El video comienza con el anuncio de una Declaracin del jefe del Estado Mayor del ejrcito rabe sirio. Un hombre de apariencia seria, vestido con ropa de camuflaje, lee un comunicado grandilocuente que celebra la victoria del Estado sirio sobre los terroristas y takfiris en el este de Alepo.

Pedimos a los hijos del amado pueblo sirio que regresen al seno de la nacin y a la soberana del Estado sirio, dice, antes de emitir una advertencia: Aplastamos bajo los pies de los hroes del ejrcito rabe sirio a cualquiera que intente socavar la seguridad y la estabilidad [del Estado].

La cmara se aleja despacio hasta descubrir que el jefe viste chaleco, pantalones cortos y chancletas. Inconsistentes banderas de Hizbollah, Irn y Rusia impresas en papel ocupan un lugar de la mesa junto a l, mientras una fotografa de un rescate de los Cascos Blancos cuelga en el fondo, recordando el coste humano de la victoria. El discurso acaba con una ligera rfaga de burbujas sopladas.

Es un sketch del primer episodio de Sketch del Sur [Sketch yanubi], una serie satrica lanzada el 9 de enero en de YouTube por artistas, fotgrafos y activistas de medios afiliados a Primavera Revolucionaria (Rabea zawra), un colectivo de jvenes activistas que viven en los tres ltimos reductos rebeldes del asediado sur de Damasco -Yalda, Babila y Beit Sahem. El equipo de Sketch del Sur ha estado ocupado mientras ms de 42.000 de la zona esperan ansiosamente las noticias de una posible tregua que pudiera implicar evacuaciones como las llevadas a cabo en Daraya, Moadamiyet al-Sham y Wadi Barada.

Los cinco episodios de Sketch del Sur que han reunido el grupo de actores, msicos, activistas de medios de comunicacin y escritores ofrecen instantneas desde el inicio del conflicto sirio. Pasan de la stira poltica y los comentarios de noticias a la comedia negra surrealista. Las amenazas desde el exterior abundan como tema recurrente, a saber, una bomba de can que cae o la imposicin de un acuerdo de evacuacin.

La serie se sirve de las tragedias de la vida real y otros sucesos del conflicto sirio y los convierte en una gran farsa con conocidas referencias de la cultura popular utilizadas para producir un efecto cmico. Por ejemplo, inspirndose en las historias de los saqueos que llevaron a cabo las fuerzas del rgimen tras la cada de Alepo oriental, el segundo episodio del programa muestra a soldados del ejrcito sirio registrando un edificio mientras suena de fondo el tema musical de la Pantera Rosa. Cuando un cauteloso soldado que va avanzando se topa con un frigorfico abandonado, empieza a sonar el tema de Celine Dion My heart will go on mientras el combatiente se acerca a cmara lenta. Tras echar un rpido vistazo al interior del frigorfico, hace seales a sus amigos para que le ayuden a robarlo. Se oye msica tpica de Oriente Medio. El soldado apaga la luz de la habitacin, ahora vaca. Fin de la escena.

Producir una serie en una zona de la capital siria parcialmente sitiada no siempre es fcil, dijo el fotgrafo y director de "Sketch del Sur", Fares al-Khattab, quien se traslad a los suburbios del sur cuando la represin del gobierno contra las protestas universitarias le oblig a huir de su casa y abandonar sus estudios en 2012. El primer problema es la electricidad, dijo Khattab a Al-Monitor por telfono. Esta zona lleva aos sin un suministro elctrico adecuado, por eso dependemos de quemar combustible para conseguir electricidad, lo que resulta muy caro. Khattab dijo que el equipo de produccin utiliza una serie de bateras de nueve voltios para encender los focos durante la filmacin.

Slo hay un cruce oficial, el puesto de control de Babila-Meqdad, para salir y entrar de los tres distritos. Abierto originalmente como cruce humanitario tras unos acuerdos de tregua parcial a principios de 2014, el puesto de control se ha convertido en un punto de presin en el enfrentamiento permanente entre las fuerzas progubernamentales y los rebeldes. Algunos residentes creen que el gobierno ha manipulado los precios y las tarifas de los productos que entran en las zonas rebeldes para obligar a los civiles a que acepten sus condiciones para la tregua. Segn informaciones de los medios de comunicacin locales, en las ltimas semanas se han producido una serie de arrestos con objeto de reclutar a la fuerza a los hombres jvenes de Babila-Meqdad.

Por supuesto, el asedio parcial y la situacin de la seguridad limitan bastante lo que el equipo de Sketch del Sur puede normalmente hacer. Es muy difcil conseguir accesorios, trajes y otro equipamiento de produccin. Debido a los estrictos controles, que a menudo no permiten que entren las cosas, en el pasado tuvimos que suspender o aplazar algunos episodios, dijo Khattab.

Representantes de Yalda, Babila y Beit Sahem llevan manteniendo conversaciones con negociadores del gobierno desde el mes de octubre. El contacto se mantiene pero sigue retrasndose lo que Damasco denomina habitualmente reconciliacin. Los civiles tienen miedo de verse sometidos al tipo de evacuaciones que han ido producindose en otros suburbios y alrededores rurales de Damasco desde el pasado agosto.

Es bien sabido lo que el rgimen quiere: evacuaciones y volver a controlar el sur de Damasco, dijo Khattab. El asedio aqu ha sido duro, muy duro, y los civiles estn asustados ante el regreso de las fuerzas del rgimen, porque hay milicias del rgimen muy prximas que pueden arrestarles; tambin hay milicias sectarias, dijo Khattab, en referencia a la presencia del Hizbollah libans y de las milicias chies apoyadas por Irn que estn presentes por todas partes en el sur de Damasco y en la mezquita chi cercana que constituye el santuario de Sayyida Zeinab.

La ltima iniciativa del rgimen en las negociaciones por la tregua peda la retirada del Ejrcito Libre Sirio (ELS) del sur de Damasco para volver a controlar la zona, dijo Khattab. Estos ltimos meses, los civiles estn muy asustados.

Contra todo pronstico, Sketch del Sur es la ltima produccin de un vital movimiento de la sociedad civil que puede desaparecer una vez se llegue a un acuerdo con el gobierno. Primavera Revolucionaria lleva aos produciendo regularmente boletines de noticias, videos y fotografas. Tambin publica una revista online en lengua rabe, junto con algunas tiradas limitadas que se distribuyen por el sur de Damasco.

Nuestro movimiento revolucionario sigue trabajando en Yalda, Babila y Beit Sahem, pero si se llega a un acuerdo con el rgimen por el que el ELS tenga que marcharse, tendr que irme yo tambin, dijo Khattb. No podemos quedarnos. Es posible que el rgimen de Asad nos arreste. Si sucede en el sur de Damasco lo que en Wadi Barada, Daraya o Moadamiyet al-Sham, tendremos que marcharnos.

Con la amenaza de la evacuacin flotando sobre el sur de Damasco, los combatientes rebeldes y los activistas, los defensores de los derechos humanos y otros civiles van plantendose sus vidas da a da. Puede que en algn momento tengan que definirlas como antes del acuerdo y despus del acuerdo.

Por ahora, nuestro movimiento revolucionario contina adelante, dijo Khattab. Lo nico que podemos hacer es continuar con nuestro trabajo hasta el final, eso es todo.





Tom Rollins es un periodista freelance radicado en El Cairo y Alejandra. Su trabajo se centra fundamentalmente en temas relativos a derechos de los refugiados, migraciones y Mediterrneo.

Fuente: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/03/syria-south-damascus-activists-video-satire-army.html

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a las traductoras y a Rebelin.org como fuente de la misma.