln de asalariados que cobran menos de 1.000 euros mensuales, segn datos de su gobierno. Slo en ocho sectores profesionales se mantienen los acuerdos colectivos, una jungla laboral, segn Katrougalos.

El FMI tambin cede ante los europeos

El cuarto acreedor en discordia, el FMI, no quera recuperar la negociacin colectiva: sera errneo volver a un marco laboral previo, menos flexible, dice en sus anlisis. Pero, segn un funcionario griego presente en Bruselas y conocedor de lo discutido las ltimas semanas, la inclusin de la reforma de las pensiones supone cierto tipo de intercambio para retomar la negociacin colectiva.

Una reflexin que coincide con el mandato emanado del Eurogrupo sobre el impacto neutro en trminos presupuestarios de cualquier reforma. Es decir, que no suponga ms gasto o que sea compensada por otra en sentido contrario. El FMI ha cedido en la cuestin laboral a cambio de meter mano en las pensiones, un sistema con un agujero del 10% del PIB, cuatro veces ms alto que la media de la eurozona.

Para cerrar estos detalles, un da despus del Eurogrupo, la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, se reuni con la canciller ngela Merkel. Los europeos prefirieron callar sobre el encuentro; hasta Berln tambin se desplaz el presidente de la Comisin, Jean Claude Juncker, pero su portavoz jefe, Margaritis Schinas, antiguo eurodiputado del partido conservador griego Nueva Democracia, asegur que no entrara en cuestiones especficas porque era una reunin en confianza y se llama precisamente as porque permite discutir un amplio abanico de temas de manera discreta.

Desde Washington, el portavoz del FMI, Gerry Rice, s explic que en el encuentro se abord su enfoque de dos patas para Grecia con reformas y alivio de la deuda. No hay un cambio de nuestra posicin, segn Rice, la deuda helena es insostenible a largo plazo en los trminos que fija el tercer rescate del pas. Para que el FMI entre en el programa actual, se necesita un compromiso creble por adelantado sobre medidas especficas para aliviar la deuda griega.

Sin embargo, alivio no es lo mismo que reestructuracin. El primero supone aplicar medidas para reducir la carga de los pagos, como un vencimiento ms largo de los prstamos o menores intereses a desembolsar. Reestructurar una deuda suele asociarse a una quita, condonar parte del importe total a pagar, el anatema para Alemania.

La impresin, asegura la fuente del gobierno griego, es que el FMI ha rebajado sus demandas sobre la reestructuracin de la deuda. Es cierto que se est jugando con las palabras pero s, ahora slo hablan de quita. Liderados por las posturas del gobierno alemn, los europeos han impuesto su visin contraria a la reestructuracin. Parece que la entrada del FMI en el programa tras la segunda revisin s es ms plausible, cree este funcionario.

Alemania se enroca con Grecia

Para la canciller ngela Merkel, la entrada del FMI con estas premisas supondra asegurar la viabilidad del tercer rescate, eliminar los crecientes temores de que Grecia necesite un cuarto y garantizarse ante sus electores la imagen de que Berln no ha cedido con una Atenas que aplica reformas mientras el bolsillo del contribuyente alemn no sufre.

Dentro del Eurogrupo, incluso hay aliados tradicionales de Alemania, como Luis de Guindos, que plantean dudas con respecto a las exigencias de Berln. Tras el ltimo Eurogrupo el ministro de Economa espaol afirm que mantener durante diez aos un supervit primario --el que no incluye el coste de los intereses de la deuda del Estado-- del 3,5% del PIB es algo que no ha ocurrido nunca en la historia econmica reciente, explic el ministro, para quien en este momento hay que compatibilizar elementos que no son compatibles.

Una crtica compartida por el Fondo. Cuando se dise en 2015, europeos y griegos pactaron ese objetivo del 3,5% a partir del 2019. El FMI nunca rechaz la cifra pero no le salan las cuentas. La institucin dirigida por Lagarde prev un 1,5% a medio y largo plazo sin que Grecia necesite incurrir en un supervit ms elevado. Si los europeos quieren uno mayor y Atenas lo acepta, en ese caso son necesarias reformas estructurales adicionales, que podran frenar el crecimiento e imposibilitar la reduccin de la deuda. De ah su posicin, hasta ahora, a favor de una quita.

Merkel y su ministro de finanzas, Wolfgang Schauble, no quieren ni en pintura esa reestructuracin y mantienen que Grecia puede conseguir durante aos el supervit primario del 3,5%. Incluso un economista ortodoxo como Guindos duda de la viabilidad de esta proyeccin y apuesta por premisas razonables y realistas. Pese a la incompatibilidad para cuadrar estos elementos, el espaol y sus otros colegas en el Eurogrupo no cuestionan, sin embargo, la sostenibilidad de la deuda helena y, por tanto, tambin excluyen una quita.

El FMI parece haber cedido, la troika est de nuevo en Atenas y el gobierno de Alexis Tsipras aplicar los ajustes y reformas exigidas. Aunque el primer ministro griego calific el acuerdo como un xito excepcional que permitir dejar atrs la senda de la austeridad, las que siguen intactas son las cuentas de Merkel y Schauble.

Fuente: http://ctxt.es/es/20170301/Politica/11404/Eurogrupo-troika-ajustes-Grecia-rescate.htm