Neltume, la memoria combatiente

Las tradicionales jornadas conmemorativas organizadas por el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume junto con el Comit Memoria Neltume, incluyeron este ao una serie de actividades orientadas al rescate testimonial del proceso de autogestin popular desarrollado en el Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli durante el periodo de la Unidad Popular, como asimismo para la reconstruccin de la memoria de la resistencia llevada adelante por el MIR entre septiembre y diciembre de 1973 y del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro a inicios de los aos ochenta.

La jornada reuni a ms de un centenar de participantes, en las afueras del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, para salir en caravana a recorrer algunos puntos del Sendero de la Memoria. El primer punto fue en Choshuenco, donde se ubica el Memorial de Miguel Cabrera Fernndez (Paine), jefe del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro, muerto en combate el 15 de octubre de 1981. En ese lugar se entregaron diversos testimonios, destacando el de Jaime Castillo Petruzzi, sobreviviente de la guerrilla del 81, quien volva a reencontrarse con estos lugares despus de 36 aos.

Jaime Castillo Petruzzi manifest: Nuestros compaeros cados son nuestras grandes fortalezas, pues ellos son los que han nutrido nuestra resistencia. Y en eso el compaero Paine nos dej un legado fundamental, pues era un jefe de una humanidad y convicciones admirables () Por eso el homenaje a los compaeros y compaeras cadas no puede ser una cosa abstracta, tiene que ser un compromiso, un llamado a la lucha, un llamado a la organizacin, un llamado a avanzar, honrndolos con nuestra prctica ese es el mejor homenaje.

Conmovidos por los testimonios escuchados, los participantes continuaron con el recorrido del Sendero de la Memoria dirigindose hasta el sector de Molco, en las vecindades de Choshuenco, lugar en donde fueron asesinados en una emboscada, el 23 de diciembre de 1973, los militantes del MIR Hugo Rivol Vsquez Martnez y Mario Edmundo Superby Jeldres, quienes haban continuado resistiendo el golpe de Estado en las montaas de Neltume. Por primera vez estuvo presente en esta ceremonia Pedro Vsquez, hermano mayor de Hugo, que reside en Australia.

La caravana se desplaz hasta el cementerio de Punahue, en las vecindades de Choshuenco, para recordar a Vctor, Prspero del Carmen Guzmn Soto, y Camilo, Jos Eugenio Monsalve Sandoval, muertos el 20 de septiembre de 1981, quienes permanecen sepultados en una misma tumba. En esta ocasin se pidi a Mariela, Aminie Caldern Tapia, que entregara su testimonio pues comparti con ellos. En su relato manifest que () me enter que ellos hicieron todo su recorrido juntos, la infancia, la adolescencia, el exilio y posteriormente el retorno a luchar en contra de la dictadura (...) A Vctor le decamos El grande. Era una persona muy tmida, no hablaba mucho, pero actuaba () Camilo fue mi compaero de trabajo y desde el primer da que lo conoc fue un compaero con muchas cualidades y, si bien es cierto tena un carcter fuerte, un poco mal genio de repente, conmigo fue una excelente persona, muy preocupado de todos nosotros.

Tambin en este lugar entreg su testimonio Jaime Castillo Petruzzi recordando a Vctor. En parte de su intervencin manifest : Compart con los compaeros en los preparativos de la montaa poco ms de un ao, desde inicios de los ochenta hasta junio del 81. El grande era bastante adusto, muy serio, pero era un nio grande. Con un sentido del humor perfecto, exacto, tena la talla a flor de labios y, para gran sorpresa ma, era un msico popular. Andaba siempre con su armnica y en las noches tocaba despacito canciones de Violeta Parra, Vctor Jara, los Inti, Illapu.

Por otra parte, Ibar Leiva, refirindose a Camilo cont que era un gran observador. Siempre estaba por fuera del grupo, se ubicaba en un lugar alto y observaba () tena un manejo impresionante del monte () yo sufra siempre de la columna vertebral y Camilo, cuando estbamos en vida de campamento, me calentaba piedras y cuando me tocaba irme a la carpa, me deca: Viejo, aqu estn tus piedras. Tena esa preocupacin y as con todos los que necesitaran algo () yo sueo todava con una sociedad llena de Camilo, de Vctor, de Paine y de tantos compaeros cados.

Desde el cementerio de Punahue nos desplazamos hasta el sector de Quebrada Honda en Puerto Fuy, donde se instalar el Memorial en recuerdo de Pequeco (Juan Angel Ojeda Aguayo) el ltimo integrante del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro asesinado en esta zona, en una emboscada el 28 de noviembre de 1981. Pequeco qued separado de la columna debido a la emboscada ocurrida en la tarde del 27 de junio de 1981; logr sobrevivir en la montaa, que conoca muy bien ya que era originario de esta zona, refugindose finalmente en casa de familiares. Cuando el MIR supo de su presencia en ese lugar, organiz una escuadra para ir en su rescate, pero lleg un da despus que las fuerzas represoras lo asesinaran.

Regresamos a Neltume para asistir al lanzamiento del libro Sangre de baguales , escrito por Pedro Cardyn, quien particip en la guerrilla y en las actividades en el Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli (ver pg. 20).

El domingo 5 de febrero nos reunimos en el frontis del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, para visitar el lugar del campamento donde fue emboscado el Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro, en medio de un bosque nativo de coiges, raules y quilas. Accedimos hasta el sector en donde se alza un magnfico rbol, el cual es denominado el coige amigo o el guardin de la memoria. Es el punto de referencia para adentrarse por el sendero que conduce hasta el lugar en donde se encuentra uno de los tats o refugios subterrneos. Marchando en columna y en silencio para escuchar los sonidos del bosque, nos internamos hacia el campamento, siendo saludados a nuestro paso por el canto del chucao. En el lugar del campamento, reunidos junto al Memorial, confeccionado con una lmina de madera nativa en la cual estn inscritos los nombres de los cados, pudimos conocer, a travs de testimonios entregados por distintos sobrevivientes de esta experiencia, parte importante de lo que fue esa epopeya, logrando as unir pequeos trozos de rompecabezas que nos permiten avanzar en la construccin de la memoria popular.

Desde que comenzaron estas actividades conmemorativas en Neltume, este ao ha sido cuando ha habido mayor concurrencia, elevndose el nmero de asistentes a ms de un centenar. Destaca el gran porcentaje de jvenes, muchachas y muchachos, que alcanz una cifra cercana al 70%

