El colectivo Ni Una Menos realiz el pasado 2 de Marzo una conferencia de prensa en el Hotel Bauen, en Capital Federal, para informar cmo se est organizando el Paro Internacional de Mujeres (PIM) del prximo 8 de marzo.La iniciativa llama al cese de actividades de todas las mujeres en sus trabajos el prximo mircoles 8 de Marzo. Nos tocan a una, nos tocan a todas es una de las consignas que impulsan las organizadoras del paro. Desde Ni Una Menos afirman que buscan parar la violencia de gnero y decir al mundo entero que estamos dispuestas a detener la ola de impunidad que acecha nuestro Estado y que no nos brinda la proteccin que necesitamos ante los agresores.Las organizadoras del PIM tambin explican que las mujeres vctimas de procesos violentos tomaron conciencia de su problemtica y se unieron con las modalidades que imprime cada coyuntura, con los reclamos y las exigencias que elaboramos en cada rincn del mundo. El llamado al paro del prximo 8M es una herramienta que muestra que las demandas de las mujeres son urgentes. Desde el seno del colectivo afirman que la violencia machista no se detiene y da a da nos obliga al duelo por las vctimas de femicidios cada vez ms crueles mientras la inaccin del Estado nos deja a todas desprotegidas.Por eso el llamado al paro de mujeres, una medida amplia y actualizada, capaz de cobijar a las ocupadas y desocupadas, a las asalariadas y a las que cobran subsidios, a las cuentapropistas y a las estudiantes; porque somos trabajadoras y porque tenemos que defender nuestras vidas y nuestras decisiones.La conferencia de prensa del colectivo se realiz la tarde del 2 de Marzo pasado, en la sede del hotel cooperativo Bauen. Se realiz una conferencia de prensa en el Hotel Bauen en la que se mencionaron las problemticas que atraviesan las mujeres en Argentina.Estela Daz, integrante de la CTA de los Trabajadores y del Comit por la liberacin de Milagro Sala, manifest:Myriam Bregman, ex diputada nacional y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) dijo que el 8 de marzo vamos a parar y la movilizar por las mujeres trabajadoras que sufren la discriminacion salarial y en las condiciones de trabajo y porque son las que ms sufren las consecuencias del ajuste de Macri, porque son las que sostienen las familias y el hogar.