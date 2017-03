Deconstruyendo democracia... o lo que queda de ella

El mircoles 22 de febrero la Comisin Europea presentaba el anlisis de la situacin econmica y social en los Estados miembros de la misma.

Del resumen se deduce que no se ha avanzado hacia la integracin de los Estados ni de las personas, mas bien lo contrario, y si en cambio en la de las corporaciones empresariales siendo Alemania quien gana posicin acreedora con el resto.

Lo mas alarmante, el crecimiento de la pobreza y precariedad, as como el incremento de la desigualdad y consiguiente brecha social, particularmente en el estado espaol, mxime si lo comparamos con pases de igual riqueza (PIB) y desarrollo industrial, debido a nuestro dficit en desarrollo socioeconmico.

La misma semana el Gobierno Vasco presenta sus presupuestos en el Parlamento, para un ejercicio en el que se prev que el PIB crezca un 2,3% (3,1% en 2016), y a pesar de ello incrementa la partida de asesores de confianza a dedo (PNV-PSE) en 2,4 millones de euros para 2.017. A pesar de crecer el PIB nuestro poder adquisitivo (el que mas ha bajado en todo el estado) ha bajado en el de los asalariados, pensionistas y perceptores de RGI, y la recaudacin fiscal se ha estancado. Sin ser experto puedo asegurar que con estas tendencias lo nico asegurado es un mayor incremento de la brecha social, siendo uno de los principales indicadores de antidemocracia...al provocar siempre lo inverso en otro grupo poblacional mas selecto.

Cual va a ser el nuevo tratamiento de las pensiones en cuanta y garanta? Hablando del aqu y ahora, el resumen dice que la pensin media del estado espaol est por encima de la media de la UE-28 ocupando el octavo puesto; en la CAPV an superior pero con una notable bajada del poder adquisitivo, ya que en la pequea suiza nos vamos acercando a la grande en precios y alejando en salarios. Un notable lugar en la estadstica, pero si vamos al hecho real de lo que podemos hacer con ese dinero, suspendemos, pues en paridad de poder adquisitivo (1.836 euros) que al fin y a la postre es lo nico que cuenta, nos situamos por debajo de la media UE-28 (2.606 euros).... un 30% mas baja!... y aqu criando y cuidando nietos mientras ellos hacen turismo.

Esa merma de poder adquisitivo (e ingresos pblicos por desigual celo fiscal a empresarios que a asalariados), es otro indicador del dficit democrtico en la CAPV. Desde el punto de vista del consumo necesario tiene mucho que ver con la caresta de la vivienda por falta de promocin del alquiler social, del abuso en la factura energtica y la caresta de productos de primera necesidad.

Sin ir muy lejos, en nuestros dos pases vecinos, Francia (3.648 euros) y Portugal (2.331 euros), la pensin en paridad de poder adquisitivo es bastante superior y hasta el doble la francesa. El hecho diferencial que sean repblicas no lo dice todo, pero si mucho (un recordatorio para los monrquicos del PNV).

Como ejemplo bastara conocer las siguientes comparativas con la media de la UE-28: cuanto cuesta, no el kw-h, sino el precio final de la factura a igualdad de kw-h consumidos? a cuanto nos sale la factura final a igualdad de kw-h de consumo, medido en paridad de poder adquisitivo del salario medio, pensin media, RGI?... lo propio para alquiler medio de vivienda, alimentacin, hogar, seguros, dentista, abogado, guardera, jardn de infancia, libros de texto mas el IVA cultural.

Todo ello abre brecha de clases y duele an mas al ya dolorido ejrcito de caballetes que soportan y sostienen a este corrupto tablao feudal-nacional, en donde an... an al son de clarines y enfundados en togas, birretes universitarios, sotanas, palio, mitra y bculo, bailan de continuo, porque continua siendo un dispensario poltico de prebendas para ascensos en el escalafn judicial, policial, militar... y hasta en el universitario! Ascensos clientelares sectarios desde el mrito por la fidelizacin ideolgica, el silencio cmplice y manipulacin de la realidad de unos medios de comunicacin serviles con ese poder, una Universidad convertida en centro ideolgico de conduccin y sumisin en defensa de la promocin de rectores... y al insumiso caa que esto sigue siendo Espaa como hemos visto histricamente en la Universidad y hoy con la defenestracin y baile de piezas en el mbito de la fiscala.

Privilegios judiciales a la realeza y ms en el pas a la cabeza en prescripciones sobreseimientos, descuidos judiciales, amnistas a polticos corruptos y a militares golpistas, incumplimientos penales a funcionarios en la guerra sucia policial, terrorismo de estado, amnistas fiscales para blanqueo encubierto de dinero negro (30.000 personas y entidades en 2012)... a la cabeza en pobreza moral, en cargos polticos y del gasto en defensa per cpita de parados.

Cmo levantarnos dignos y airosos, en el pas que mas descuida a los mas pequeos? La infancia... la infancia!; cmo pueden permitirse que en la CAPV los nios pasen hambre (9%), pasen fro, padezcan largas ausencia afectivas por falta de ayudas a la conciliacin laboral-familiar para quienes tienen trabajo remunerado y lo propio para quienes trabajan an mas horas en cuerpo y mente sin remuneracin buscando trabajo para sustento de esos nios... gobiernos desalmados con los mas dbiles y siervos de la banca, el oligopolio elctrico, las oligarqua empresariales y elite feudal nacional-catlica.

Dice la Unin Europea, que la Espaa de Rajoy -y de quienes desde el Pas Vasco ejercen el vasallaje en complicidad con sus polticas de recortes y austeridad para con los de la otra orilla, le sustentan- es la nica manirrota de los pases de igual riqueza en que: el elevado riesgo de pobreza y exclusin social por la limitada cobertura de los beneficios sociales, y falta de coordinacin entre los servicios de empleo y sociales (alusin implcita a Lanbide) sigue siendo elevado, principalmente por la situacin laboral de los padres y el dbil apoyo a las familias... haciendo que sean los nios el grupo mas vulnerable... los nios!

La brecha creciente de nuestro pas, entre el 20% mas rico y el 20% mas pobre es la mayor de Europa, lo mismo que las tasas de temporalidad laboral y el riesgo de pobreza de la poblacin infantil (22,6%), habiendo llegado hasta el 93,5% la tasa de temporalidad en los contratos en la CAPV en 2016, a pesar de que una cuarta parte de la masa trabajadora ya trabaja con carcter temporal y muchos de ellos precaria y tambin ilegal. Vaya panorama el de la pequea suiza espaola, que diferente al que nos presentan los medios del grupo Vocento en titulares! en cuanto a los datos del crecimiento de empleo... cuando la calle lo desdice tanto esto como el carcter democrtico institucional al negarnos el debate pblico cuando ellos abusan del monlogo meditico.

Si los medios de comunicacin presentaran el estudio comparado en paridad de compra, quedara al desnudo, -redondeo tras el paso de pesetas a euros, y mordida de los mercaderes en la caresta de vida consentida- el hecho del porqu la brecha social ha devenido a brecha de clase, incrementada por simple hbito erosivo; as los que estamos en la orilla de los desheredados seguiremos eternamente comprando en euros y continuaremos cobrando en pesetas, hasta que todo haga crack, por mucho que confen en la inmigracin como base de asiento de la pirmide demogrfica y sostenimiento fiscal.

Que el Sr Erkoreka anuncie una subida del 1% a los parlamentarios vascos cuando el PNV es incapaz de subir la RGI (+0,25%) en la misma cuanta que ha subido la vida el pasado ao y con el 2,8% de prdida de poder adquisitivo en solo un ao, dice mucho de lo poco que le importa distanciarse an mas de los de la otra orilla. Mentalidad de clase y cuestin de castas... causa de dolor.

Que supone enorme desembolso? que nos supone Lanbide cuantitativa y cualitativamente? No tengo la menor duda de que si en este organismo pblico se hiciese una auditora de cualificacin del personal y criterios selectivos para su contratacin, coincidira con los mismos principios etico-pedaggicos que se dieron con los exmenes para puestos de Osakidetza y aspirantes con militancia en ciertos partidos y sindicato que se saban de antemano las respuestas; as no se hace pas, as se hacen oligarquas... y pelotas.

Osakidetza, con recortes de personal que provocan alargar la lista de espera y derivaciones a la privada. Lanbide su incompetencia y descoordinacin a pesar de las llamadas a la fe de ciegos o con lo ltimo con lo que se descarga la consejera de Empleo: No disponemos de un listado de presuntos terroristas. C errando el tringulo: Bizigune y su despilfarro en la intermediacin de pisos privados a costa de mantener el dficit en crear un parque de vivienda social para alquiler (Viena... si, si, esa ciudad de la incineradora modlica y de propiedad municipal en el centro de la ciudad para suministrar agua caliente para calefaccin, tambin es modelo al contar su ayuntamiento en propiedad el 86% de todas las viviendas siendo el 65% de alquiler social).

Con lo que paga Bizigune subvencionando el 50% una vivienda privada para el alquiler social, poda amortizar en 30 aos 6 viviendas pblicas nuevas para alquilar al mismo precio. Crear un parque de vivienda pblica para quienes vienen por detrs... o las polticas de improvisacin, originalidad e inmediatez del PNV no van mas all del aqu y ahora, acumulando desde la poca de Madrazo fracaso tras fracaso en algo tan vital como la vivienda?

Mayor celo; como mnimo tanto como el que ponen en tener la prensa a su servicio, las infracciones de trfico y recaudacin fiscal de asalariados por cuenta ajena y pequeos autnomos... no ms.

Que conste que no critico por joder; tampoco pienso que yo lo hara mejor, pero con lo que nos cuestan estos tres servicios, siento la obligacin de reclamar un mayor celo para la funcin pblica y mas transparencia y cauces de participacin y consulta social a la hora de decidir en asuntos de calado como el que arrastramos en Gipuzkoa con la incineradora de Zubieta.

Siendo la mayor obra pblica nueva del estado en los ltimos aos, resulta que al disear su ubicacin en un entorno aislado, su viabilidad econmica depende del gobierno de Rajoy por la obligada complementariedad que requiere tener cerca un gran ncleo de consumo de agua caliente, como podra ser la macrocrcel de Zubieta con piscina climatizada incluida.

La prueba inequvoca de esa dependencia es la insistencia del lehendakari Urkullu al gobierno central para el traspaso de la competencia de prisiones como plan B en el caso de el gobierno central decidiese la no construccin del centro penitenciario de Zubieta. Ninguna motivacin de carcter humanitario y si por el carcter de negocio que supone la puesta en marcha de esa planta al lado de su centro de consumo, lo que le supondra el reconocimiento como planta de valorizacin por su alto rendimiento.

Saben ambos presidentes que de no construirse la crcel, el nico destino de ese calor es para generar electricidad como una central trmica de ciclo nico y bajo rendimiento y reconocimiento de planta de eliminacin, por lo cual no podra acceder a las primas por generacin de energa renovable de los fondos europeos, en equivalencia a los 32 millones que en un ao cobra Zabalgarbi.

Quien de los dos presidentes est una vez mas atado de pies y manos? El Sr. Rajoy no necesita los votos del PNV para aprobar sus presupuestos; as que debemos pensar, si a pesar de ello el PNV le da sus votos a favor?... pocas dudas de que nos encontramos de nuevo ante un nuevo escenario de vasallaje y cambio de cromos por una innecesaria infraestructura para negocio privado al 100% en beneficio de una empresa china como es Urbaser, antigua ACS de Florentino Prez y sus influencias institucionales.

Que dice la izquierda abertzale? Observo un pacto implcito de silencio para no molestar a quienes pudieran ser compaeros de viaje en un proceso soberanista a la catalana; as les toca ir de moderados y de este tema tan puntual, transcendental, irreversible y a punto de caiga para un lado u otro, se han situado de perfil. Tienen en sus manos sacarnos de dudas, lo mismo que Podemos presentando una pregunta parlamentaria al PNV: cual es la motivacin principal para que el Sr Urkullu se reitere en la necesidad del traspaso de prisiones al Gobierno Vasco?... de su respuesta podramos deducir que es lo que hay detrs de ese inters en construir una segunda incineradora en la CAPV cuando hay comunidades como Navarra, Rioja, Asturias, Valencia que a pesar de las presin de los lobbys, han desistido de ella como cada vez mas territorios europeos.

Que dice la ciudadana de Gipuzkoa?... Vivimos en una sociedad en la cual la queja permanente impide el fomento de la cultura de la reclamacin desde la implicacin social. En una sociedad aburguesada en donde los seuelos poltico-mediticos y bipolaridad progresiva estn causando estragos, ya ha calado como blsamo de conciencias, pensar que hoy lo mas revolucionario es reenviar (psalo y que se enteren todos... esta vez si que caen) por wasapp, todas las miserias y escndalos que no salen en prensa y televisin.

Un seuelo gratuito (wassap) y bien diseado para desmovilizar a jvenes y no tanto, ante cualquier convocatoria, invitacin a la participacin en foros de opinin y-o debate en foros de prensa... oye quedamos maana a las 11 que desahucian a un anciano de 84 aos en Altza... ...los cuatro de siempre... y la miseria social de siempre... pobreza insolidaria!... que no cunda el pnico, pues no estamos solos...

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.