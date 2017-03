La droga en Chile

Punto Final

En el Congreso se discute una reformar a la ley 20.000 -conocida como Ley de Drogas-, que sanciona el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias sicotrpicas, promulgada por el presidente Ricardo Lagos en 2005. Esa ley ha sido cuestionada por la sociedad civil porque necesita adaptarse a nuevas realidades.

PF convers con Ibn de Rementera, acadmico, experto en drogas y seguridad ciudadana, autor del libro Las drogas de los detenidos , quien ha abordado la criminalizacin del consumo de drogas por la aplicacin de la ley 20.000. De Rementera estudi filosofa en la Universidad de Chile y una maestra en ciencias polticas en la Universidad de los Andes, en Bogot. Ha sido funcionario y consultor de Naciones Unidas, Cepal y otras instituciones. Es docente del postgrado de la Universidad Central y consultor en Seguridad Ciudadana de la Divisin de Seguridad Pblica del Ministerio del Interior.

MODIFICAR LA LEY

Qu opina de la Ley de Drogas vigente?

Es una ley muy compleja para los usuarios de drogas, porque prev la posibilidad de detener a cualquiera en procedimientos de control de identidad. Basta una mnima cantidad de droga encima para ir detenido. Aunque sea la ms mnima cantidad. La polica tiene que detener y presentar a la persona ante el fiscal, y ste pasarlo a un tribunal de primera instancia. Solo el juez de garanta puede aplicar lo que dice el artculo 4 de la ley: que una pequea cantidad no tiene penalidad si se determina que es para uso personal y prximo en el tiempo. Como en ninguna parte se establece cul es esa cantidad mnima, el nico que puede determinarlo es el juez.

Se debe modificar la ley?

S, sobre todo para determinar la cantidad que una persona puede portar. La propuesta original sealaba como pequea cantidad un mximo de 10 gramos. Una indicacin del Ejecutivo la redujo a dos gramos de marihuana. Probablemente se llegar a unos 5 gramos. La mayora de los jueces no persiguen a nadie por esa cantidad. Creo que no habr ninguna modificacin importante en la ley respecto a las detenciones. Ese es uno de los problemas. El otro es que en el caso de los detenidos, aunque ms del 90% del consumo de drogas en Chile es marihuana, algo as como el 40% lleva pasta base o clorhidrato de cocana. Esas personas tendrn que ir a los tribunales para establecer si era una pequea cantidad de pasta base o cocana para uso personal.

Con la reforma de la ley no pasarn grandes cosas. Tal vez lo ms novedoso ser determinar el nmero de plantas de marihuana que se pueden cultivar en casa. Se proponen seis plantas y el gobierno dice que solo una, lo que es muy restrictivo. La cantidad de detenidos por cultivar marihuana es insignificante. Pero este tema tiene profundo significado para quienes hacen uso mdico o teraputico de la marihuana. No los van a detener ni procesar si ahora se autoriza. Sin embargo, para la mayora que hace uso de la marihuana con fines recreativos, las cosas seguirn complicadas.

Un fiscal est obligado a perseguir, porque el porte y tenencia de drogas constituyen delitos. Creo que en esta materia otra vez quedaremos en tierra de nadie.

CONSUMO DE JOVENES

Aumenta el consumo de cocana o pasta base en Chile?

Los estudios del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace) y del Servicio Nacional para la Prevencin y Rehabilitacin del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), indican una tendencia al aumento, pero no es significativa en trminos generales. Hay un aumento en el consumo de marihuana, pero tampoco extraordinario. Ha aumentado levemente el consumo de clorhidrato de cocana y disminuido constantemente el de pasta base. Al parecer se ha entendido que esa droga es ms perjudicial para la salud. Aunque tenemos un estndar de consumo parecido al de pases desarrollados, no consumimos excesivamente.

No es una situacin preocupante?

Para nada. Entre el 23 y 25% de los mayores de 12 aos y menores de 65, han usado drogas alguna vez. Menos del 3% la ha usado en el ltimo ao. Ms del 97% no ha usado ninguna droga en el ltimo ao, y en el ltimo mes el 99% de los chilenos no ha usado ningn tipo de droga.

Y entre los jvenes y adolescentes?

La juventud tiene ndices ms altos de consumo. Los escolares muestran un consumo alto con niveles de fuerte crecimiento. Comparando los estudios sobre consumo, la prevalencia del que consumi marihuana en el ltimo ao, pas del 20% al 30%. En dos aos subi 50%. Pero eso no es lo ms preocupante. En cambio s lo es el consumo frecuente de alcohol, que es del 60%. El consumir alcohol es mucho ms grave que consumir marihuana. Lo interesante en los jvenes es que hay una disminucin constante del consumo de tabaco. Han entendido que el tabaco no es cualquier droga: causa ms enfermedades, quita ms aos de vida.

CONTROL SOCIAL

Respecto a los detenidos por drogas, la mayora son consumidores y caen muy pocos narcotraficantes

S, eso prueba que las leyes ejercen control social. En Chile -al igual que en la mayora de los pases-, los narcotraficantes detenidos y procesados son muy pocos. El mercado chileno de la droga es pequeo. A veces caen algunos traficantes con droga que va en trnsito. Originalmente la cocana boliviana sala por Chile al mercado del Pacifico. Y eso lo mantuvieron los narcos hasta el golpe militar. Entonces fueron sustituidos por colombianos que se dedicaban al contrabando de electrodomsticos. Llevaban coca a EE.UU. y traan electrodomsticos. Relato de un nufrago, de Garca Mrquez, refiere el naufragio de un barco de la Armada colombiana sobrecargado de electrodomsticos. En Chile hay ahora bandas de narcotraficantes aunque poco asociadas a colombianos u otros. Uno las ve como si estuviesen estructuradas: organizaciones piramidales muy cerradas, pero no es as. Es un mercado que opera como tal: cada parte le lleva a otra su tajada. El consumidor puede comprar a quien le venda ms barato y de mejor calidad, es un mercado muy flexible. Hay grandes carteles, los controladores del embarque y desembarque de droga: los Pablo Escobar o los Chapo Guzmn, que se encargan de comprar, transportar y entregar la droga a los distintos mercados y una red gigantesca de productores, acopiadores, transformadores, mayoristas, a quienes los narcos les compran. En Chile hubo algunos negocios grandes de droga durante la dictadura, tenan que ver con negocios financieros como La Cutufa y otros. Los grandes narcotraficantes son pocos. En cambio, los microtraficantes son cientos de miles. En Chile los importadores, los que traen droga para el mercado local, no son ms de un par de docenas.

Est de acuerdo con una ley menos punitiva?

Absolutamente, como lo han planteado varios ex presidentes de Amrica Latina y algunos primeros ministros europeos. Hay que terminar con este modelo de ley de drogas. No sirve para nada. Son varios miles los muertos en la guerra contra las drogas. No as los muertos por consumo. Solo conozco un muerto por marihuana, pero sufri un accidente que le quebr la columna. El tabaco y el alcohol matan ms. Las muertes por cocana son mnimas, y por morfina y herona ocurren por sobredosis. En Chile se consume poca herona. Lo que hay es morfina de uso mdico que se desva a un mercado ilegal. De otras drogas, como el xtasis o sicofrmacos, est plagado. Si la media del consumo est entre 23 a 25%, el consumo de sicofrmacos supera el 30%, si no ms. En Chile, la inmensa mayora se automedica y se droga diariamente.

Se ha implementado una poltica que integre salud y educacin para combatir las drogas?

Fundamentalmente este es un tema de salud. Precisamente porque soy educador, tengo profunda desconfianza en que mediante educacin se resuelva el problema de las drogas. Eso es falso. Las drogas y la delincuencia no son problemas por falta de educacin o escasa informacin: es que a la gente no le queda ms remedio que recurrir a esos extremos.

Publicado en Punto Final, edicin N 870, 3 de marzo 2017.

[email protected]

www.puntofinal.cl