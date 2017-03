8 Marzo & Igualdad y feminismo

Porque fueron, somos; porque somos, sern

TribunaFeminista

Dedicado a todas las mujeres de mi vida.

A las de aqu, a las de all y a las de ninguna parte.

A las que conozco y a las que no, pero tambin me han ayudado a forjarme y ser lo que soy.

Felices 365 das de igualdad y feminismo.







Todos mis das son 8 de marzo. Quizs suena a tpico pero las mujeres, nuestros derechos, anhelos y reivindicaciones existen los 365 das del ao, no slo uno. Existimos y queremos ser visibles todos los das, a todas las horas en todos los lugares. No obstante, aprovechando esta fecha quera reflexionar un poco sobre los feminismos, en un contexto de vorgine social y poltica que me produce ms necesidad si cabe de sentarme, reflexionar y poner voz, o tinta, a mis sentimientos y pensamientos. Como comprendern es una reflexin personal, es decir, profundamente subjetiva, por lo que no espero que todas las personas feministas del mundo se sientan identificadas con ella.Hace unos das coincida con Mara Antonia Caro en una jornada de las Escuelas Promotoras de Salud del Gobierno de Aragn y hablbamos sobre feminismo, llegando a la conclusin, ambas, de que el feminismo tiene un claro y marcado componente intergeneracional. Al final todo nos conduca a aquella vieja frase que tantas veces hemos escuchado, Porque fueron, somos. Porque somos, sern. Las feministas ms jvenes necesitamos de la sabidura y la lucha de las mujeres bravas que nos precedieron. Las feministas clsicas necesitan conocer nuestro anhelos, nuestras reivindicaciones y, quizs tambin, por qu no, los mrgenes de nuestros propios feminismos.El rearme del patriarcado, el machismo imperante en nuestra sociedad y el retroceso experimentado en los ltimos aos nos han llevado a una sensacin de desazn en la que pareca que avanzar se tornaba, en muchos casos, algo titnico. Sin embargo, como maravillosamente explicaba Caro, desde aquellas jvenes feministas de los 70 que recorran las calles al grito de Sexualidad no es maternidad hasta las jvenes feministas que nos emocionamos con ese Tren de la Libertad llegando a Madrid desde todos los rincones de Espaa, han pasado dcadas de reivindicaciones y de conquistas del feminismo. Mucha lucha por nosotras y por todas nuestras compaeras; las de ayer, las de hoy y las de maana. Al final, como deca un bueno amigo, hacemos memoria por quienes ya no estn pero tambin por quienes tienen que venir.Bien cierto es que la sociedad nos impone estar continuamente alerta. Que nos sealan y cuestionan, y es normal que as sea, hablamos de subvertir el sistema patriarcal y constituir un orden social ms justo, basado en parmetros de igualdad, justicia social y solidaridad. En definitiva queremos acabar con los privilegios patriarcales, y ante esto el machismo se revela. Muchas veces pareciera que la lucha no cesa, que cuando sentimos acariciar con la yema de nuestros dedos alguna conquista, crean una nueva forma de someternos. Son siglos luchando contra las violencias de gnero, la feminizacin de la pobreza, la mercantilizacin de nuestros cuerpos, las mutilaciones, las violaciones, el descrdito, la invisibilizacin, la falta de consideracin, el desprecio pero tambin es una Historia repleta de mujeres articulando discursos en pro de nuestros derechos, de mujeres alzando la voz y poniendo rostro a la rebelda. Siglos de mujeres que no temieron el desprecio, ni la violencia, ni los castigos. Que dijeron basta, que no callaron, que reivindicaron su derecho a decidir, que nos conquistaron hermosos derechos de ciudadana.Al final, ante el cansancio de sentir que el andar no hace camino, siempre quedan ellas. Las inconformistas, las valientes, las quemadas por brujas, las que no pudieron quemar, las rapadas, las que tumbaron la tradicin, las que pisaron calle y crcel las que nos ensearon el significado de las palabras ms bellas: feminismo y sororidad. Por todas ellas, porque somos lo que somos por todo lo que ellas fueron. Porque espero que las que estn por llegan sean, por todo lo que nosotras luchamos.Fuente: http://www.tribunafeminista.org/2017/03/8-de-marzo-porque-fueron-somos-porque-somos-seran/