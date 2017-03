Cuentapropismo, entre el ser y el querer

13 de octubre de 2010, resurge el cuentapropismo en Cuba. Por primera vez la mxima direccin del pas aboga por su expansin con medidas de gran calado; aunque la reaparicin es diferente en parte, porque vuelve restringido, desde su propia concepcin.

Ms all del concepto, como refieren entendidos en el tema, es una cuestin de crear oportunidades y propiciar verdaderamente su desarrollo. Pasa que ese trmino, cuentapropismo, le queda estrecho a no pocos, y no solo por lo que hacen, sino por lo que desearan ser.

Estn los que suean sus productos o servicios frontera afuera, pretensin muy lejos de lo autorizado, con el impedimento adems de la ausente personalidad jurdica.

De acuerdo con el economista Ricardo Torres*, una caracterstica de esas figuras econmicas aprobadas, relacionada con su perfil sectorial, tiene que ver con su ubicacin en actividades no transables (aquellas sin posibilidades de importaciones o exportaciones), lo cual es un problema en s mismo, debido a la urgencia del pas de incrementar sustancialmente el volumen de las ventas en el exterior.

Las razones explica obedecen a una combinacin de regulaciones: mantenimiento e incluso profundizacin del monopolio estatal sobre el comercio exterior; arreglo monetario y cambiario que obstaculiza el acceso a moneda extranjera para operaciones de ese tipo, y la propia expansin hacia ramas orientadas fundamentalmente al mercado domstico.

Si bien datos desde Amrica Latina apuntan a una baja participacin de este sector en las exportaciones (alrededor del 10 por ciento), cierto es que, casi por definicin, su papel en Cuba es y continuar siendo muy bajo de mantenerse las tendencias actuales, aduce el investigador.

El economista Omar Everleny Prez Villanueva razona que, si bien la lista de 201 actividades cumpli inicialmente su rol, en la actualidad sera ms viable poner una lista negativa, es decir, aquellas actividades que al Estado no le interese que sean ejecutadas por privados, como por ejemplo Educacin y Medicina.

Siguiendo esa lgica, podran aparecer entonces figuras como la de exportador, turoperador turstico, agentes de viajes, y hasta bufetes de ingenieros, abogados, arquitectos y economistas, en forma de pequeas y medianas empresas (PYMES), como enumera el entrevistado.

Prez Villanueva argumenta que uno de los activos ms preciados de Cuba es la calificacin de sus recursos humanos, y se desaprovecha. Sera factible evitar el xodo de personas de alto nivel de escolarizacin hacia oficios de bajo valor agregado pero donde se obtienen mejores ingresos, e incluso frenar la emigracin hacia el exterior.

En muchos casos aade el Estado lo que debe legalizar son actividades que hoy persisten en la informalidad, para as recibir mayores tributos al Presupuesto, que posee un dficit creciente cada ao.

No obstante, hay un desafo mayor, porque sacude los cimientos del tradicional modelo econmico cubano, y tiene que ver con reconocer la existencia del sector privado, para regularlo y dejarlo actuar.

En la ltima cita partidista el presidente Ral Castro convocaba a llamar a las cosas por su nombre y no refugiarnos en ilgicos eufemismos para esconder la realidad. Y ya en la Conceptualizacin del Modelo Econmico y Social Cubano de Desarrollo Socialista se dej explcito, permitiendo la posibilidad de constituir pequeas y medianas empresas bajo ese tipo de propiedad.

Ahora se necesitarn cambios normativos, y tambin de mentalidad.

A juicio de Prez Villanueva, en las condiciones de recesin econmica por la que atraviesa Cuba hay que aprovechar las reservas internas que se posean, no importa las formas de propiedad. En economas socialistas como Vietnam y China el papel del sector privado es muy importante y en ningn caso ha desestabilizado al pas, al contrario, ambos avanzan con altas tasas de crecimiento anual.

Pero, para ello, las PYME deben estar vinculadas con todo el entorno empresarial, el cual es preciso disear e instrumentar de forma tal que el Estado reconozca su rol y cree las condiciones para aprovechar todo su potencial, resume.

Y hablando de conexiones

Como se ha visto, ni porque el cuentapropismo reanud la marcha hace seis aos despojado del calificativo de mal necesario, ha bastado para que se anuden cabos sueltos que frenan su normal funcionamiento.

Otro, entre tantos, es la carencia de una bolsa de empleo, dgase mecanismo que conecte a los dueos de negocios y a los demandantes de trabajo.

Segn confirma una investigacin** realizada por profesoras titulares del Centro de Estudio de la Economa Cubana, la gestin del empleo en este segmento econmico queda rezagada ante una realidad cambiante, en la que el sector no estatal est llamado a ocupar el 60 por ciento de los trabajadores cubanos, algo que se dijo al inicio de las reformas.

Un cambio en este sentido revela el estudio podra favorecer el aumento de la productividad, pues hasta el momento los cuentapropistas que contratan asalariados los suelen seleccionar entre sus redes sociales, donde prima la confiabilidad, y no necesariamente las competencias laborales.

Otra observacin seala que tampoco se favorece la equidad en el acceso al empleo, ya que las ocupaciones que tienden a ser ms atractivas en trminos econmicos, por lo general, estn en funcin de la informacin y la influencia que tiene la red social de la que dispone y puede movilizar un individuo.

Y este escenario desconectado puede resultar en lo adelante ms evidente.

Cifras compiladas por las investigadoras Dayma Echevarra Len y Mayra Tejuca Martinez*** de la demanda estimada de fuerza de trabajo 2014-2018, indican un exceso de graduados de oficios, quienes al parecer no estn contemplados dentro de las solicitudes de los organismos, y se espera encuentren en las formas no estatales suficientes espacios de insercin.

Contradictorio y preocupante a la vez, mientras el sector privado siga aislado del diseo de las necesidades laborales del pas y, sobre todo, mientras las opciones de empleo continen restringidas, en una lista inmvil y a espaldas del ingenio del cubano.

