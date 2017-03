#EsclavasEnPrisin

Trabajar por menos de 1/hora

La izquierda diario

#EsclavasEnPrisin se trata de una accin annima en la que se pretende destapar la realidad acerca de las condiciones laborales a las que se exponen las mujeres presas que consiguen llegar a trabajar en un taller productivo dentro de prisin. En el vdeo de la campaa se puede ver cmo varias activistas denuncian esta situacin colocando pegatinas sobre las etiquetas de diferentes productos de El Corte Ingls y de Zara Home, con el mensaje Esta etiqueta ha sido colocada por una mujer presa cobrando por ello 0.75/hora. Esta cifra hace referencia al precio de la mano de obra de una mujer presa trabajadora, que tras haber cumplido su jornada laboral de 9 horas diarias de lunes a viernes recibe una vergonzosa nmina a final de mes de 121,53.

Al parecer, estas empresas multinacionales utilizan la mano de obra casi gratuita de mujeres privadas de libertad para elaborar diferentes productos, en este caso las etiquetas de artculos que posteriormente se venden al pblico en sus establecimientos. Lgicamente, ya que el trabajo en los talleres productivos se realiza dentro de prisin, tambin utilizan tanto las instalaciones penitenciarias como los suministros de agua, luz, etc. A veces, el producto elaborado dentro de las crceles se utiliza para abastecer a otras crceles del Estado. En suma, es un negocio redondo para estas empresas y para la Institucin Penitenciaria.

Con ese sueldo, una mujer debe subsistir todo el mes si es que ningn familiar ingresa dinero en su peculio, como sucede en muchos casos. As pues, cualquier artculo que no sea suministrado por el Centro Penitenciario (servicios por debajo de los mnimos necesarios y de psima calidad, pues pasan fro, hambre, y tanto la comida como el agua muchas veces se encuentran en mal estado), ha de ser adquirido en el economato o en el demandadero, donde algunos productos ven aumentado considerablemente su precio en comparacin con el exterior. Por el contrario, otras mujeres presas se ven obligadas a sacar todo o parte de su sueldo para ayudar econmicamente a sus familias, puesto que gran parte de la poblacin reclusa pertenece a clases bajas, precarias, en situacin de pobreza y/o sin recursos.

Evidentemente, la realidad nos deja ver claramente quines entran y quines se libran de la crcel en el Estado espaol, en los casos que llevamos aos viviendo de corrupcin y embolsamiento de cantidades multimillonarias de dinero pblico o, sin ir ms lejos, la reciente sentencia del caso Nos, donde la Corona espaola ha quedado absuelta e impune. Por ltimo, el salario de una mujer presa trabajadora puede ser embargado en ocasiones para pagar la indemnizacin por Responsabilidad Civil dictada en sentencia; esto viene reflejado en una clusula que ha de firmar en el contrato la mujer presa, por lo tanto realmente le sale rentable a esta mujer trabajar dentro de prisin?

Condiciones laborales de carcter especial dentro de las crceles del Estado espaol

El trabajo en prisin es una relacin laboral de carcter especial, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores. Se regula con una legislacin propia, el Real Decreto 782/01 (RD), de 6 de julio, donde se desglosan las condiciones laborales que operan dentro de prisin.

El Organismo Autnomo de Trabajo Penitenciario y Formacin para el Empleo (OATPFE) es una entidad estatal de derecho pblico que pertenece al Ministerio del Interior. El objeto de este organismo es la promocin, organizacin y control del trabajo productivo y la formacin para el empleo de personas presas en los centros penitenciarios, haciendo las funciones de empresaria para la cual las mujeres presas trabajadoras prestan su servicio. Quien contrata es siempre el OATPFE u rgano autonmico equivalente (CIRE en Catalunya).

La actividad productiva y remunerada puede realizarse tanto en los talleres productivos como en tareas propias de la Administracin Penitenciaria, conocidas como destinos, como pueden ser cocina, panadera, economato, limpieza, lavandera, etc. pero todas las actividades son consideradas productivas y, por tanto, remuneradas? En la prctica se comprueba que no. Las mismas funciones desarrolladas en mismos horarios por mujeres presas son consideradas como productivas para unas y no para otras. Esto es, las que no son retribuidas vienen a ser suplentes, esperando una baja de las anteriores para empezar a ser consideradas como trabajadoras. Es decir, en algunos economatos a las dos primeras trabajadoras se las considera trabajo productivo y por lo tanto retribuido, mientras que la tercera lo hace gratuitamente. Una vez al ao se dicta un acuerdo en el Consejo de Direccin por el que se determina el nmero de plazas de destinos retribuidos y horas por cada uno de ellos. Una mujer presa puede estar durante aos sin cobrar nada por su puesto de trabajo en calidad de suplente.

En el RD 782/01, de 6 de julio vienen desarrolladas las relaciones laborales y explica que en el mdulo retributivo (salario) se incluyen la parte proporcional de la retribucin de los das de descanso semanal y de vacaciones anuales, as como las gratificaciones extraordinarias, en su caso. Las retribuciones podrn calcularse por producto o servicio realizado, por tiempo o por cualquier otro sistema, pero si el sistema aplicado es el de producto, el OATPFE se reserva el derecho a establecer los mtodos y tiempos aplicables en la elaboracin de los distintos productos (art. 15.3 y 4 RD). As mismo, muchas mujeres presas pueden perder el paro taleguero (subsidio por excarcelacin de 426 euros mensuales durante un mximo de 18 meses) por haber trabajado ms de 360 das en los ltimos 6 aos dentro de la crcel, cobrando la prestacin por desempleo correspondiente. Al tener salario y cotizacin tan baja, ven reducida su prestacin por desempleo a cantidades y duracin muy inferiores al subsidio por excarcelacin.

Hay que aadir que no existe el derecho a pertenecer a un sindicato para las personas presas trabajadoras, pero en cambio los funcionarios s pueden pertenecer a sindicatos (CCOO, UGT, ACAIP), lo que provoca todava ms indefensin.

La explotacin laboral de las mujeres en la macrocrcel de Zuera

El Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragn (C.A.M.P.A.) trabaja en contacto directo con las mujeres del Centro Penitenciario de Zuera, dando apoyo y seguimiento a muchas de ellas, tanto dentro de los muros como una vez que han recobrado su libertad. Obtienen informacin directa acerca de la realidad oculta que viven las mujeres presas a travs de cartas, comunicaciones, relacin con familiares, etc.

La macrocrcel de Zuera cuenta con una capacidad para 1.800 personas presas aproximadamente. El mdulo 13 es el mdulo de mujeres y obligatoriamente de respeto. Unas 100 mujeres conviven en ese mdulo todas juntas, las preventivas, penadas con condenas largas, muchas por no haber podido pagar multas, toxicmanas, primeros grados Segn CAMPA, actualmente existen alrededor de una veintena de mujeres que trabajan, aunque no todas llegan a cobrar. Al ser un mdulo de respeto las mujeres estn obligadas a realizar una serie de trabajos de limpieza, de guardia de comedor, mantenimiento del orden y el silencio, etc. por el que no cobran nada.

Respecto a los llamados destinos que se han descrito anteriormente, son economato, panadera, cocina, limpieza, office (servir comidas), almacn y apoyo sanitario a los que pueden acceder las mujeres, en cambio los hombres pueden acceder a stos y adems a paquetera, lavandera, jardinera, limpieza de viales (calles dentro de prisin), y en el mdulo de ingresos donde se desarrolla paquetera, economato y office. Los hombres pueden ser economateros de todos los dems mdulos y las mujeres slo del suyo, adems de cobrar ms por el mismo puesto, tal y como han testificado algunas mujeres presas a C.A.M.P.A. Para cada uno de estos destinos existen 2 3 plazas. La primera plaza y a veces la segunda son remuneradas y la tercera nunca, siendo suplente. Las jornadas laborales son variables segn el destino, desde 3 hasta 15 horas al da con diferentes descansos, y lo que perciben mensualmente es entre 100 y 300 euros.

En la macrocrcel existen dos talleres productivos que se dividen en las siguientes actividades productivas: confeccin, lmparas, cableado y soldadura. Las mujeres slo tienen acceso a confeccin y lmparas, mientras que los hombres pueden acceder a todas. Se cobra por produccin, no por horas, por lo que es difcil llevar un control de las horas efectivamente trabajadas, sobre todo a la hora de interponer reclamaciones. Dentro de cada taller existen diferentes puestos, unos ms productivos que otros, as que dos personas que trabajen las mismas horas en el mismo taller, segn su puesto y tarea asignada, una cobra desde 100 euros como informa la campaa, hasta 500 600 euros que cobra la que ocupa el puesto ms productivo. Todo ello crea desigualdad y competitividad que empeora las relaciones personales entre las mujeres presas, tal y como quiere que sea el sistema carcelario, asegura C.A.M.P.A.

Dicho colectivo ha tenido conocimiento de que en los talleres productivos, especficamente los hombres de las empresas que vienen a supervisar el trabajo, se han producido agresiones sexuales y violaciones. Ha habido mujeres que no han accedido a un puesto de trabajo por negarse a acceder a favores sexuales. Como se puede comprobar, tanto los trabajos productivos como los destinos propios del mdulo de respeto a los que tienen acceso las mujeres en Zuera no hacen sino reforzar el papel tradicional de la mujer en la sociedad y los roles de gnero supuestamente asignados para stas.

