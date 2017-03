Por qu votar por Lasso?

El Telgrafo

Para la segunda vuelta presidencial, Guillermo Lasso es el nico candidato que representa a los banqueros y empresarios de las cmaras de la produccin. Estos sectores, de los ms atrasados en Amrica Latina en cuanto a responsabilidades estatales y sociales, no comprenden el sentido del progreso econmico con bienestar humano, que lo confunden como simple xito en los negocios privados, el mismo que suponen irradiar los beneficios colectivos, algo que histricamente nunca ha ocurrido en Ecuador, pues tal modelo solo ha ahondado las diferencias sociales, el dominio poltico de las lites y el abismo en el reparto de la riqueza.Hoy, solo Lasso, banquero y millonario, puede ejecutar un gobierno que desmonte la inversin pblica, privatice servicios sociales, acabe con el papel regulador e institucional del Estado en la economa, disminuya o suprima impuestos y flexibilice el trabajo. Es un fenmeno de empresarializacin de la poltica, para utilizar el concepto propuesto por un investigador argentino.La candidatura de Lasso tambin ha juntado a sectores clasistas y racistas, que han insultado a manabitas, esmeraldeos y habitantes del sur de Quito, por haber dado el triunfo a Moreno, obrando igual que los esculidos de Venezuela contra el populacho chavista y como la gente blanca en Bolivia contra el indio Evo Morales.Las izquierdas tradicionales y los dirigentes de movimientos sociales como el indgena, agrupados en el ANC, propusieron la candidatura de Paco Moncayo, extrao a su ideologa y trayectoria. Para estos sectores, que siempre han credo ser la autntica izquierda, Correa fue el enemigo principal y Moreno el continuista a rechazar. En su dogmatismo, interpretaron las elecciones como simple confrontacin entre distintas derechas. Pues bien, en cinco provincias de la Sierra y en cinco de la Amazona, donde hay significativa presencia indgena, pierde Moreno. Tambin pierde Moncayo. Pero en todas ellas gana Lasso.De otra parte, en su comunicado del 21 de febrero, la Conaie rechaza tanto a la vieja derecha (CREO y PSC) as como a las nuevas lites agrupadas en AP ya que no representan los intereses de los pueblos y nacionalidades; su Consejo Ampliado del da 23 insiste: no al continuismo de la dictadura ni a la consolidacin del capitalismo; y el presidente de la organizacin indgena declara: Ni votos en blanco ni nulos. Tiene que haber una decisin contundente. La decisin es en contra del corresmo; y aade: Ms que nada hay una afinidad con un planteamiento y un proyecto poltico por un Estado plurinacional que, en esta coyuntura, en la realidad que estamos enfrentando, es el voto contra el corresmo ms que por Lasso. Que eso se represente en las urnas (como un voto) a favor del candidato Lasso, pues as ha de ser.Banqueros y empresarios estarn complacidos con los pronunciamientos de quienes creen que con Lasso se abre la construccin del Estado plurinacional. Lo vergonzoso es que se trata de la posicin de unas dirigencias indgenas, que solo puede escandalizar a la historia de Amrica Latina.