El problema de las indemnizaciones fue entre otros la lerda burocracia militar estadounidense, que era la que se haca cargo

Jos Herrera Plaza (Almera, 1955) curs estudios de Economa en la Universidad de Valencia. Tcnico Superior en Imagen y sonido, trabaja actualmente, como cmara operador, en Canal Sur TV. Desde 1985 ha seguido de cerca todo lo relacionado con el accidente nuclear de Palomares. En 2003 fue coautor y coorganizador del libro y exposicin en el Centro Andaluz de Fotografa Operacin Flecha Rota. Accidente nuclear en Palomares. Posteriormente dirigi el largometraje documental homnimo (2007).

Seguimos en el captulo VII: Resultas y reparaciones apartado 7.5: Las indemnizaciones y la discordia. Acabamos el captulo. Antes de entrar en l: alguna novedad que quieras explicar?

JH.- Continuamos con el intento de averiguar cules son los planes de los norteamericanos para la descontaminacin de Palomares y que el CSN aprob por unanimidad en contradiccin con el Plan de Rehabilitacin de Palomares (CIEMAT 2010). El 27 de febrero pasado IU en el parlamento registr unas preguntas que le sugerimos:

1) Supondr la contaminacin remanente que est previsto dejar en la denominada Zona 6, sita en la Sierra Almagrera, la restriccin total o parcial que obligar a mantener permanentemente el vallado y sealizacin de las 20 ha. de esa zona?.

2) Acepta el Gobierno en su totalidad la contrapropuesta norteamericana para la descontaminacin de los terrenos radiolgicamente afectados de Palomares contenida en el documento Evaluation of Alternatives for Remediation of Soils of Contamination at the Palomares Accident Site (DoE/NV-1536)?.

3) Cul es la razn por la que no se ha hecho pblico el contenido de dicho documento a tenor del Convenio sobre el acceso a la informacin en materia de Medioambiente (BOE 16/02/2005) y de los principios de transparencia propios de una democracia consolidada?

4) Cmo valora el Gobierno que puede afectar a la salud de las ms de 2.000 personas que residen en Palomares y Villaricos la contrapropuesta norteamericana?

Me sito en el libro. Qu cantidades se dieron inicialmente a la gente? A quines? A toda la poblacin? Las aceptaron? Fueron las autoridades espaolas o las norteamericanas? Muchas preguntas en una. Disculpas.

JH.- El problema de las indemnizaciones fue entre otros la lerda burocracia militar estadounidense, que era la que se haca cargo. Las tramitaciones se podan prolongar a lo largo de los meses, e incluso aos. El esquema del problema se resuma en: pagos diferidos para daos inmediatos, lo cual gener no pocas tensiones. Una parte de los damnificados no podan esperar ni un par de semanas, porque su situacin econmica nicamente permita vivir al da. Por eso se comenzaron a librar adelantos sobre futuras compensaciones, denominados pagos de emergencia. Las cantidades de estos pagos giraban alrededor de las 5.000 pesetas, aunque podran alcanzar un tope de 60.000. Segn los norteamericanos, el primero se dio a la semana del accidente y el ltimo a los dos meses y medio. En total fueron 222 libramientos con un total aprox. de 881.210 ptas. Siempre se destinaron a las personas ms vulnerables de Palomares y a los pescadores de Villaricos.

Quines evaluaron los daos producidos? Si no estoy mal informado, intervino el hijo del alcalde. Qu tal se comport?

JH.- Al igual que en los seguros, el monto de las indemnizaciones depende de la valoracin de los daos. Ya desde el comienzo surgieron desavenencias con las tasaciones, calificadas por algunos afectados como desiguales y arbitrarias. Para resolver este problema se llam a los peritos de la oficina provincial del Ministerio de Agricultura. El hijo del alcalde, Manuel Gonzlez, fue contratado por la Oficina de Reclamaciones como asesor oficial ante los cientos de demandas de las distintas parcelas agrarias afectadas. Las tensiones generadas con la Oficina y las distintas varas de medir empleadas, segn una buena parte de los demandantes, pas factura al rol desempeado por Manuel como copartcipe de los agravios comparativos.

Miembros de la Oficina de Reclamaciones de la USAF en Palomares que tramitaron todos los expedientes para compensar los daos sufridos en el accidente posan frente a la tienda donde se ubicaba y que una noche ardi por causas desconocidas. El abogado militar Joe Ramrez aparece el 3 por la izqda. y el hijo del alcalde pedneo, Manuel Gonzlez es el penltimo. (Foto: cortesa M. Gonzlez)

Se distribuyeron equilibradamente las reparaciones?

JH.- En la mayora de las opiniones recogidas en nuestro estudio, la principal crtica se centra en la arbitrariedad sufrida por una fraccin de los demandantes. A unos se les indemniz muy por encima de los daos sufridos, mientras que otros sufrieron tasaciones ridculas o directamente les negaron cualquier compensacin.

No hablas bien de una informacin que public La Nation. Qu venan a decir?

JH.- La prensa de derechas francesa public muchos bulos referente a los vecinos. Su humildad provocaba abierto desprecio. Como vimos anteriormente, varios rotativos de este pas llegaron a invertir los roles de vctimas-victimarios, afirmando que los pcaros agricultores intentaban aprovecharse de la proverbial generosidad norteamericana, probablemente inspirados por la soterrada intoxicacin de la Embajada norteamericana. Ahora, con el pago de algunas indemnizaciones, La Nation titulaba Mientras que los americanos rebuscan entre cielo y tierra, Palomares canta La bomba ye-y y cuenta fajos de billetes . El diario parisino L'Aurore , de extrema derecha, titulaba al mes del accidente: Para los 1074 habitantes de Palomares, la bomba H constituye un verdadero man celeste. Una realidad tan idlica como falsa, propia de ambientes xenfobos y parafascistas. Cebarse con los desfavorecidos siempre ha estado de moda por quienes se sienten superiores racial, econmica, social o culturalmente.

